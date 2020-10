Os presentamos un interesante libro de superhéroes que pertenece a la colección “Crea tu propia aventura”. En estas primeras semanas los alumnos del colegio San Enrique nos están presentando varias reseñas sobre libros que nos hacen partícipes y nos invitan a actuar, a tomar decisiones y a ser protagonistas. Esta es la seña de identidad que la editorial Edebé ha querido recuperar con esta divertida colección de libros.

El proyecto “Reseña tu lectura” es una propuesta de fomento de la lectura que lleva ya tres años funcionando, y que ha supuesto un impulso muy bonito para los niños y las familias. Ahora que debemos salir menos de casa, ahora que el estado de alarma nos invita a quedarnos en nuestros hogares, es el momento de leer, descubrir mil aventuras y disfrutar de los libros.

Título: Crea tu propia aventura de superhéroes

Autor: Andrew Judge y Chris Judge

Editorial: Edebé

ISBN: 9788468335148

Hiro es un niño que quiere ser un superhéroe y un día se encuentra que ha desaparecido Doc Quiza. Buscándolo encuentra un arma que lanza burbujas indestructibles y de esa forma logra meterse en la liga de superhéroes.

En el libro te tocará hacer cosas, como terminar la ciudad de Doodletown, y también decidir cosas, colorearlas, o incluso recortarlas. Como personajes tenemos a David, multimillonario de las industrias Quizá. Él por las noches se convierte en “varios” superhéroes. Hizo es un niño simpático y que piensa en los demás, Doc Quizá sabe admitir cuando otros le ayudan.

Tendremos que leer, pero también pintar, colorear, rasgar, escribir…

El libro me ha sorprendido mucho, no me esperaba que el malvado Jef tuviese un kaiju y nu kraken. La historia es muy entretenida, y el hecho de que yo pueda hacer cosas me parece muy interesante. Los personajes son muy buenos, y me encanta cómo reaccionan en cada situación. Hay algunas cosas que se podrían mejorar como por ejemplo el espacio para nosotros hacer cosas (los dibujos, especialmente) ya que debemos tener cuidado al colorearlos para que no se marque por la parte de atrás de la página.

Me llamo Pedro López, soy alumno del colegio San Enrique, en Quart de Poblet, y me encanta leer especialmente libros de aventuras como el que hoy os he presentado. Te propongo que en tu tiempo libre leas.