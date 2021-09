Sueca 06/09/2021

El Espai Moret de la sala Els Porxets acoge durante estos días una exposición muy especial con el título “60 aniversari de la Festa de l’Arròs de Sueca”. La muestra ofrece a sus visitantes un recorrido cronológico, con documentos e imágenes, que explica de manera visual y gráfica el nacimiento y la evolución de la fiesta, desde septiembre de 1961 hasta septiembre de 2021, y en la que adquiere un protagonismo especial el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que el próximo domingo 12 de septiembre celebrará su edición la 60+1.

“Nuestro Concurs iba a celebrar un aniversario muy importante y, por este motivo, se me ocurrió preparar esta exposición para poder ofrecer a la ciudadanía, y visitantes, un recorrido muy especial por estos 60 años de vida del certamen. Nos pusimos a trabajar la idea, con la inestimable colaboración de la técnico de Patrimonio Cultural, Brígida Alapont, y hoy, por fin, se hace realidad esta muestra, que en un principio estaba prevista para el año pasado, pero que se tuvo que cancelar a consecuencia de la pandemia. Este año no podíamos dejar pasar la oportunidad y, por eso, nuestro Concurs celebra su edición 60+1, sin perder de vista el 60 aniversario que se hubiera celebrado en 2020”, ha explicado la concejal responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Manoli Egea, quien ha señalado también que ha sido un trabajo intenso de búsqueda para encontrar y seleccionar todas las fotografías, cartelería, etc., que se ofrecen en la exposición, ya fuera en el archivo municipal o cedidas por particulares. “El resultado ha sido muy interesante y, por ello, invito a toda la ciudadanía a que visite esta muestra, en la que se ha cuidado hasta el último detalle, porque estoy segura de que les va a gustar mucho”.

“Nuestro objetivo ha sido, después del paréntesis forzado que tuvimos el año pasado por la pandemia, plasmar y potenciar un poco más nuestro certamen, gracias a iniciativas como esta que hace un completo recorrido por toda su historia con material muy interesante que refleja de dónde venimos. Como Ayuntamiento, dentro de nuestra obligación de seguir potenciando el Concurs para que perdure en el tiempo y sea siempre ese certamen decano de referencia, esta exposición es una muestra más de nuestra intención de apostar fuerte por él”, ha señalado el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Entre las piezas que ofrece la exposición, se pueden encontrar: 60 libros de fiestas originales y la reproducción del día de la Fiesta del Arroz de cada uno de ellos; 30 carteles del concurso de paellas; 6 documentos de archivo que explican los cambios de denominación y la evolución social e institucional de la fiesta y del concurso; 36 fotografías en gran formato que, cronológicamente, explican en imágenes la evolución de la fiesta; 4 libros especiales sobre el concurso que se editaron entre 1995 y 1998; el libro del 50 aniversario celebrado en 2010; los carteles de las semifinales internacionales; y el listado de los 59 ganadores del concurso.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo domingo 12 de septiembre, día en que se celebrará la edición 60+1 del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. Entre las 19 y las 20:30 horas, se ofrecerán visitas guiadas en las que se explicará con más detalle todo el contenido de la muestra.