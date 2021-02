23/02/2021

– El director general de Turismo recalca que este nuevo plan de inspección se ha realizado con las peticiones del sector turístico

– Herick Campos señala que el nuevo decreto del alojamiento turístico “propiciará la depuración del registro actual de viviendas turísticas”





Turisme Comunitat Valenciana ha aprobado el nuevo Plan de Inspección de Turismo 2021 con el gran objetivo de luchar contra el intrusismo en todas las tipologías de la actividad turística.



Así lo ha anunciado el director general de Turismo, Herick Campos, que ha recalcado que el Plan de Inspección de Turismo 2021 se ha realizado teniendo en cuenta las peticiones del sector turístico.



Así, ha destacado que “el Plan para este año se adapta a la difícil situación por la que está pasando el sector turístico, por eso hemos tenido muy en cuenta las solicitudes que nos ha realizado el sector pidiendo que incidamos de forma especial en el intrusismo en todas las tipologías de actividad turística que están reguladas por la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad”



En este sentido, Campos ha señalado que “se trata de reforzar la inspección en las diferentes tipologías turísticas, comprobando que están dadas de alta en el registro y que además cumplen los requisitos”, al tiempo que ha incidido en “la importancia de la inspección que realizan los servicios territoriales de Turisme para garantizar una oferta turística de calidad, sostenible y hospitalaria en la Comunitat Valenciana”.



El director general de Turisme ha explicado que “este año vamos a redoblar el esfuerzo en la inspección del intrusismo en las viviendas de uso turístico, pero también en guías turísticos y en el turismo activo, porque así nos lo ha pedido el sector”.



Campos ha señalado que “también realizaremos acciones informativas para detectar las posibles incidencias.”. En esta línea, ha recalcado que “el Plan de Inspección de Turismo 2021 no tiene un objetivo sancionador y menos ahora por la situación provocada por la COVID-19”.



Por ello, ha explicado que “siempre tratamos de realizar una labor de concienciación, buscamos el contacto directo con las empresas para que aquellas incidencias que puedan ser consideradas motivo de expediente, se puedan corregir y resolver sin necesidad de llegar a abrir un expediente que acabe en sanción”.



Actualización del registro de viviendas turísticas



El director general de Turisme también se ha referido a la actualización y depuración del registro de viviendas turísticas que propicia el nuevo Decreto del alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana.



Herick Campos ha señalado que “nuestro registro de viviendas turísticas, cuenta en la actualidad con más de 80.000 viviendas de las que en torno a 50.000 no se llegan a comercializar, con lo que cuenta con un volumen de viviendas que no se corresponden con la oferta real actual”.



Por ello, -ha apostillado el director general- el nuevo decreto introduce una disposición para que, en el plazo de un año, aquellos que no tienen comunicado el número catastral lo comuniquen, y esto nos va a permitir depurar el registro para que se corresponda con la oferta real de vivienda turística”.



Por último, Campos ha resaltado el “gran esfuerzo que está realizando el sector de la vivienda turística reglada y que supone un peso específico dentro de la oferta alojativa de la Comunitat Valenciana”, al tiempo que ha recalcado que “es el propio sector el que nos pide que actuemos en esta línea durante 2021”.