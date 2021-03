– Se permitirá que un máximo de dos personas acompañen a pacientes ingresados en los hospitales

– La actividad programada se podrá realizar de acuerdo con la capacidad de cada hospital





La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, a través de la dirección general de Asistencia Sanitaria, ha remitido a todos los departamentos de salud la actualización de las medidas organizativas de hospitales y centros de salud acorde a la situación epidemiológica.



Se ha dado orden de que se pueda realizar cualquier actividad programada (incluyendo consultas e intervenciones quirúrgicas) atendiendo siempre a los planes de contingencia de cada departamento y favoreciendo progresivamente la actividad presencial, sin menoscabo de la realización de consultas no presenciales y telemedicina para evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes.



También se podrán retomar las actividades grupales o comunitarias de promoción, prevención de la salud o autocuidado de forma presencial, siempre que se garanticen las medidas preventivas y con un aforo máximo del 30%.



El objetivo de estas nuevas medidas es flexibilizar la presencia en los centros sanitarios de pacientes, familiares y otros agentes sociales. Así, en el caso del acompañamiento a pacientes ingresados en hospitales, se permitirá un máximo de dos personas, que serán siempre las mismas y que deberán alternarse entre sí, de manera que permanecerá en la habitación una sola de ellas. Para personas ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos, las visitas se limitarán a una sola persona y durante un período máximo de 30 minutos por turno de mañana y de tarde. Los pacientes en situación terminal podrán ser acompañados por hasta un máximo de 3 personas simultáneamente, siempre que las medidas preventivas lo permitan, de 8 a 22h.



También se han modificado las medidas dirigidas a mujeres a lo largo del proceso de embarazo, parto y puerperio, que podrán estar acompañadas por una persona de su elección en todo momento (excepto durante la realización de una cesárea) siempre y cuando se pueda garantizar la distancia mínima entre personas de 1,5 metros. Asimismo, se permitirán actividades grupales como preparación al parto o talleres de lactancia con un aforo menor al 30% del espacio.



Además, se permitirá la celebración de seminarios, sesiones clínicas o jornadas

respetando la distancia social y con un aforo limitado al 30% de la capacidad de la estancia. En este sentido, y con el objetivo de mantener la trazabilidad de posibles casos, se establecerá un registro de visita a los centros sanitarios de los delegados de laboratorios, que podrán acceder de forma programada.



Se retoma el voluntariado



Al mismo tiempo, la Conselleria ha decidido permitir de nuevo el voluntariado en los centros sanitarios, ya que supone un significativo apoyo para pacientes y familiares. No obstante, la actividad de voluntariado no siempre requiere que sea de forma presencial, por lo que se tratará de potenciar las acciones que puedan llevarse a cabo sin acceder al interior del centro, como llamadas de telefonía o videollamadas.



El protocolo establece que solo podrán acceder personas voluntarias que acrediten que pertenecen a una asociación formalmente inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunitat Valenciana y que tenga un convenio con la Conselleria.