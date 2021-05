El testimonio de Tonet Ordiñana forma parte de la campaña “Cazadores con historia” que impulsa la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana para dar visibilidad a cazadores federados que inspiran con sus testimonios y ejemplos de superación y sacrificio.

Valencia. 07.05.2021.- Tonet Ordiñana, un joven genovés de 22 años, es jugador profesional de pilota valenciana -actual campeón Individual de Raspall-, y cazador. La tradición de jugar a la pilota valenciana le viene de familia, su abuelo y bisabuelo practicaron este deporte, y su padre también fue un gran “raspaller”. En cambio, la afición por la caza le surgió por casualidad, un flechazo, ya que ningún conocido suyo la practicaba.

Gracias a su entusiasmo y pasión por la actividad cinegética, con 12 años logró que su padre le regalara su primera perra: “Al principio mi padre no me tomó en serio, pero le demostré mi compromiso yéndome al monte con cazadores experimentados e interesándome por la actividad”. Ahora, 10 años después, ya tiene una rehala de 8 podencos ibicencos y charnegos: “La caza es una afición muy bonita, estar en contacto con la naturaleza, los animales, y sobre todo la amistad y el compañerismo que haces cazando es indescriptible”, afirma el joven cazador.

Tonet compagina el deporte de pilota valenciana con la caza y los estudios de formación superior: “Entreno dos horas al día y el resto del tiempo lo dedico a cuidar a mis perras, salir a cazar a la montaña y estudiar. A veces, cuando tengo un partido muy importante, me voy al monte a desconectar y la verdad que me relaja mucho y me ayuda a prepararme para el encuentro”.

Cazar en la modalidad de conejo con perros y sin arma, también conocida como caza al garrote, es todo un arte. “Crío a mis propios perros y desde cachorros estoy enseñándoles; primero órdenes básicas y luego a salir a la montaña y que hagan equipo. Son perros muy expresivos, cuando ven un conejo laten, saltan, lo marcan con las orejas y el rabo, y siguen su rastro. Ver a estos perros cazando es un espectáculo”, asegura Tonet.

Compartir esta afición con sus dos mejores amigos y disfrutar junto a ellos de la naturaleza es una de las cosas que más valora de la caza: “Yo aconsejaría a los jóvenes que vayan a una jornada de caza, si van seguro que les encanta. Es un deporte muy bonito en el que hay muchas modalidades de caza y todas tienen en común que estás en la naturaleza, con los animales y rodeado de compañeros que comparten tu pasión”.

Club de cazadores “El Tejón” de Genovés

El club de cazadores “El Tejón” de Genovés, al que pertenece Tonet, es un coto que apuesta por los jóvenes cazadores. Actualmente, el 40% de sus socios tienen menos de 35 años. El Presidente del club, Rafael Vila, fomenta el relevo general mediante actividades dirigidas a los niños en los que se les enseñan las diferentes clases de fauna y flora que hay en el monte, a rellenar comederos y bebederos, construir majanos para los roedores, etc. “Estas acciones son necesarias para mostrarles a los niños que la caza también es compartir el amor por los animales y la naturaleza y que tengan interés por practicar la actividad”, explica Rafael.

El testimonio de Tonet Ordiñana forma parte de nuestra campaña “cazadores con historia” para dar visibilidad a cazadores federados que inspiran con sus testimonios de vida, de superación y sacrificio. “La afición de la caza no es impedimento para practicar otros deportes, son totalmente compatibles”, afirma el joven pilotari.

Desde la Federación de Caza se apuesta por los jóvenes y nuestro mayor deseo es que se unan a la aventura de la actividad cinegética. La historia de Tonet puede servir de ejemplo para muchos otros jóvenes que están interesados en iniciarse en la caza, pero no saben dónde acudir o a quién preguntar. Todas las personas interesadas pueden contactarnos por Whatsapp a través de nuestro número 654 208 714 o enviar un correo electrónico a comunicacion@federacioncazacv.com ¡Vive la caza junto con la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana!