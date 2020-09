La Junta de Gobierno Local aprobará el pliego de condiciones para la compra de viviendas “con el fin de promover el alquiler social” y “dar soluciones habitacionales a los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, según ha explicado esta mañana en rueda de prensa la concejala de Vivienda, Isabel Lozano. La edila ha afirmado que el Ayuntamiento cuenta con 150 viviendas sociales, mientras que 1.390 personas están inscritas en el registro de demandantes de vivienda, por lo que “ese desequilibrio tenemos que corregirlo”.

Lozano ha presentado este jueves el pliego de condiciones para la adquisición de vivienda social por parte del Ayuntamiento que aprobará mañana la Junta de Gobierno “para destinar estas viviendas al plan municipal de acceso a la vivienda, es decir, están destinadas específicamente a la población en situación de mayor vulnerabilidad social y de más necesidad”. Se trata “de otra de las medidas para incrementar el número de viviendas públicas de la ciudad de València”, puesto que “las políticas públicas de vivienda son un conjunto de acciones muy diversas, no es solo un único tipo de acción”.

La regidora ha resaltado que “actualmente el Ayuntamiento cuenta con solo 150 viviendas sociales y, por lo tanto, es evidente con esta cifra la necesidad que tenemos de incrementar la vivienda pública”. Por otro lado, “tenemos 1.390 personas en el registro de demandantes de vivienda”, así que “ese desequilibrio tenemos que corregirlo con políticas activas de vivienda como esta que presentamos”.

Este proyecto de adquisición de vivienda se enmarca en el Plan Estratégico de Vivienda, concretamente en su estrategia número 3, sobre el incremento de la oferta de vivienda protegida y asequible en la ciudad de València, y en la acción 3.2.4, sobre la adquisición de viviendas en oferta pública de compra, “que es exactamente lo que planteamos en este procedimiento”.

REQUISITOS DE LAS VIVIENDAS

Las viviendas objeto de compra tienen que estar en el municipio de València; el precio de oferta de la vivienda no puede ser superior a 100.000 euros y el precio por metro cuadrado tampoco puede superar los 1.322 euros; se tiene que ubicar en suelo urbano y en un edificio que no esté fuera de ordenación urbanística; no podrá encontrarse en un edificio con orden de ejecución de obras de conservación y mantenimiento o con un informe de evaluación que reseñe patologías o daños moderados y graves y, si el edificio tiene más de 50 años, tendrá que obtener el informe de evaluación preceptivo. Se pueden adquirir viviendas de nueva construcción o de segunda mano, pero tanto los pisos como las zonas comunes del edificio tendrán que estar en buen estado de conservación, habitabilidad y accesibilidad para ser admitidas.

El pliego de condiciones también establece los criterios que se tendrán en cuenta para valorar y puntuar las ofertas, entre ellos la oferta económica, la accesibilidad —se aceptan viviendas sin ascensor, pero solo si se encuentran hasta una segunda planta—, la superficie, la certificación energética, el estado de conservación de los elementos de la vivienda, el estado de conservación y antigüedad del edificio o las características y calidad del entorno urbanístico de la vivienda.

El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de un millón de euros para esta iniciativa y abrirá un plazo de presentación de solicitudes de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación del concurso en el Perfil del Contratante.

“Es importante recalcar la esencialidad de la vivienda como elemento de inclusión social de las personas, además de tener un trabajo, puesto que son los dos pilares fundamentales de la inclusión social”, ha afirmado la regidora. “Las Administraciones Públicas cada vez estamos más comprometidas con garantizar ese derecho a la vivienda y nuestra ley autonómica para la Función Social de la Vivienda marca muy claramente esa obligación que tenemos las administraciones de promover y poner a disposición de la ciudadanía, especialmente la que tiene más dificultades de acceso, vivienda pública”.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Lozano ha recordado asimismo el procedimiento para la adjudicación de viviendas en régimen de alquiler asequible, “una convocatoria que pretende crear una bolsa de personas que son demandantes de este tipo de adjudicación, que está a punto de abrirse el plazo de solicitudes y que adjudicaremos unas veinte viviendas municipales que hemos rehabilitado y que serán las primeras que serán adjudicadas a partir de esa bolsa que se constituirá en breve”. Por otro lado, la edila ha destacado el programa Reviure, que se presentó la semana pasada, “y en este caso estamos hablando de vivienda privada que se incopora al alquiler asequible y que se nutrirá de personas que estén en esa bolsa de alquiler asequible”.

Además, la regidora se ha referido a otras medidas complementarias, como el proyecto de alojamientos temporales para situaciones de emergencia y de desahucios, “un proyecto de apartamentos en la calle dels Àngels, en el barrio del Cabanyal”, o “el proyecto de alojamiento y de recursos para personas sin hogar, del cual estamos estudiando la ubicación y empezaremos el año que viene la redacción del proyecto”. También se ha referido a “las opciones de venta de parcelas, lo cual comporta tener ingresos que podemos destinar después para la compra o rehabilitación de vivienda” y “otras propiedades municipales, que en estos momentos no son útiles y se pueden vender e incrementar el patrimonio”.

La responsable de Vivienda ha anunciado varias “fórmulas, como el derecho de superficie para la construcción de viviendas de alquiler asequible, que también vamos a explorar”, así como “otra que estamos a punto de implementar con la Generalitat, que es la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto a la hora de adquirir preferencialmente desde la Administración local viviendas que nos puedan interesar a partir de las operaciones de compra-venta que tengan lugar en la ciudad, y ahí tendremos una dotación económica por parte de la Conselleria para este objeto de adquisición directa”.