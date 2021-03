– Se insiste en la importancia de ventilar correctamente los espacios educativos y se detalla cómo hacerlo

– Se recomienda que las actividades de promoción de salud y prevención de enfermedad sean por videoconferencia





La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha actualizado el protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-CoV-2 en centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias con las últimas recomendaciones del Ministerio de Sanidad y otras novedades normativas.



La adaptación del protocolo destaca y detalla cómo ventilar de forma correcta los espacios educativos, y también explica de forma pormenorizada cómo proceder con el alumnado y profesorado que tiene patologías crónicas. Además, se explicita que en el caso de que un menor no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones previstas, se intensificarán el resto de las medidas de prevención “sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial”.



El documento abunda así mismo en el uso correcto de las mascarillas a partir de los 6 años y las recomienda entre 3 y 6 años. También se incluye como novedad el uso de mascarillas quirúrgicas o FFP2 en el profesorado cuando atienda a alumnado que no use mascarilla (0-3 años) o con necesidades especiales, también cuando acompañe a alumnado con síntomas sospechosos.



En relación con la actividad física y deportiva fuera de la jornada escolar, el nuevo protocolo se adecúa a la resolución de 25 de febrero de 2021, que permite participar en actividades deportivas grupales y en entrenamientos deportivos, con un máximo de 4 personas deportistas, en grupos estables y evitando los contactos con otros grupos de actividad o de entrenamiento, siempre al aire libre o en instalaciones abiertas.



Asimismo, posibilita “realizar únicamente dinámicas deportivas individuales y sin contacto físico, que preserven la distancia de seguridad entre los deportistas participantes”. Se incide, así mismo, en que las actividades deportivas grupales y los entrenamientos deportivos se desarrollarán, en todo caso, sin público.



De otro lado, se recomienda la paralización de las actividades presenciales que se realicen en los centros escolares relacionadas con actividades de planificación de actividades de promoción de salud y prevención de enfermedad que se desarrollan en el marco de la cartera de educación para la salud que comprenden la etapa escolar, salvo las que se realicen por videoconferencia o directamente por el profesorado.



El objetivo de todas estas medidas es que los entornos escolares continúen siendo saludables y seguros también en pandemia. En este sentido, se trata de espacios que suelen registrar una proporción muy baja de casos con respecto al total de contagios confirmados. Es más, la detección de casos de COVID-19 en el ámbito escolar no siempre indica la presencia de transmisión en la escuela, sino que suele ser consecuencia del aumento de la transmisión comunitaria que se refleja en el aumento de casos en el centro educativo. Además, la infancia suele presentar cuadros clínicos leves o moderados.