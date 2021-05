Mientras dos personas se apoderaban de las botellas, el otro hombre vigilaba para evitar ser vistos por los empleados

Sustrajeron un total de 996 euros en bebidas alcohólicas

Aunque uno de los varones huyó del lugar, los investigadores lograron identificarlo y lo detuvieron en Barcelona

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos hombres de 20 y 21 años, de orígenes rumano, como presuntos autores de dos delitos de hurto, tras sustraer bebidas alcohólicas por un importe de 996 euros en una gran superficie comercial. Otro de los implicados fue arrestado en Barcelona, gracias a las investigaciones de la Brigada de Policía Judicial de Valencia, que cuando logró su identificación emitió una orden de búsqueda y detención.

Las investigaciones comenzaron a mediados de abril, cuando los policías tuvieron conocimiento de la sustracción de al parecer 34 botellas de licor, valoradas en 536 euros en total, en una conocida superficie comercial. Al parecer, los sospechosos aprovecharon que no estaban siendo observados por ningún trabajador para apropiarse de las bebidas.

No obstante, las pesquisas de los agentes lograron esclarecer otro hurto cometido en el mismo lugar días más tarde. En esta ocasión, dos de los hombres se situaron frente a los muebles expositores con un carro de compra que tenía en su interior mochilas vacías y donde posteriormente introdujeron once botellas valoradas en 429 euros. Además, otra persona se encontraba por los alrededores en actitud vigilante, observando que no fueran vistos por los empleados.

Pero esta segunda vez, el vigilante de seguridad se percató de los hechos por lo que se acercó a ellos, momento en el que uno de los sospechosos al darse cuenta de que lo habían visto, emprendió la huida. Inmediatamente, los agentes acudieron hasta el establecimiento y allí comprobaron como los presuntos autores intentaron hurtar las botellas.

Por todo ello, los agentes detuvieron a dos de los hombres, con antecedentes policiales, por dos presuntos delitos de hurto pasando a disposición judicial. Además, las pesquisas de los investigadores permitieron localizar y posteriormente detener al otro sospechoso en Barcelona.