BURBANK, California – The Walt Disney Company ha dado a conocer las fases de su expansión mundial en servicios de streaming en su Investor Day 2020. Ha revelado nuevos datos sobre el futuro de sus servicios directos al consumidor Disney+, Hulu y ESPN, así como un avance de Star, su próxima marca internacional de contenidos de entretenimiento, y un adelanto de los nuevos contenidos que vendrán a sumarse a su catálogo.

Bob Chapek, CEO de The Walt Disney Company, y Bob Iger, Presidente Ejecutivo y Presidente de la Junta Directiva presentaron el evento virtual, que incluyó presentaciones de los líderes de los equipos de distribución y contenidos de la compañía, además de las actualizaciones financieras que ofreció Christine McCarthy, Vicepresidenta ejecutiva Senior y CFO, y Lowell Singer, Vicepresidente Senior de Relaciones con inversores.

“El espectacular éxito de nuestra excepcional cartera de servicios de streaming, con más de 137 millones de suscripciones en todo el mundo, ha reforzado nuestra confianza en la aceleración hacia un modelo de negocio basado en DTC”, declaró Chapek. “Gracias a nuestros fantásticos equipos creativos y a esa colección, cada vez mayor, de entretenimiento de alta calidad que quieren los consumidores, estamos convencidos de estar muy bien posicionados para lograr nuestros objetivos a largo plazo”.

Durante la presentación del Investor Day, la compañía anunció que, a 2 de diciembre, su cartera de servicios directos al consumidor ha superado un total de 137 millones suscripciones de pago a escala mundial. En esta cifra se incluyen los 11,5 millones de suscriptores de ESPN, los 38,8 millones de suscriptores de Hulu y la espectacular cifra de 86,8 millones de suscriptores de Disney+ desde su lanzamiento en noviembre de 2019. Después de superar todas las expectativas, The Walt Disney Company dio a conocer sus previsiones, que se traducen en un objetivo de 300-350 millones de suscripciones para el ejercicio fiscal de 2024, impulsado principalmente por un aumento significativo de la producción de contenidos. En el caso de Disney+, su objetivo es lanzar más de 100 títulos al año.

A partir del 26 de marzo de 2021, Disney+ tendrá un precio en EE.UU. de 7,99 dólares/mes o 79,99 dólares/año, mientras que el Paquete Disney con Disney+, Hulu y ESPN tendrá un precio de 13,99 dólares/mes. También se anunció un nuevo acuerdo con Comcast, que llevará las experiencias de Disney+ y ESPN a los decodificadores Comcast X1 y a las plataformas Flex en el primer trimestre de 2021, uniéndose a Hulu, que ya está disponible en estas plataformas desde la primavera de 2020. Además, los clientes de Hulu también podrán suscribirse a ESPN dentro de la interfaz de usuario de Hulu y acceder a la programación de deportes de ESPN a partir de principios de 2021.

Una nueva ‘Star’ internacional en streaming

Sobre la base del éxito del lanzamiento de Disney+ Hotstar en India e Indonesia, Disney reveló nuevos detalles sobre Star, su marca internacional de contenidos de entretenimiento que formará parte de Disney+ en varios mercados internacionales y se lanzará como un servicio de streaming independiente en América Latina con el nombre de Star+. La marca Star reunirá miles de horas de televisión y películas de los estudios creativos de Disney, incluidos Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television y otros, que se enriquecerá con la incorporación de programación local de las regiones donde esté disponible.

Star se lanzará en Europa y en varios mercados internacionales el 23 de febrero de 2021 como parte totalmente integrada en Disney+, con su propia marca y una nueva colección de reconocidas series de entretenimiento general, películas, documentales y más que duplicarán el catálogo de contenidos disponibles para los suscriptores de Disney+. Disney+ se actualizará a escala mundial para ofrecer controles parentales mejorados que permitan esa experiencia familiar que esperan los padres, incluida la capacidad de establecer límites para el acceso a contenidos para perfiles concretos basados en calificaciones de contenido, así como la posibilidad de añadir un PIN para bloquear perfiles para acceder a contenidos para adultos. En Europa, el servicio tendrá un precio de 8,99€/mes o 89,99€/año, con un ajuste de precios similar en los otros mercados donde se lanzará Star, que incluyen Australia, Nueva Zelanda y Canadá. El servicio de streaming continuará su plan de implementación global, ahora con Star, en nuevos mercados comenzando con Singapur el 23 de febrero de 2021, seguido de Europa del Este, Hong Kong, Japón y Corea del Sur a lo largo de 2021.

En Latinoamérica, para aprovechar el catálogo de eventos deportivos en directo de la región, la compañía lanzará Star+ como servicio de streaming independiente. Star+ reúne una colección inigualable de contenidos de Star, producciones originales locales y una variedad de deportes en directo de ESPN, incluidas las mejores ligas de fútbol, tenis de Grand Slam y muchos otros. Star+ se lanzará en junio de 2021 como servicio independiente a un precio de 7,50 dólares/mes (o el equivalente local), o como parte de un paquete con Disney+ al atractivo precio de 9,00 dólares/mes (o el equivalente local).

Las mejores historias del mundo

En el evento de ayer los diferentes estudios de la Compañía dieron a conocer una nueva lista de contenidos para impulsar el ecosistema directo-al-consumidor de Disney. En los próximos años, Disney+ planea lanzar unas 10 series de Star Wars y 10 series de Marvel, así como 15 series de acción real de Disney, Disney Animation y series de Pixar, así como 15 largometrajes de acción real de Disney, Disney Animation y Pixar, a lo que vendrá sumarse el contenido premium que se estrenará en cines o en canales lineales antes de incorporarse al servicio de streaming. Además, se anunció que “Raya y el último dragón” de Walt Disney Animation Studios estará disponible en Disney+ con Acceso Premium en la mayoría de los mercados de Disney+, al mismo tiempo que se estrena en los cines, el 5 de marzo de 2021. El Acceso Premium para este título tendrá un precio de 29,99 dólares. A nivel internacional, muchos de los próximos títulos originales de Disney Television Studios, FX y 20th Century Studios también se estrenarán en Disney+ como Star Originals.

“Este increíble catálogo de contenidos originales nuevos refleja nuestro compromiso de aprovechar los recursos y la inmensa creatividad en toda nuestra compañía para brindar al público experiencias extraordinarias de entretenimiento que no tienen parangón en el mercado”, ha declarado Iger. “Estamos orgullosos de que la inigualable calidad de las narrativas de nuestras marcas icónicas sigue arrasando en todas las plataformas de distribución, desde las salas de cine hasta nuestros servicios directos-al-consumidor”.

Estos son los aspectos más destacados de las presentaciones:

Contenidos de entretenimiento general del Grupo Disney

Disney Television Studios para Disney+

Disney Television Studios ofreció un adelanto de algunas de las series de entretenimiento familiar de alto perfil que está desarrollando Disney+, lo que incluye dos proyectos inspirados en activos de Disney: “Beauty and the Beast (título provisional)”, protagonizada por Luke Evans y Josh Gad con música nueva compuesta por Alan Menken; y “Swiss Family Robinson”, que es una reinvención del clásico de Ron Moore y Jon M. Chu. El estudio también está desarrollando “Percy Jackson and the Olympians” basada en la colección de bestsellers de Rick Riordan de Disney Publishing Worldwide.

Actualmente, Disney Television Studios está rodando cuatro series de acción real que se estrenará en Disney+ en 2021: “The Mighty Ducks: Game Changers”, “Big Shot”, “The Mysterious Benedict Society”, y “Turner & Hooch”.

Contenidos de National Geographic

National Geographic dio a conocer su ambiciosa lista para Disney+ que incluye títulos de perfil alto como “Limitless With Chris Hemsworth”, “Welcome to Earth (título provisional)” con Will Smith y una cuarta temporada de la serie de antología ganadora del Emmy “Genius”, que contará la vida de Martin Luther King, Jr.

El estudio también anunció la nueva película documental “Cousteau”, que se estrenará en los cines antes de llegar a Disney+ además de las nuevas series documentales “Secrets of the Whales”, “A Real Bug’s Life”, y “America The Beautiful”.

Contenidos de Hulu y Star

Los Kardashian Jenners crearán un nuevo contenido global según un acuerdo que abarca varios años, para emitir en streaming solo en Hulu en EE.UU. e internacionalmente en Star, cuyo estreno está planificado para finales de 2021. El año que viene también se estrenará en Hulu y Star la serie premium “Only Murders in the Building”, “The Dropout”, y “Dopesick”.

En 2021, la lista de originales de FX, que incluye “The Old Man”, “American Horror Stories”, “Platform”, “Reservation Dogs”, y “Y: The Last Man” estará disponible en Hulu en Estados Unidos y en Star en varios mercados internacionales.

Hulu

La premiada y exitosa serie dramática de Hulu, “El cuento de la criada”, ya ha firmado una quinta temporada antes del estreno de su cuarta temporada y “Nine Perfect Strangers”, protagonizada y producida por Nicole Kidman junto con David E. Kelley, y que se estrenará el año que viene.

