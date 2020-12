El Ayuntamiento de Sueca aprobó ayer 28 de diciembre, en tiempo y forma, y en un Pleno extraordinario, sus presupuestos para el próximo año 2021. Tanto el equipo de gobierno municipal como los concejales con delegaciones, han trabajado para consensuar, previamente a la aprobación de estos presupuestos, aquellos proyectos y cuantías que contribuyan a impulsar nuestra ciudad en el próximo año.

Los presupuestos se han aprobado con el voto a favor de los 13 concejales de PSOE, Ciudadanos, PP y GISPM, y los votos en contra de los 8 concejales de Compromís. “No entendemos el motivo por el cual Compromís ha votado en contra de unos presupuestos sociales, generadores de empleo y de inversiones necesarias para nuestra ciudad”, ha señalado el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, quien también ha mostrado su sorpresa ante la actitud de Compromís “a quien se le ofreció la posibilidad, antes de la celebración del Pleno, de hacer llegar sus aportaciones a fin de obtener un documento conjunto; pero decidieron no utilizar dicho ofrecimiento. Tampoco realizaron ninguna enmienda al presupuesto durante el Pleno. Han preferido anunciar alegaciones a posteriori, lo que provocará un retraso innecesario en todas las inversiones previstas para nuestra ciudad. No se entiende que, si no se han realizado los deberes antes del Pleno, ahora pretendan bloquear en el tiempo unos presupuestos como estos, en los que prima el interés social, la generación de empleo y la dinamización de la economía, paralizando muchas inversiones muy importantes para Sueca. Una vez más, no entendemos esa manera de hacer oposición”.

Los presupuestos para el próximo año recibirán un incremento del 16,89 %, siendo el total de 30.741.418 euros. Entre los puntos más notables, destaca el importante incremento en el gasto social, con un 40% más respecto al año anterior, para atender, especialmente, las necesidades básicas de una parte de la población, así como el cuidado de las personas mayores y con discapacidad. En este punto, cabe destacar la construcción de un nuevo Hogar para las personas Jubiladas, muy demandado, con unas instalaciones acordes a lo que merecen. La apuesta por la creación de empleo está también clara en estos presupuestos, con un incremento del 98,37 %.

Se incrementa también la partida referente a la limpieza viaria en un 15,35 %, al hacerse necesaria la mejora del pliego de condiciones actual, heredado de la corporación municipal anterior, por ser insuficiente e incompatible con el mantenimiento de la ciudad tan limpia como le corresponde. Por otra parte, se incrementa también, en un 133,43%, el presupuesto asignado al departamento de ADL, encargado de informar y asesorar a la población desempleada y autónomos para el fomento y mejora de la oferta de empleo local. Además, en los nuevos presupuestos, se contempla la continuidad de las subvenciones destinadas a paliar los efectos de la Covid-19, a fin de ayudar a nuestras pymes, hostelería local y los sectores tradicionales falleros locales, entre otros.

Por otra parte, se recoge también la destinada a la necesaria adecuación y mejora de aceras, calzadas y alumbrado público de la ciudad; así como del alcantarillado y abastecimiento de agua. De igual modo, se contempla la remodelación importante de la plaza Portal de Cullera; del edificio del antiguo matadero, a fin de tener la obra acabada y poder consolidar a corto plazo un Centro de Día para personas mayores en nuestra ciudad; la construcción de un nuevo cementerio lindante al actual al resultar insuficiente su capacidad; la mejora de caminos rurales; y la creación de nuevas plazas de aparcamiento público en la ciudad.

“Nuestro objetivo para este 2021, más que nunca, ha sido elaborar unos presupuestos expansivos que permitan la recuperación social y económica de nuestra ciudad, con una congelación de impuestos a la ciudadanía. Como gestores municipales estamos obligados a darle el mayor impulso posible a Sueca y su zona marítima”, ha señalado el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.