En Nochevieja no se podrá acceder a la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Así lo ha anunciado el consistorio tras la celebración de la Junta Local de Seguridad de esta mañana.

El Ayuntamiento de Valencia ha confirmado este miércoles que “la plaza del Ayuntamiento estará cerrada en fin de año“, no habrán campanadas de fin de año ni Cabalgata de Reyes. Así, el concejal de Fiestas, Carlos Galiana ha pedido a la población que en Nochevieja no se acerque a la plaza del Ayuntamiento “porque no tendremos absolutamente nada”.

No obstante, el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana ha asegurado que, “con todo, tenemos Navidad y los Reyes vendrán”.

De hecho, se han preparado varias propuestas navideñas que sustituirán la tradicional celebración de Expojove atendidas las restricciones derivadas de la pandemia por la Covid-19. Del 26 de diciembre al 5 de enero las calles y plazas de 18 barrios y pueblos de València acogerán todas las propuestas programadas, entre las cuales hay conciertos, espectáculos de magia o teatro, entre otros”, ha explicado.

La reunión de la Junta Local de Seguridad, este órgano colegiado de colaboración y coordinación de los varios cuerpos de policía y otros servicios de seguridad que operan en la ciudad ha sido presidida por el alcalde Joan Ribó. Y han participado, entre otros los concejales de Protección Ciudadana, Aarón Cano; Cultura Festiva, Carlos Galiana; y Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi; y el subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio.