Emplearán una grúa telescópica, tras vallar la zona en los próximos días







VALENCIA, 22 NOV. (AVAN) .- Técnicos especialistas en rehabilitación iniciarán próximamente la reparación de la grieta de la cúpula de la parroquia Nuestra Señora de Sales, en Sueca, – cerrada recientemente al culto por peligro de desprendimientos- con la demolición de su parte más deteriorada a la que accederán con una grúa telescópica.



Según el estudio y proyecto que están desarrollando en la actualidad el equipo de arquitectos Luis Cortés y Pepe Pardo, las primeras hipótesis apuntan a que “la grieta pudo deberse al deterioro y oxidación de la estructura metálica que la soporta, porque está dañada y algunos perfiles se han visto agravados en los últimos meses por las intensas lluvias”.



Por ello, los arquitectos también van a realizar en los próximos días un escaneado de la iglesia, con un scanner en 3D, para obtener datos para su diagnóstico y determinar la magnitud de las afectaciones.



Mientras tanto, tienen previsto vallar la zona en los próximos días para iniciar, en dos semanas, la actuación de esta primera demolición y, en un mes, poder instalar andamios para acometer la rehabilitación.



Además, las pinturas de las pechinas de la bóveda también tendrán que ser consolidadas.



De otro lado, los técnicos también van a realizar un estudio del estado actual del campanario y la fachada principal de la iglesia, que presenta también grietas y deterioro, porque “posiblemente el agua de la acequia próxima a un molino arrocero junto al templo esté dañando su estructura y habría que consolidar también su cimentación”, ha explicado Luis Cortés.



Los miembros del equipo dirigido por Luis Cortés y Pepe Pardo, que han acometido varios proyectos de rehabilitación de cúpulas en templos valencianos, ya realizaron un informe de la cúpula de Nuestra Señora de Sales de Sueca en 2008, cuando la grieta alcanzaba 2,5 metros de longitud. “Entonces no registraba ningún riesgo”, pero ahora, “pasados los años, y tras los últimos temporales de lluvia y viento, el problema se ha agravado y hay que ver las causas y tomar medidas”.



La reparación de la grieta “era una intervención prevista y pendiente pero el estado de la cúpula hasta ahora no constituía peligro porque no había daño estructural”, según afirma también el párroco Alejandro Navarro. Sin embargo, “vino luego Gloria, el confinamiento y, tras éste, tuvieron que hacerse otras obras `urgentes´ de peligro de derrumbe en el colegio parroquial de Nuestra Señora de Fátima” . Tras las intensas lluvias de hace unas semanas, fue cuando los técnicos del Ayuntamiento, que conocían el tema, tomaron la decisión de cerrar el templo ante posibles desprendimientos.



En la parroquia Nuestra Señora de Sales de Sueca se venera la imagen de la patrona de la localidad del siglo XIV y su iglesia es del siglo XVIII. Asimismo, la vista actual de la cúpula con las tejas en escama se debe a la remodelación de la obra en 1919 de Joaquín Arnau.

En su interior destacan el retablo del altar mayor, sus frescos, y pinturas, como una Virgen de la Leche de la escuela de Juan de Juanes.



La última intervención realizada en el templo, que se desarrolló durante varios años, se inició en 1995 para la renovación del tejado y la cúpula y los trabajos también abarcaron el presbiterio y la decoración interior del templo con su limpieza y reposición de elementos de oro.