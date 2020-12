– El director general de Administración Local ha visitado las actuaciones realizadas, que han supuesto una inversión de 187.942 euros





El director general de Administración Local, Toni Such, acompañado por el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha visitado el Castillo de Dénia para comprobar el estado de las mejoras realizadas en el Vergel Alt i Baluard Oriental con cargo al Programa Operativo del fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).



El director de Administración Local ha indicado que la inversión realizada en la restauración asciende a 187.942 euros con cargo al Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder de la Unión Europea gestionado por la Generalitat. “Esta actuación demuestra la firme apuesta por la recuperación del Patrimonio Cultural de Dénia”, ha afirmado Such. El importe de las actuaciones realizadas en la Marina Alta ha ascendido a 1.101.955 euros.



El director de Administración Local ha explicado que, con la conclusión de estas obras, “se da por cerrada una etapa”, aunque “tendrá continuidad en el futuro porque la próxima convocatoria posibilitará que los municipios tengan acceso a más fondos para recuperar su patrimonio”.



Por otra parte, Such ha recordado que Dénia ha recibido 281,950 euros del Fondo de Cooperación Municipal, que permite transferir fondos a los municipios para su libre disposición.