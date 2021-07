27/07/2021

– El Consell y los grupos parlamentarios consensuan solicitar al Gobierno que el criterio de reparto del Fondo Covid sea la población ajustada e incluya un mecanismo transitorio para compensar la infrafinanciación

– El conseller de Hacienda insiste en que “no es tolerable que para garantizar unos servicios públicos fundamentales equivalentes a los de la media española la Generalitat tenga que endeudarse”





El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado este martes que los representantes de la Comunitat Valenciana asistirán mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el mensaje unánime de que “la reforma del modelo de financiación es ahora más perentoria que nunca”, por lo que ha asegurado que “urge que desde el Gobierno central se aborden los escenarios que sean necesarios para paliar primero y de manera inmediata y corregir por completo después, los nocivos efectos de la aplicación del actual modelo de financiación”.



Igualmente, ha confirmado que, respecto al criterio de reparto del Fondo Extraordinario Covid 2021, dotado con 13.486 millones de euros, la Generalitat Valenciana trasladará el acuerdo unánime de todos los grupos políticos de solicitar que se haga en base al criterio de población ajustada, aunque, eso sí, ha confirmado que el Consell también trasladará la petición de que incluya un mecanismo transitorio para compensar las diferencias de financiación por habitante ajustado que existen actualmente.



Soler ha reconocido de esta forma el esfuerzo del Gobierno central por garantizar la suficiencia financiera durante la pandemia a las comunidades autónomas a través de estos fondos no reembolsables “que nunca antes se habían contemplado” aunque ha reivindicado la necesidad de que “se consoliden de forma estructural para aumentar los recursos de los que disponen el conjunto de los territorios”.



“El conjunto de las autonomías estamos infrafinanciadas y no disponemos de los recursos suficientes para hacer frente al cumplimiento de nuestras obligaciones como responsables de la mayor parte del Estado del Bienestar”, ha señalado tras cuantificar, tal y como ha indicado en Comité de Expertos, en 16.400 millones los recursos adicionales que necesitaría el sistema.



Además, el responsable de Hacienda también ha reivindicado la necesidad de que el debate del nuevo modelo aborde “sin ambages” el debate sobre el reparto de los recursos entre territorios.



“No es posible que para garantizarles a los valencianos y valencianas unos servicios públicos equivalentes a los de la media española tengamos que seguir aumentando nuestro endeudamiento porque tenemos un sistema que penaliza de manera estructural a la Comunitat Valenciana”, ha indicado al respecto el conseller tras incidir que “ni es sano financieramente ni justo social y políticamente”.



“Reivindicaremos la reforma del modelo de todas las formas que sean necesarias, desde el diálogo y el consenso, consciente de que somos un Estado compuesto y descentralizado, pero donde los ciudadanos deben tener garantizados los mismos derechos y los mismos servicios fundamentales”, ha reiterado el conseller, quien ha avanzado que “no va a dejar de luchar ni en la calle ni en los ámbitos institucionales que sean necesarios por la igualdad de los valencianos y valencianas y de todos aquellos ciudadanos que se vean perjudicados por el actual sistema en alianza con otras autonomías”.



“Este miércoles voy al Consejo de Político Fiscal y Financiera con la voluntad firme de exigir que no podemos seguir permitiendo una situación que es insostenible, pero que en una situación de pandemia como la actual va a ser clave para que podamos afrontar con perspectiva de éxito nuestra recuperación o que, en cambio nos juguemos nuestro futuro”, ha señalado el conseller, quien eso sí ha reiterado que “se debe abordar el debate de la reforma desde la premisa de que ninguna autonomía puede verse perjudicada, debemos aprovechar esta oportunidad histórica para definir de nuevo el concepto de población ajustada y garantizar recursos suficientes para todas las CCAA repartidos de forma equitativa”.



Reparto Fondo Covid Extraordinario 2021



Soler también ha mostrado su satisfacción por el acuerdo conseguido sobre la posición de la Comunitat Valenciana respecto al reparto del Fondo Covid, una transferencia extraordinaria de 13.486 millones destinada a las comunidades autónomas para reforzar las políticas sociales y su modelo sanitario y educativo.



En este sentido, Soler ha trasladado a los grupos parlamentarios que el reparto en base al criterio PIB “no ofrece justificación alguna para su elección, ya que el nivel de renta no refleja las necesidades de gasto que cada comunidad autónoma vaya a tener que afrontar y provocará desigualdades todavía mayores entre los territorios ricos y pobres, fomentando una recuperación a dos velocidades” y, por ello, ha agradecido “el consenso y la unanimidad al defender como criterio de reparto de la Generalitat Valenciana, el de la población ajustada”.



“El reparto de esta transferencia debe permitir que cada autonomía disponga de recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades”, ha indicado por lo que ha confirmado que durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera pedirá que, como primer paso para acabar con las diferencias de financiación por habitante que existen actualmente “el Fondo Covid incluya un mecanismo transitorio que el Comité de Expertos de Les Corts ha cifrado en 2.289 millones de euros para el conjunto de las autonomías infrafinanciadas, de los cuales 1.058 millones corresponderían a la Comunitat Valenciana”.



“Nuestra propuesta es que el grueso de los recursos se distribuyan en base a los criterios de población ajustada, sentando las bases de cuál debería ser el criterio de reparto del nuevo modelo de financiación, pero que una parte de esos recursos también vaya a compensar las desigualidades de financiación que existen actualmente”, ha sentenciado el conseller Soler, quien además ha confirmado que la propuesta valenciana incluye que “el mecanismo transitorio se consolide año tras año hasta que exista una reforma completa del modelo de financiación”.



Comisión Mixta Consell-Corts



La Comisión Mixta Consell-Corts sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y la valoración de la deuda histórica es, tal y como ha apuntado Soler “el espacio de diálogo y encuentro” de toda la sociedad valenciana, representada en los diferentes grupos políticos, en el que consensuar la postura de la Generalitat Valenciana ante “un asunto clave para nosotros como es la reforma del modelo, pero también otros aspectos clave en materia de política financiera”.



Esta reunión, presidida por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, se reúne antes de cada Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de fijar posiciones y acercar posturas comunes entre los miembros del Consell y los representantes de Les Corts.



Por parte de la Generalitat, además del conseller de Hacienda y Modelo Económico, también han asistido la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira; la directora general de Presupuestos, Eva Martínez; la directora general de Financiación y Política Financiera, Dolors Furió; el director general de Tributos y Comisionado de la Generalitat para la reforma del modelo, Rafa Beneyto; y el coordinador de la Comisión de Expertos, Francisco Pérez.