FX

Además de Hulu en EE.UU., la marca de contenido premium FX incorporará su biblioteca de contenidos premiados y nuevos originales exclusivos a Star en todo el mundo. FX ha encargado cuatro temporadas más de “It’s Always Sunny in Philadelphia” para el canal lineal, FX en Hulu y Star, que rompe el récord en pantalla de una sitcom de acción real en la historia de la televisión. El grupo anunció que está desarrollando la primera adaptación para una serie del clásico de terror de ciencia ficción “Alien” y ya está negociando para encargar dos temporadas de “The Stones”, una serie dramática sobre The Rolling Stones, la banda de rock’n roll más importante y longeva del mundo. FX también se embarcará en una de sus series para adultos más arrolladoras, sofisticadas y para adultos con la readaptación de la popular saga épica de James Clavell, “Sh?gun”, ambientada en el Japón feudal.

Contenidos de Walt Disney Studios

Lucasfilm

Lucasfilm dio a conocer una impresionante lista de apasionantes series para Disney+ y nuevos largometrajes destinados a expandir la galaxia de Star Wars. Entre los proyectos para Disney+ figuran “Obi-Wan Kenobi”, protagonizada por Ewan McGregor con Hayden Christensen retomando el papel de Darth Vader, y dos series ambientadas en la era mandaloriana de Jon Favreau y Dave Filoni: “Rangers of the New Republic” y “Ahsoka”,una serie con Ahsoka Tano, uno de los personajes favoritos de los fans.

Otros nuevos títulos anunciados para Disney+ incluyen “Andor”, “Star Wars: The Bad Batch”, “Star Wars: Visions”, “Lando”, “The Acolyte”, y “A Droid Story”. El estudio también está readaptando “Willow” para convertirla en una nueva serie con Warwick Davis retomando el papel protagonista.

El próximo largometraje de la franquicia de Star Wars, que se estrenará en diciembre de 2023, será “Rogue Squadron”, que dirigirá Patty Jenkins, directora de la franquicia de “Wonder Woman”. La próxima entrega de la franquicia de “Indiana Jones” dirigida por James Mangold, un largometraje de Star Wars del guionista y director Taika Waititi y “Children of Blood & Bone”, basada en la novela de Tomi Adeyemi, bestseller de la lista del New York Times, completan la lista de largometrajes.

Producción de Walt Disney Studios Motion Pictures

Para Disney+, el estudio dio a conocer una línea repleta de estrellas de películas originales y confirmó oficialmente que producirá “Hocus Pocus 2”, readaptará “Three Men and a Baby” con Zac Efron y “Cheaper by the Dozen” con Kenya Barris y Gabrielle Union, y una nueva película de “Sister Act” protagonizada por Whoopi Goldberg, que también ejercerá de productora junto con Tyler Perry.

Entre otros proyectos de Disney+ que se han anunciado figuran “Chip ‘N Dale: Rescue Rangers”, una película híbrida de acción real y animación protagonizada por John Mulaney y Andy Samberg; “Pinocchio”, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks; “Peter Pan & Wendy”, protagonizada por Jude Law como el Capitán Garfio y Yara Shahidi como Campanilla; y “Disenchanted”, con Amy Adams retomando el papel de Giselle. Las nuevas películas biográficas de acción real que se incorporarán al servicio de streaming incluyen “Greek Freak”, sobre la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo, así como proyectos sobre Keanon Lowe y Chris Paul. El grupo también está desarrollando nuevas adaptaciones animadas de títulos favoritos de 20th Century Studios como “Diary of a Wimpy Kid”; “The Ice Age Adventures of Buck Wild”, protagonizad por Simon Pegg; y “Una noche en el museo”.

El estudio también dio a conocer un adelanto de su lista de largometrajes que incluye “Jungle Cruise”; “Cruella”; una precuela de “El Rey León”; y “La Sirenita”.

Walt Disney Animation Studios

Walt Disney Animation Studios hizo varios anuncios, destacando el próximo largometraje “Encanto”, que incluye nuevas canciones de Lin-Manuel Miranda, ganador de los premios Emmy®, GRAMMY® y Tony®, y cuyo estreno en salas de cine está programado para noviembre de 2021. El estudio también reveló que “Raya y el último dragón” se estrenará simultáneamente en Acceso Premium de Disney+ y en salas de cine en marzo de 2021.

Como ejemplo de las primeras series animadas producidas por WDAS, el estudio también reveló varias series nuevas para Disney+ como “Baymax”, “Zootopia+”, “Tiana” y “Moana The Series”, así como “Iwájú”, que se producirá en colaboración con la empresa panafricana de cómics Kugali.

