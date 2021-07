– La mitad de los contagios se producen en jóvenes de entre 15 y 29 años y la incidencia acumulada entre los 20-24 años es de 930 casos por 100.000 habitantes

– Nuevos casos registrados por provincias: 157 en la de Castellón, 221 en Alicante y 1.592 en la de Valencia





Un total de 2.700.045 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 1.961.710 personas. Por provincias, se distribuyen 234.211 en Castellón, 707.489 en Alicante y 1.020.010 en Valencia.



Además, se han notificado 1.970 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 408.857 personas. Por provincias, 157 en Castellón (42.102 en total); 221 en Alicante (150.578 en total); y 1.592 en Valencia (216.175 en total). El total de casos no asignados se reduce a 2 después de que se haya reasignado un caso a la provincia de Valencia.



La mitad de los casos registrados en el último mes (49,4%) se ha producido en jóvenes entre 15 y 29 años en la Comunitat Valenciana, según los datos facilitados por Salud Pública. En este sentido, la franja de entre 20 y 24 años es la que mayor porcentaje representa (19,3%), lo que supone una incidencia acumulada de 930 casos por cada 100.000 habitantes.



La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha apuntado que “estas cifras demuestran lo que hemos dicho muchas veces, que la pandemia todavía no ha terminado”. En esta línea, ha explicado que “hemos conseguido debilitar los efectos más graves del virus, especialmente en la población más vulnerable, pero todavía tenemos que dar un paso más con la máxima responsabilidad compartida para terminar con él”.



Desde la última actualización se han registrado 518 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 402.666 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen así: 42.130 en Castellón, 150.067 en Alicante y 210.412 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 57.



Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 246 personas ingresadas: 12 en la provincia de Castellón, 2 paciente en UCI; 29 en la provincia de Alicante, 4 de ellos en la UCI; y 205 en la provincia de Valencia, 16 de ellos en UCI.



Por otra parte, no se han registrado fallecimientos, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.457: 807 en la provincia de Castellón, 2.848 en la de Alicante y 3.802 en la de Valencia.



De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 10.198 casos activos, lo que supone un 2,43% del total de positivos.



De los brotes registrados, tres tienen 10 o más casos asociados:



· Mislata: 13 casos. Ámbito educativo

· Betxí: 10 casos. Origen social

· Guadassuar: 10 casos. Origen social



Actualización brote Benicàssim: Se han contabilizado 59 contagios, de los cuales 43 son primeros casos y 16 casos secundarios (familiares). La mayoría de casos se ha producido en la franja de edad de entre 15 y 25 años.