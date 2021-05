11/05/2021

– La Generalitat va a disponer por primera vez de un sistema de gestión económico-financiera basado en el “dato único” y en la plataforma de gestión más prestigiosa a nivel mundial, el sistema SAP

– “Nefis también se va a convertir en una herramienta clave para la gestión de los fondos europeos Next Generation”, señala el conseller





El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha subrayado el compromiso del Consell de impulsar el proceso de transformación digital de la Administración de la Generalitat en dos niveles: por una parte, “en un nivel externo con la puesta a disposición de los ciudadanos de trámites ‘online’ y de la administración electrónica, pero también a nivel interno, aumentando la eficiencia y el control de la gestión”.



Para ello, la Generalitat va a implantar en los próximos meses un nuevo sistema económico-financiero, el conocido como sistema Nefis, que, tal y como ha apuntado Soler, “va a suponer una auténtica revolución digital de las finanzas públicas, de todo el proceso presupuestario y de la gestión económica de la Generalitat al estar basado por primera vez en el dato único y en la plataforma de gestión corporativa más prestigiosa a nivel mundial, el sistema SAP”.



“Nefis nos va a permitir una mejora sustancial en términos de agilización de trámites, trazabilidad de los distintos procedimientos, mayor transparencia y una mejor en la toma de decisiones al unificar en un único aplicativo las centenares de aplicaciones distintas con las que actualmente cuenta la Generalitat para sus procedimientos internos” ha señalado Soler durante las jornadas ‘El futuro digital de la Hacienda Pública’, organizadas por la Junta de Extremadura.



“No se trata solo de digitalizar procesos internos de gestión, sino de hacerlos más eficientes aprovechando las herramientas digitales disponibles para mejorar estandarizar procesos y la toma de decisiones públicas”, ha apuntado el responsable de Hacienda quien ha advertido que “la gestión económico-financiera requiere actualmente de una transversalidad que afecta a todos los equipos en las diferentes conselleries por lo que tras la implantación de Nefis se mejorará la coordinación, los plazos o la transparencia”.



Junto al conseller de Hacienda, han participado también en la mesa redonda la consellera de Hacienda del Gobierno balear, Rosario Sánchez; el viceconsejero de Finanzas y Presupuestos del Gobierno vasco, Hernando Lacalle, y que ha estado moderado por el secretario general de Administración Digital de la Junta de Extremadura, Ignacio García, e inaugurado por la vicepresidenta primera del Gobierno extremeño y también consellera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

De esta forma, los distintos gobiernos autonómicos que tienen implantado este sistema económico financiero basado en SAP han intercambiado experiencias sobre su funcionamiento, funcionalidades y ejemplos de buenas prácticas “que nos permitirán a la Generalitat, una vez que esté plenamente implantado, superar las dificultades detectadas e incorporar las mejoras diseñadas”.



Previamente, el conseller se ha reunido con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



Mejora desde una triple vertiente



La implantación de la plataforma SAP a través del bautizado como sistema Nefis va a permitir a la Generalitat dar respuesta a sus nuevas necesidades desde una triple vertiente. Por un parte, la Administración valenciana dispondrá de un “revolucionario y moderno” sistema de gestión económico-financiera a través del dato único. “De esta forma se eliminarán errores y problemas de duplicidad de datos al tiempo que se facilita la toma de decisiones”, ha destacado Soler.

Asimismo, el nuevo software facilitará la plena implantación de la administración electrónica en un momento en el que se ha demostrado de manera muy evidente su potencial de uso. Al respecto, Soler ha recordado que sólo en el último año la tramitación electrónica ha crecido más de un 65% en la Generalitat.



Además, también contribuirá a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y facilitará al derecho de acceso a la información a la ciudadanía.



De esta forma, Nefis está coordinado para cada una de estas mejoras por la dirección general de Presupuestos, la dirección general de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC) y la Intervención General, respectivamente.



Garantizar la capacitación de las personas y la seguridad



Soler también ha anunciado que la Generalitat impulsará un programa de formación para que los equipos responsables de la elaboración presupuestaria de cada departamento y los responsables de las gestiones económico-financieras “puedan adaptarse con facilidad a esta tecnología en el menor plazo posible y se familiaricen con las nueva aplicación presupuestaria, de formalización de facturas, de tramitación de las mismas, de tesorería, etc.”



En este sentido, Soler ha resaltado la “mejora exponencial de seguridad” que va a suponer la implantación de Nefis durante todo el proceso de pago de facturas, no sólo de la Generalitat, sino también de los organismos autónomos, al incluir una trazabilidad clara del origen de las facturas, dobles procedimientos de firmas electrónicas o procedimientos detallados de pago que evitaran intentos de ciberataques.



El conseller de Hacienda también ha querido agradecer el esfuerzo de todos los funcionarios y funcionarias implicados y de los grupos de trabajo que se han constituido, ya que, pese a la pandemia, la Generalitat ha trabajado de forma totalmente telemática durante todo el confinamiento para no retrasar la puesta en marcha de esta aplicación “con las dificultades añadidas que ello ha supuesto”. “El inicio de la implantación de Nefis coincidió con las primeras semanas de pandemia y, pese a todo, decidimos continuar con este proyecto que consideramos clave para mejorar la eficiencia de la administración”, ha apuntado Soler.



Además, ha anunciado que desde la DGTIC se iniciará un intenso proceso de migración de datos para que la puesta en marcha del nuevo sistema “se produzca con los menores problemas posibles y con una transición que resulte cómoda para la Administración”.



Fondos Europeos



El conseller de Hacienda ha afirmado también que la implantación de Nefis permitirá también “identificar plenamente en la estructura presupuestaria, tanto de gastos como de ingresos, la procedencia de la financiación y, por tanto, llevar un seguimiento de la gestión, no solo de los fondos europeos, sino de toda la financiación afectada”.



En este sentido, ha destacado que Nefis también se va a convertir en una herramienta clave para la gestión de los fondos europeos Next Generation, que tienen como objetivo mitigar el impacto económico y social de la pandemia.

“Al mismo tiempo, nuestro proyecto Nefis es también un ejemplo de las oportunidades que ofrece la financiación europea, ya que está cofinanciado dentro del programa operativo Feder”, ha indicado el conseller.