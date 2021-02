Desde la Confederación consideramos insuficiente la apertura únicamente de las terrazas y se ha solicitado abrir al menos un 30% del interior de los establecimientos, entre otras medidas

La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR) que aglutina a las patronales Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) y la Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Alicante (FEHPA) ha asistido esta tarde a la segunda reunión de la mesa de trabajo convocada por la Conselleria de Sanidad para presentar ante la Generalitat Valenciana las propuestas del sector de cara a la desescalada.

Desde CONHOSTUR se ha trasladado a la Mesa de Diálogo la propuesta del sector para la reapertura de la hostelería y el ocio. Entre las medidas están la apertura de las terrazas manteniendo las distancias de seguridad, aforo interior con un mínimo de ocupación del 30% del espacio interior de los locales en una primera fase, ya que los establecimientos cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, y de esta manera se permitiría que los locales que no tienen terraza pudieran desde la próxima semana ejercer su actividad. Además, se ha solicitado trabajar con un horario de actividad hasta el fijado en estos momentos con el toque de queda a las 22.00 h y que los grupos de las mesas sean de 6 personas.

Se nos ha trasladado que la propuesta de la Conselleria pasa por permitir abrir las terrazas en esta primera fase, con horario reducido. En este sentido nos parece insuficiente esta propuesta, que no responde a las expectativas del sector. El presidente de CONHOSTUR y de Hostelería Valencia, Manuel Espinar, ha manifestado que la sensación tras la Mesa de Diálogo es “agridulce”. Aunque se nos permita abrir el 1 de marzo, solo lo vamos a hacer con las terrazas. Hay que recordar que “nos cerraron con una incidencia alrededor de 1.500 contagios y vamos a abrir prácticamente por debajo de los 250 contagios”. Para Espinar “es incongruente” que “pretendan que abramos solo con un 50% en las terrazas” ahora que el nivel de incidencia está muy por debajo del momento del cierre, cuando la hostelería operaba con un aforo del 30% en el interior y del 50% en el exterior.

Ya hemos advertido en la reunión que en estas condiciones muchas empresas no van a poder abrir, o bien por no disponer de licencia de terraza, o porque hace inviable el negocio, por lo que hemos insistido en que se mantenga la potestad a cada empresa de decidir abrir o no y que esto quede determinado en el decreto para que desde la dirección de Trabajo se mantengan las condiciones de los ERTES. Asimismo, seguiremos reclamando ampliar a una segunda fase el Plan Resiste con mayor dotación de ayudas, para que permita soportar la difícil situación en la que se encuentra el sector.

Desde CONHOSTUR queremos resaltar una vez más que los espacios de socialización más seguros que existen en estos momentos son los establecimientos de hostelería, frente a los domicilios particulares, etc. CONHOSTUR considera que la desescalada se tiene que producir de forma gradual y acompañando a las medidas campañas de sensibilización y concienciación para el cumplimiento entre los clientes de las medidas obligatorias (especialmente el uso en todo momento de la mascarilla), y tal y como se realizó en la primera desescalada el sector se compromete a seguir trabajando en campañas de comunicación en esa línea.