La cuenta oficial de Twitter de la Generalitat Valenciana lanzó ayer a las dos de la tarde un tuit que desató la polémica y provocó airadas críticas de la oposición que acusaban al Gobierno del Botànic de asumir el ideario nacionalista independentista al señalar al Mercado Central de Valencia como “una obra pública de referencia de los Països Catalans“. El mensaje recogía el enlace a un reportaje del semanario El Temps sobre esta obra civil en el corazón del Valencia pero la describía como «un gran equipamiento ciudadano, una de las obras públicas en su utilidad más importantes de los primeros 30 años del siglo XX en los Països Catalans». Borrado a los pocos minutos, la Generalitat asegura que fue un error de quienes gestionan la cuenta, pero no evitó que la oposición se lanzara a criticarlo. Los cargos del Partido Popular fueron los primeros en salir en defensa de un elemento referencial en Valencia. Así lo hizo la portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia y secretaria general del partido, María José Catalá. “A Ximo Puig y a Mónica Oltra ya se les ve demasiado el plumero con sus ansiados “Països Catalans”. A ella se sumó enseguida el recién elegido presidente Carlos Mazón recordando la alianza que Puig abandera con Baleares y que le llevó a celebrar una cumbre bilateral hace dos semanas. “Hablan de “Espacio común”, “avanzar en federalismo”, cumbres con los gobiernos Cataluña y Baleares, subvenciones a entidades catalanistas. Y finalmente, la verdad en un mensaje tapado. No valdrá la explicación,si la hay. Ni un minuto más”. No solo el PP ha alzado la voz. Ciudadanos, a través de la Diputada María Muñoz también acusaba al Consell de tener una “ensoñación independentista” que está “en el propio tripartito valenciano con Podemos y Compromís sosteniendo al PSOE de Puig”. Contundente fue también el líder en Valencia, Fernando Giner.

Las bandas, catalanas para el BOE

Esta polémica llega dos meses después de que el Ministerio de Cultura publicara en el BOE que el origen de las bandas de música y sociedades musicales de la Comunidad Valenciana tenían un origen catalán. “El origen de las bandas de música valencianas se debe a un movimiento mimético al de las agrupaciones corales catalanas (Clavé)», aseguraba en el Real Decreto 229/2021, de 30 de marzo, en el que precisamente declara a las bandas valencianas como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esa publicación provocó que el PP presentara el pasado mes de mayo una petición urgente al pleno de las Cortes para que el Gobierno corrijiera el error publicado en el BOE.