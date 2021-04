14/04/2021

– Los préstamos bonificados recogen 16,96 millones en ayudas directas, el 24,45% de la financiación concedida

– El conseller pone en valor la rapidez y diligencia con la que la Generalitat abonó los 100 millones de las Ayudas Paréntesis a los ayuntamientos

– Soler confirma que Turismo ha tramitado 4.068 expedientes de ayuda para alojamientos turístico y 1.135 de las ayudas sobre el ocio nocturno





El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado este miércoles que se han aprobado ya un total de 1.046 préstamos bonificados por importe de 69,1 millones de euros de la línea Horeca, orientada especialmente a autónomos, pymes y micropymes de los sectores de la hostelería, la restauración, el turismo y el ocio dentro del plan de choque ‘Resistir’. La ayuda media de cada préstamo bonificado se eleva hasta los 66.051,7 euros.



Soler se ha mostrado satisfecho con la acogida que está teniendo esta línea de financiación, destinada a las empresas más afectadas por las restricciones sanitarias para frenar el avance de la pandemia y para la que se han recibido ya cerca de 4.000 solicitudes por importe total de 220 millones de euros.



De hecho, pese a que la dotación inicial de esta línea era de 50 millones, Soler ha confirmado que “se han ampliará cuanto sea necesario para dar cobertura a las empresas que cumplan los requisitos”. “En apenas dos meses ya hemos sobrepasado en casi 20 millones la dotación inicial, y seguiremos aumentando los recursos para cubrir la demanda”, ha confirmado.



Soler ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de Economía y Hacienda de les Corts Valencianes, donde ha dado cuenta del estado de las ayudas del Plan Resistir que dependen tanto del departamento que dirige, como de Presidencia de la Generalitat. En concreto, la línea Horeca del Instituto Valenciano de Finanzas; las ayudas Paréntesis destinadas a los ayuntamientos de la Dirección General de Administración Local; así como las ayudas directas para los alojamientos turísticos y las específicas para el ocio nocturno de Turisme Comunitat Valenciana



Vicent Soler ha vuelto a poner en valor el carácter “ambicioso” del Plan Resistir “pionero en España porque ninguna otra comunidad autónoma ha desplegado semejante volumen de ayudas directas y sin el cual la situación de nuestro tejido productivo sería aun peor” y ha recordado que es un programa de ayudas “dinámico y abierto que comenzó con una dotación inicial de 340 millones de euros y ya supera los 400 millones de euros”.



Eso sí, el responsable de Hacienda ha reiterado que ante una pandemia “de indudables efectos devastadores para nuestro sistema socio-sanitario y económico” el compromiso y apoyo del Consell a las empresas y trabajadores valencianos “no ha comenzado con el Plan Resistir, sino que comenzó en marzo de 2020 desde el mismo momento en que se aprobó el Estado de Alarma”. De hecho, desde Hacienda han recordado que sólo en ayudas directas para ayudar a hacer frente a la pandemia, la Generalitat destinó en 2020, 223 millones de euros.



“El apoyo del Consell a los sectores más afectados para evitar un deterioro del tejido productivo, ayudarles a resistir financieramente y proteger el empleo y su actividad ha sido sostenido en el tiempo desde el inicio de la crisis y ha tenido su continuidad con la aprobación de los presupuestos de 2021 y con el apoyo extraordinario del Plan Resistir”, ha apuntado Vicent Soler tras recordar que, además de los 400 millones del plan de choque, “el presupuesto cuenta con 25.000 millones destinados a la protección social, el refuerzo de los servicios públicos básicos y en sentar las bases para la recuperación económica”.



Línea Horeca



Respecto a la línea de créditos bonificados, el conseller ha apuntado que el objetivo es “garantizar que todas las empresas viables en 2019 y cuyas cuentas se han visto directamente afectadas por la Covid, puedan resistir durante los meses más duros de la pandemia y mantener su actividad hasta que comience la recuperación, previsiblemente en el segundo semestre de 2021”, por lo que ha insistido en que a través del IVF y la SGR se está garantizando “tanto la liquidez en el corto plazo y el mantenimiento de los puestos de trabajo, como el refuerzo de la solvencia de las empresas, para que tras la pandemia se encuentren en las condiciones óptimas para seguir financiándose a través de la banca comercial”.



De hecho, tal y como apuntado Soler los 69,1 millones de financiación bonificada aprobada hasta el momento de la línea Horeca, 16,9 millones constituyen ayudas directas (el 24,45% de la financiación) ya que, la línea ha sufrido una modificación y ha elevado la cuantía máxima de ayuda de los 60.050€ a 140.500€ por préstamo.



