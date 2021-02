Los alumnos del colegio San Enrique, de Quart de Poblet, nos traen esta semana una nueva reseña literaria, se trata de un maravilloso libro escrito durante el confinamiento por una maestra que buscó la forma de hacer que sus alumnos vivieran aquel confinamiento de una forma mejor, así surgió una historia que rápidamente se hizo viral y que acabó dando paso a un libro precioso que hoy nos traen estos pequeños lectores.

Recordemos que estos artículos son elaborados por niños, y forman parte del proyecto educativo “Reseña tu lectura”, el cual ha sido reconocido por los Premios Grandes Iniciativas 2020 y Premios Aprendizaje-Servicio 2020.

Título: Un virus llamado amor

Autora: Ana María González Herrera

Editorial: El dodo lector

ISBN: 978-8412236828

El libro nos cuenta la historia de una niña y el mundo. El mundo cada vez se volvía más y más triste, de repente llegó un virus llamado coronavirus, pero la gente no se acordaba de aquel virus, el virus del amor, ya no se daban besos, ni abrazos ni se paraban a disfrutar de una sonrisa, pero a un así la niña, nuestra protagonista, y su familia se daban mucho amor y se querían mucho. Las noticias decían que tenían que quedarse en casa. Al final del libro todo el mundo se contagia pero no del virus con corona si no del virus llamado amor.

La protagonista se llama Amor, tiene el pelo rojo y los ojos azules, su mamá es muy guapa y tiene el pelo azul y los ojos color café, ni claros ni oscuros.

Aquí te dejamos un bonito Booktrailer sobre el libro:

Me ha encantado el libro porque es super guay y super entretenido y nos ayuda a los niños a saber más sobre el coronavirus. Me ha gustado mucho el final porque todos vuelven a ser felices y me ha llamado la atención que se mencionara el coronavirus.

Del 0 al 10 le doy un diez porque es como un corto. Además los dibujos y las ilustraciones son preciosas.

Me llamo Mariana, tengo 9 años y me gusta mucho leer cosas de aventuras, de magia y libros como éste. Todos los días, antes de acostarme, leo media hora.