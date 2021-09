La pelea ha tenido lugar en el cruce de las calles San Juan de la Peña y Padre Viñas – La Policía Nacional se ha incautado de varias armas blancas

Se han incautado de varias armas blancas que portaban los involucrados, la mayoría de nacionalidad marroquí.

Fuentes policiales señalan que esta última pelea puede tener relación con una agresión que tuvo lugar recientemente, aunque aún están investigándolo.

Desde hace unos meses los vecinos de Orriols vienen denunciando la situación de violencia y delincuencia que hay en las calles. Maika Barceiro, presidenta de la asociación de residentes del barrio, expresa que «el vecindario se ha deteriorado a nivel social y laboral y es un campo para que afloren las situaciones conflictivas». De hecho, hace apenas unos días, Levante-EMV se hizo eco de la manifestación que organizaron desde la plataforma vecinal Orriols en lucha para reclamar al Ayuntamiento de València un Plan Integral del barrio puesto que se sienten abandonados “desde hace años”.

Reunión urgente

Los vecinos de la zona han exigido una reunión urgente tras esperar «más de tres meses» una respuesta por parte del Ayuntamiento de València con el objetivo de llevar a cabo un Plan Integral del barrio. Por ello, la asamblea celebrada el lunes decidió manifestarse para exigir que «su voz se escuche y no solo se oiga». No quieren que las administraciones «sigan haciendo oídos sordos» a un problema que preocupa —y mucho— a la población. Por eso, hace unos meses surgió, de forma espontánea, la plataforma «Orriols en lucha», integrada por decenas de vecinos que se reunían para proponer soluciones ante la mala convivencia que merma el bienestar de los residentes de este barrio.

«Pedimos al ayuntamiento la creación de una mesa de interconcejalías para diseñar un Plan Integral de mejora en Orriols, ya que estamos hartos de ser estudiados y analizados, queremos intervenciones», señalaban fuentes del colectivo vecinal. No buscan actuaciones policiales, que reconocen que ya hay, sino una hoja de ruta transversal que integre a Servicios Sociales, Vivienda o Educación. «Tras meses de espera a una respuesta que no llega, vemos que salir a la calle es la única medida de presión», exponen los vecinos.

Cuentan desde «Orriols en Lucha», que las personas que protagonizan las peleas no son vecinos del barrio. «Crean miedo y malestar, hay vecinos que están desesperados y al borde del colapso».

Las mismas fuentes insisten en que «hemos de ser los ciudadanos los que ocupemos el espacio público que ahora está ocupado por delincuentes». Por eso, además de la manifestación del 22 de septiembre, están organizando jornadas culturales y de convivencia en las plazas del barrio. «Haremos lecturas, cenas vecinales en las zonas conflictivas para tener presencia en el barrio y hacer tejido popular». Solo piden una cosa: «ayuda para mejorar el barrio en el que vivimos, nuestra casa».

Recalcan, además, que la convivencia intercultural y diversa de Orriols «ha sido siempre buena y enriquecedora» y rechazan los discursos de «extrema derecha que vinculan inmigración y delincuencia». Se quejan de personas que llegan a hacer del barrio la zona de conflicto, de negocios ilícitos o peleas a altas horas de la madrugada. «La policía puede disuadir a delincuentes en un momentodado, pero el problema de base no se soluciona, hacen falta acciones transversales». En este sentido, la portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de València, María José Català, ha reclamado al alcalde de la ciudad una reunión urgente con todas las formaciones políticas para «atajar con urgencia el incremento del clima de inseguridad y los problemas de orden público y convivencia en los barrios de la ciudad». Además, Catalá ha instado a Ribó a solicitar a la Delegación del Gobierno mayor dotación policial ante la carencia de medios humanos de Policía Local por la falta de previsión. Por último, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés señaló que Joan Ribó, Compromís y los socialistas «con su permisividad y pasividad, han promovido que Valencia se haya convertido en en una ciudad insegura».

Cano: «El PP dio la espalda a los barrios durante 24 años»

El concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano (PSOE) en relación a las declaraciones de María José Català sobre seguridad ciudadana en València señaló que el PP »roza la obscenidad» y le recordó que no supieron resolver «ningún problema de convivencia ni de seguridad en la ciudad». Con Rita Barberá, el PP «dejó envejecer la plantilla hasta límites insostenibles, que estamos ahora resolviendo. Tardaron tres años en sustanciar la última oposición que convocaron. Tras esa oposición, 10 años de gobierno después no supieron convocar otra oposición». Respecto al botellón, con el PP «había 42 zonas donde se practicaba el botellón. Casi tres veces más que actualmente». Además, remarcó que València, en la actualidad, «tiene la tasa de delitos más baja desde el año 2015, la última vez que se reformó el código penal».

«Recordemos -dijo- que entre los años 2015 y 2017 gobernaba el PP en España, por lo tanto eran los competentes en materia de delitos y responsable por tanto del Cuerpo Nacional de Policía. Cuando gobernó el PP, la plantilla de Policía Nacional y la de Guardia Civil perdió 11.000 efectivos», subrayó. Por último, apuntó Aarón Cano, «durante 24 años dieron la espalda a los barrios como Orriols, Marxalenes, Plaza Honduras y Cedro, Benimàmet o Benimaclet. Degradaron el Cabanyal-Canyamelar y expulsaron a los vecinos de sus casas», lamentó.