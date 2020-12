València cierra un año 2020 marcado, como en tantos otros lugares del mundo, por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la ciudad está a punto de despedir su año más complicado demostrando que ha sabido organizar y reinventarse para convertirse en la sede de eventos deportivos de máximo nivel nacional e internacional, adaptándose a las necesidades sanitarias y restricciones de público que exigía la situación, pero sin dejar de mostrar que el deporte ha sido seguro.

A lo largo de los últimos meses, y después de pasar el confinamiento, el deporte al más alto nivel volvió a València de forma organizada y segura. Eventos deportivos como la Fase Final Excepcional de la Liga Endesa, Liga MAPFRE de Tenis, el GFI Marcha Ciudad de València, el NN World Record Day, la Copa del Mundo de Triatlón, los GP de Motociclismo en Cheste o el Maratón y Medio Maratón Elite Edition han sido los mejores exponentes de que València es un destino idóneo para el deporte, incluso cuando las circunstancias externas no acompañan.

Para recordar el éxito de estos eventos en la segunda mitad del año y seguir liderando el deporte nacional e internacional desde la ciudad del Turia, los principales representantes de estas grandes citas deportivas se reunieron con la concejala de deportes del Ajuntament de València, Pilar Bernabé. De esta forma, Víctor Luengo (Valencia Basket Club), Paz Zúnica (Club de Tenis Valencia), Javier Castellar (CD Podium), Gonzalo Gobert (Circuit Ricardo Tormo), Vanessa Huesa (Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana) Elena Tejedor (Fundación Trinidad Alfonso), y Paco Borao y Juan Botella (SD Correcaminos) personalizaron en una imagen en la Ciutat de les Arts i les Ciències el trabajo de cientos de personas por sacar adelante sus eventos en el año más difícil.

Compromiso con el deporte

Pilar Bernabé, concejala de deportes del Ajuntament de València, destacó que “nuestra ciudad ha demostrado una vez más la capacidad organizativa de grandes eventos deportivos. València, ya es la capital del deporte, pero podemos añadir que València es el mejor destino para la práctica deportiva segura. Ha sido un año difícil, pero con la celebración de la edición de Élite del Maratón y Medio, la Copa del Mundo de Triatlón, Fase Final Excepcional de la Liga Endesa, Liga MAPFRE de Tenis, el GFI Marcha Ciudad de València, el NN World Record Day o la Copa del Mundo de Triatlón, entre otros, se ha demostrado que, con voluntad, esfuerzo, trabajo responsabilidad y prudencia se puede y se debe apostar por una práctica deportiva segura”.

“València ya es referente a nivel internacional como destino turístico deportivo, salvando la carga reputacional de años anteriores, y continuaremos trabajando en esta línea para consolidar y acoger nuevas propuestas y eventos que continúen consolidándonos como la mejor opción. Aquí, todas las valencianas y valencianos vamos de la mano”.

Paco Borao, presidente de SD Correcaminos, confesó que “desde el punto de vista social y estratégico, el proceso de toma de decisiones no fue fácil: con la pandemia de COVID rodeando todo, la duda de poder hacer realidad estos eventos estuvo ahí hasta el último minuto. En ese contexto, el equipo organizador conformado por SD Correcaminos, Ajuntament de València y Fundación Trinidad Alfonso consideró que el avance de nuestros últimos años, la reciente etiqueta Platino recibida de World Athletics, la notoria falta de oportunidades para que los atletas alcanzasen las metas olímpicas, y los muchos amantes del running en nuestra ciudad, hacía necesario hacer lo posible y lo imposible para organizar la 40ª edición de nuestro Maratón en esta Elite Edition, junto con el Medio Maratón. Más allá de las grandes marcas y el récord del mundo de medio maratón, el gran éxito de esta Organización fue hacer posible que esto sucediera”.

Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, destacó que para la Fundación “es un orgullo contar con estos compañeros de viaje y haber podido demostrar que en la Comunitat Valenciana somos capaces de organizar eventos deportivos de primer nivel y, sobre todo, hacerlo de forma segura. Me gustaría agradecer a los organizadores y a las administraciones públicas su interés y esfuerzo por sacar adelante estos eventos, por empujar y tener claro que esto no tenía que parar. Por nuestra parte, era casi una obsesión de nuestro Presidente el no parar y seguir trabajando para reactivar la economía, en este caso relacionada con el ecosistema deportivo de la Comunitat. Ha sido un año duro, pero podemos estar orgullosos de haber contribuido entre todos a seguir construyendo la Comunitat de l’Esport que todos queremos”.