Es decir, de la cuantía media de préstamos concedidos, que se sitúa en 66.051,7 euros, cada empresa recibirá una ayuda directa media de 16.210,3 euros que no tendrá que devolver.



“A diferencia del nefasto uso que se le dio en el pasado, el IVF se ha convertido ahora en un auténtico instrumento financiero al servicio de todos los valencianos y valencianas, especialmente en un momento como el actual, y en una herramienta decisiva para la supervivencia de muchas empresas” ha reiterado el responsable de Hacienda tras confirmar además que “gracias al trabajo de saneamiento que hemos llevado a cabo en la Sociedad de Garantía Recíproca, SGR, hemos logrado que se convierta ya en la quinta más importante de España”.



Línea de Ayudas Paréntesis



Vicent Soler también ha dado cuenta del estado de ejecución de la línea de ayudas Paréntesis, dependiente de la Dirección General de Administración Local y dotada con una cuantía total de 160 millones de euros, de los cuales 100 (62’5%) debían ser aportados por la Generalitat, el 25% por las diputaciones (40 millones) y los 20 millones restantes (12’5%) por los ayuntamientos.



En este sentido, el conseller de Hacienda ha confirmado que la Generalitat abonó su parte a todas las entidades locales adheridas a este plan en apenas quince días desde la publicación del decreto 1/2021 que regula esta línea y por la que las empresas de los sectores más afectados recibirán una ayuda directa de 2.000 euros más 200€ adicionales por cada empleado



En concreto, entre el 9 y el 11 de febrero la Generalitat pagó directamente por transferencia de tesorería a 229 ayuntamientos a los que les correspondía una cuantía inferior a 20.000 euros y, vía confirming sin coste adicional, al 0% de interés y al 0% de comisión, a 297 ayuntamientos. “Es completamente falso que los ayuntamientos no puedan disponer de este dinero hasta que venza el plazo de la línea de confirming, desde el mismo momento de su recepción cualquier entidad puede disponer de él con un sencillo trámite administrativo como es confirmar a la entidad bancaria que se desea hacer uso del mismo”, ha recalcado el conseller en respuesta a las dudas lanzadas por algunos ayuntamientos.



“Nos hubiese gustado que la Diputación de Alicante hubiese pagado con la misma diligencia que la Generalitat y las diputaciones de Valencia y Castellón para que los ayuntamientos alicantinos y, especialmente, las empresas vinculadas al canal Horeca de la provincia, tuviesen ya a su disposición estas ayudas”, ha lamentado al respecto el conseller Soler.



Por el momento, y según los datos de los que dispone la Generalitat Valenciana para los municipios de más de 5.000 habitantes, casi la totalidad de los municipios de la provincia de Valencia y de Castellón han concluido ya las resoluciones y están en proceso de pago o han finalizado los mismos. La provincia de Alicante es la que cuenta con un mayor número de ayuntamientos que aún no han resuelto las convocatorias o no han pagado las ayudas, con más de una veintena.



Ayudas directas de Turismo y Ocio nocturno



En relación a las ayudas directas, dotadas con 18 millones de euros del presupuesto de Turisme Comunitat Valenciana, y los 8 millones del Plan Resistir, destinados de forma específica al sector del ocio nocturno, el conseller Soler ha confirmado que se han tramitado ya 4.068 expedientes para establecimientos de alojamientos turísticos y 1.135 de las empresas del ocio nocturno.



En el caso de las ayudas directas para alojamientos turísticos, los establecimientos podrán recibir hasta 3.500 euros por negocio, ampliable a 4.000 para las empresas afiliadas a programas de promoción turísticas. Esta línea se suma al paquete de ayudas que Turismo concedió en 2020 destinada a los festivales de música y los establecimientos de intermediación turística, como las agencias, que tenían una dotación por empresa de 2.500 euros.



En el caso del ocio nocturno, los establecimientos beneficiarios recibirán 7.000 euros en el caso de los pubs y hasta 28.500 euros en el caso de las discotecas y salas de fiestas. El compromiso de la Agencia Valenciana de Turismo es completar los pagos de estas ayudas entre finales de abril y mayo.



Estas medidas, tal y como ha recordado Soler, se suman a los más de 26 millones de euros invertidos en 2020 por el departamento que gestiona Francesc Colomer para equipamientos turísticos; a los 6,5 millones de ayudas a autónomos y pymes del sector así como al programa ‘Bono Viaje’ al que se han destinado por el momento 16 millones de euros, que ya han disfrutado 30.000 valencianos y valencianas y cuya extensión se prolongará hasta 2022.