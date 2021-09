Siete miembros del Consejo Ciudadano de Podem en la Comunidad Valenciana han presentado su dimisión por discrepancias con la coordinadora general, Pilar Lima, a la que acusan de no permitir el debate, de falta de transparencia y de incumplir los acuerdos. Lima, que ha contado con el refrendo del ahora ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, cuenta con el apoyo de la actual líder de Podemos, Ione Belarra, que ha intentado mediar en varios de los conflictos. El Consejo Ciudadano es un órgano de dirección formado por 43 miembros. Además de este, la dirección del partido está formada además por un Consejo de Coordinación, una ejecutiva de 12 miembros.

En un comunicado conjunto, Cristian Santiago, María García Sandoval, Rafael Mercader, Anabel Mateu, Moisés García, Ainhoa Alberola y Noelia Olivares critican que, desde que accedió al liderazgo del partido, Lima ha bloqueado el debate y ha incumplido acuerdos que “están llevando al partido a la inanidad y provocando el desencanto de la militancia”. Considera que “la deriva ya se percibe imparable”, pese a que han intentado “todo lo posible para revertirla”. Además, Rosa Pérez Garijo, coordinadora general de Esquerra Unida en la Comunidad Valenciana, socio de Podem en le grupo parlamentario en las Cortes, ha lamentado “falta” de “comunicación entre Podem y EU”.

El penúltimo episodio de desencuentro supuso la renuncia del vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, que entró en el Gobierno valenciano tras la firma del pacto del Botánico acordada por el PSPV, Compromís y Podemos. La distancia entre Dalmau y Lima se agudizó después de las primarias, que Lima ganó por 38 votos en la pugna con Naiara Davó, apoyada por Dalmau. A partir de entonces, no ha habido sintonía y el vicepresidente decidió, hace diez días, dejar su puesto. Este mismo viernes, el hasta ahora director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España, Héctor Illueca, tomará posesión de la vicepresidencia en sustitución de Dalmau. “Más del 55% de la militancia no respaldó a la actual coordinadora general y pese a los intentos para que Lima incluyera a ese 55% del partido restante, su primera decisión fue hacer una ejecutiva monocolor, contraria a la unidad y la integración que exigía la militancia. 38 votos no pueden expulsar a 2.200 inscritos”, aseguran los críticos en el comunicado.

Por su parte, la líder de Podem ha minimizado el conflicto: “Hay mucha unidad en el partido y consenso y base de estabilidad”, ha defendido Lima, quien ha destacado que la Comunidad Valenciana es la que tiene más peso poblacional en el partido de toda España, y existe “mucha movilización de los círculos”. Fuentes de Podemos apuntan a que los dimitidos son miembros que ya se habían desvinculado de la participación del Consejo Ciudadanos. Las mismas apunta a que la dimisión en bloque es un intento de boicotear el relevo de Dalmau por Illueca.

“No podemos ser cómplices del derrumbe interno, político y ético que se están llevando a cabo desde la actual dirección”, señalan los dimitidos en un comunicado en el que se acusa a Pilar Lima de haber vaciado de contenido el Consejo Ciudadano Valenciano. “El que debiera ser el máximo órgano de toma de decisiones, carece de tal cometido al ser el último espacio en conocer las acciones de la Coordinación General”, sostienen. La coordinadora general de Podem prometió que el partido contaría con el reparto de los poderes orgánico, institucional y ejecutivo. Sin embargo, una vez logró el poder dentro de la formación ha ido acaparando el de los otros ámbitos. De hecho, ya se hizo con el cargo de portavoz en las Cortes, del que hizo dimitir a Naiara Davó.