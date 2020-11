El proyecto Reseña tu lectura ha ganado los Premios Aprendizaje-Servicio 2020, con ello nuestro periódico recoge un nuevo reconocimiento en el “fomento de la lectura”, categoría en la que hemos obtenido el premio. Hoy los alumnos del colegio San Enrique, capitaneados por su maestro Francesc Nogales, nos proponen una nueva reseña sobre el libro “Sita Taylor en gravedad cero”.

Título: Sita Taylor en gravedad cero

Autor: Ailsa Wild

Editorial: Edebé

ISBN: 978-84-683-4087-6

Este libro nos presenta a varios personajes, la protagonista es Sita, una joven divertida, valiente y que está dispuesta a darlo todo por la investigación. Jessie es muy ordenada, Vee es la hermana gemela de Jessie. Otros personajes son Papá, padre de Sita o Bebé, que es el más pequeño y un personaje realmente gracioso.

En esta aventura Sita y sus hermanas “postizas” suben a la azotea, donde verán un astronauta creando un cohete, a partir de ahí empezará una divertida investigación. ¿Descubrirán lo que es la gravedad?

El hilo argumental es muy divertido, no te cambia de tema y se entiende perfectamente. Por ejemplo pueden haber libros que directamente te cambian de tema pero este libro no es de ese tipo. Me gusta que Sita haga videollamadas con su madre (ya que está en Ginebra) porque así le puede contar las aventuras que vive junto a Jeesie y Vee (Verónica) como esa en la que se meten en un cohete. Una pregunta que me ha llamado la atención en el libro es ¿cuánto tiempo se tardaría en ir en bicicleta hasta la estación espacial? Hay muchas preguntas que me han hecho pensar.

Los personajes están muy bien, y los dibujos e ilustración me encantan. Gamberro, el perro que ya aparece en Sita Taylor 4 está genial, y es difícil crear un personaje que sea un perro.

Me gusta cómo nos va explicando cosas, y el libro hace que aprendamos. Hace que lo entendamos claro, porque otra cosa es leer y no entender lo que leemos. En este sentido es un libro ideal para niños, porque se entiende muy bien.

El autor de esta reseña es César P. se trata de un gran lector que estudia en el colegio San Enrique y a quien le encanta la ciencia y los experimentos, quizás por eso ha disfrutado tanto con este libro.