Pixar Animation Studios

Pixar Animation Studios reveló sus próximas series originales y largometrajes para Disney+. Entre los títulos se encuentran la primera serie animada de formato largo de Pixar “Win or Lose”, que se estrenará en exclusiva en Disney+ en el otoño de 2023, y dos largometrajes nuevos programados para su estreno en salas de cine en 2022, “Turning Red” del director ganador del Premio de la Academia Domee Shi y “Lightyear”, la historia de origen definitiva del héroe que inspiró el juguete. Chris Evans prestará su voz al héroe en su aventura para convertirse en el Space Ranger más famoso de la historia. El estreno del largometraje original “Luca” está programado para el próximo verano.

También ofrecieron información sobre nuevas series de Disney+ como “Inside Pixar”, “Pixar Popcorn”, “Dug Days”, y “Cars”, así como el próximo largometraje “Soul” y el corto “Burrow” que se estrenarán conjuntamente en Disney+ el 25 de diciembre de 2020.

Marvel Studios

Marvel Studios dio a conocer sus planes para la expansión y el futuro del Universo Cinematográfico Marvel, revelando detalles sobre el próximo contenido tanto para Disney+ como para las salas de cine. Entre sus numerosos próximos proyectos, se revelaron tres nuevas series para Disney+, incluida “Secret Invasion” protagonizada por Samuel L. Jackson, “Ironheart” con Dominique Thorne en el papel de un genio inventor, y “Armor Wars”, protagonizada por Don Cheadle como James Rhodes, alias War Machine, que se enfrenta a los peores miedos de Tony Stark.

Estos títulos se unirán a la potente lista de títulos del estudio para Disney+ como “WandaVision”, “The Falcon and The Winter Soldier”, y “Loki”; la serie animada “What If…?”; “Ms. Marvel”; “Hawkeye”, con Hailee Steinfeld que se une a Jeremy Renner en la serie; “Ella Hulk”, protagonizada por Tatiana Maslany en el papel principal junto a los coprotagonistas Mark Ruffalo y Tim Roth; “Moon Knight”; “Guardians of the Galaxy Holiday Special”; y una serie de cortos originales, “I Am Groot”, con el bebé árbol favorito de todos los públicos.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, el tercer largometraje de la franquicia “Ant-Man”, y “Los cuatro fantásticos”, con la familia más icónica de Marvel también forman parte de los nuevos largometrajes anunciados. Los próximos largometrajes de Marvel Studios también incluyen “Black Widow”, “Shang Chi and The Legend of The Ten Rings”, “Eternals”, “Doctor Strange In The Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder”, “Black Panther 2”, “Blade”, “Captain Marvel 2”, y “Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

ESPN y contenido deportivo

ESPN anunció un nuevo acuerdo histórico de 10 años con la Southeastern Conference (SEC), que amplía su asociación y añade el paquete de televisión más visto del fútbol americano universitario, y que arrancará con la temporada 2024. El acuerdo también incluye ciertos partidos de fútbol SEC que se verán en ESPN+, comenzando con la temporada de fútbol 2021 y durante la vigencia del acuerdo.

ESPN+, que ahora suma más de 11,5 millones de suscriptores en Estados Unidos, también estrenará en los próximos meses varias series originales y programas de estudio. “Peyton’s Places”, la serie nominada al Emmy actualmente en su segunda temporada en ESPN+, emitirá una tercera temporada (otoño 2021) y abarcará otros deportes, con algunos de los nombres más atractivos de los deportes al frente de sus propias versiones de la serie, como Abby Wambach (fútbol), Ronda Rousey (deportes de lucha), David Ortiz (béisbol) y el hermano de Peyton, Eli Manning (fútbol universitario americano). ESPN+ también lanzará en enero “Stephen A’s World”, un nuevo programa original que presenta los conocimientos y opiniones de A. Smith, una figura única. “Man in the Arena: Tom Brady”, la esperada serie documental de nueve capítulos que se emitirá en ESPN+, se basa en relatos de primera mano nunca vistos de Tom Brady sobre sus nueve Super Bowls. Además, una versión recientemente reinventada de SportsNation regresará las mañanas de lunes a viernes, a partir de enero, exclusivamente en ESPN+.

Sobre The Walt Disney Company

The Walt Disney Company, junto con sus filiales y asociadas, es una empresa líder internacional dedicada al entretenimiento familiar y a los medios de comunicación que incluye Parques, Experiencias y Productos; Distribución de Medios & Entretenimiento; y tres grupos de contenidos: Estudios, Entretenimiento General y Deportes, dedicados a desarrollar y producir contenidos para plataformas DTC, salas de cine y lineales. Disney es una compañía que cotiza en el Dow 30 y que obtuvo unos ingresos anuales de 65,4 millones dólares durante el ejercicio fiscal de 2020.

