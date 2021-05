Con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados desde la Real Basílica queremos manifestar las siguientes aclaraciones.

1) Es un deseo nuestro intentar mantener todas las celebraciones que la normativa de la pandemia nos permita, pero será imposible este año 2021 celebrar el domingo 9 de mayo la misa de Descoberta, a las 05:00 horas; el tradicional traslado de la Virgen, a las 10:30 horas; y la solemne procesión general vespertina. Tampoco podremos tener el entrañable y multitudinario acto del besamanos.

2) Sí celebraremos la Salve solemnísima, el sábado 8 de mayo, a las

20 horas, con la presencia de la Escolanía y antiguos escolanes, siendo este acto a puerta cerrada y sin presencia de fieles, y se podrá seguir por la televisión, en el canal de La OchoTV.

3) También celebraremos la tradicional Missa d´Infants, el domingo

9 de mayo, a las 8 horas, adaptándola escrupulosamente a las medidas sanitarias vigentes. El aforo máximo de la Plaza de la Virgen será el que nos marquen las autoridades (unas 750 personas) y sólo podrán acceder aquellas personas que presenten acreditación oficial, invitando encarecidamente a los fieles a que no se aproximen a la plaza ni a sus calles adyacentes, ya que el acceso estará restringido. La misa se podrá seguir por televisión en el canal de La Ocho TV. Pedimos a todos los fieles y devotos que entiendan que lo que intentamos es salvar, de este modo, esta entrañable y popular celebración, pero rogamos con insistencia a que la gente no se acerque a la plaza y, sobre todo, no provoque aglomeraciones, ya que no habrá campo visual para ver nada de lo que ocurra dentro de la plaza.

4) Aunque el programa oficial indica que el domingo 9 de mayo se celebrarán algunas misas en el templo de la Basílica, hemos decidido no celebrar ninguna misa para evitar el colapso en

las puertas y la aglomeración de los fieles en la plaza. Sobre las 10:30 horas se abrirá la Basílica, ininterrumpidamente, hasta las 21 horas, cumpliendo el control de aforo y facilitando al máximo que los fieles puedan visitar y rezar dentro del templo. Para las celebraciones de las misas los fieles deberán acudir a otras parroquias. La única puerta para acceder será la que da a la Plaza de la Virgen y más cercana a la Catedral. Está previsto habilitar un vallado que canalice el acceso al templo.

5) A las 12 horas será la Misa Pontifical en la Catedral de Valencia, con la presencia de la imagen de la Virgen y con control de aforo limitado al 50 por ciento. Al finalizar habrá un pequeña procesión claustral, al estilo de las realizadas en las fiestas de Sant Vicent mártir y Sant Vicent Ferrer. Será la única misa que se celebre en la Catedral el domingo, 9 de mayo, por la mañana, abriéndose el templo a las 11 horas.

6) El horario de misas para ese fin de semana en la Basílica será:

El sábado 8 de mayo habrá misas: a las 8:30, 9:30, 10:30 (retransmitida por La Ocho TV) y 13 horas; 17:30 y 18:30. No habrá misa de 19:30 y 20:30 horas. A las 20 horas será la Salve Solemnísima (retransmitida por La Ocho TV).

El domingo 9 de mayo NO HABRÁ MISAS EN LA BASÍLICA; de

10:30 a 21 horas la Basílica permanecerá abierta para que los fieles puedan visitar a la Virgen.

7) Por la tarde, la imagen de la Virgen recorrerá algunas calles de Valencia en su ´maremóvil` y también está previsto que visite algunas poblaciones cercanas a la ciudad de Valencia, entre los días 3 y 7 de mayo. Estas visitas se realizarán sin avisar sobre su recorrido, sin parar ni bajar la imagen de su vehículo, con la única pretensión de acercar la imagen de la Virgen a sus fieles de forma sencilla en este tiempo de pandemia.

8) Volvemos a lanzar la invitación de poner en los balcones y ventanas que dan a las calles colgaduras y tapices que hagan referencia a la Virgen María, en esta advocación de Ntra. Sra. de los Desamparados o en tantas advocaciones marianas con las que nos dirigimos a la que es Reina del Cielo y la Tierra.

9) Os invitamos también a que en todas las parroquias y templos de nuestra Archidiócesis de Valencia podáis hacer referencia explícita a la Virgen de los Desamparados en la misa del VI Domingo de Pascua. Como signo de júbilo y alegría, en el día de fiesta popular de nuestra Patrona os invitamos a hacer un volteo general de campanas a las 12 del mediodía, cuando la Iglesia reza el Regina Coeli.

10) Que los niños y jóvenes, en edad catequética o por libre iniciativa, dibujen y pinten una estampa de la Virgen para colocarla después en algún lugar visible de casa. Asímismo, os invitamos, en algún momento del 9 de mayo, a rezar el Rosario toda la familia unida, pidiendo a la Virgen por la recuperación de los enfermos del COVID-19 y el final de la pandemia.

11) También podéis enviar centros de flores a la Basílica. Estas ofrendas florales no hace falta que sean todas para el domingo 9, sino que las podemos prolongar durante todo el mes de mayo. Nuestra dirección postal es:

Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados

Plaza de la Virgen s/n

Valencia – 46003 (de 7:45 a 13:45 y de 16:45 a 20:30 h.)

12) Por último, os invitamos a colaborar económicamente con las obras de caridad que realizamos desde la Basílica. Como podéis imaginar, en este tiempo han menguado con mucha notoriedad los donativos y proyectos de recaudación de fondos para las diferentes obras con las que colaboramos (Fundación Maides, Villa Teresita, Provida Valencia, Pan de San Antonio y proyectos de misión). Por eso, hacemos una invitación general para que podáis colaborar “virtualmente” con estas obras de caridad que,

sin duda alguna, son la joya más bonita de la Virgen y el motivo de ser de esta advocación. Podéis colaborar a través de la página web https://www.donoamiiglesia.es (donar a mi parroquia>indicar código postal 46003>Basílica Ntra. Sra. de los Desamparados) o directamente en nuestra web