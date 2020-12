NOTA DE PRENSA

La diputada de VOX, Ángeles Criado, destaca que en la Comunidad Valenciana mueren 69 veces más personas por suicidio que por violencia de género e insiste en que los motivos de esas muertes deberían ser estudiados

Valencia, 30 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana, Ángeles Criado, ha alertado durante la Comisión de Igualdad en la que ha comparecido la vicepresidenta y consellera, Mónica Oltra, de los suicidios de hombres motivados por falsas denuncias e injusticias provocadas por la ley de violencia de género.

“Sus políticas de ideología de género están provocando suicidios de hombres, y también de mujeres, que injustamente y por denuncias falsas se quedan sin lo que más quieren: sus hijos; y también sin casa, se quedan sin nada. En 2018 un total de 293 hombres se suicidaron en la Comunidad Valenciana. ¿Ha estudiado la causa de estas muertes? Debería ser estudiado el motivo. En la Comunidad Valenciana mueren 69 veces más personas por suicidio que por violencia de género”.

Criado ha afirmado que la Conselleria de Igualdad debería llamarse Conselleria del Marxismo Cultural, del Absurdo, de la Confrontación y de la Desigualdad. “Recientemente dijo usted que su Conselleria debería llamarse Conselleria de la Vida. ¿Cómo tiene el valor de decir eso? Eso es una burla a todos esos niños que cada año son eliminados: 8.600 en la Comunidad Valenciana. Vida es todo lo contrario a lo que defiende su Conselleria que trae aborto y eutanasia”.

La diputada por Valencia ha añadido que la Conselleria de Mónica Oltra parte de premisas absurdas y llega a ocurrencias absurdas. “Es absurdo hacer política climática que integre la variable de género porque el cambio climático afecta más a las niñas que a los niños… Y absurdo que la autopercepción sea la base para que alguien sea de un sexo u otro. Haga lo mismo con la edad, porque mucha gente se acogería a esto para no responder penalmente. Todo esto es absurdo”.

Criado ha recriminado a Oltra que solo le importe imponer su ideología de género y criminalizar a los hombres con el único fin de perpetrarse en el poder y mantener su sillón y la ha acusado de gobernar atendiendo a sus propios intereses y los de su partido y no a los de los valencianos.

También ha afirmado que las leyes promovidas por el Botánico son un asalto a la libertad y a la igualdad; no contemplan a todas las víctimas, discriminan al hombre al que dejan sin presunción de inocencia; adoctrinan a los menores; generan confrontación, división y lucha de sexos; atacan a la familia; atacan a la vida; culpabilizan al hombre por el hecho de serlo y victimizan a la mujer; unas leyes inútiles que no sirven para nada porque no están rebajando el número de víctimas.

Para Criado las políticas del Botánico, en este sentido, solo sirven para malgastar el dinero de los ciudadanos en chiringuitos. “Sus leyes se sirven de colectivos como mujeres o el LGTBI para sacar rédito político, y prueba de ello fue la convocatoria del pasado 8 de marzo a la que acudieron miles de mujeres engañadas, poniendo en riesgo su salud”.

Leyes perniciosas

La diputada de VOX ha asegurado que estas leyes “son perniciosas y destruyen la inocencia de los niños, la armonía y la unión entre todos; la familia y la vida”.

Además, ha afeado a Oltra que achaque al ‘heteropatriarcado opresor’ de las muertes de mujeres y que culpe al hombre de todo tachándolo de violento, asesino, maltratador y machista. “¿Por qué no analiza las verdaderas causas de estas muertes y cómo influyen las drogas, el alcohol, las patologías psicológicas y psiquiátricas?”.

Asimismo, ha recordado a la consellera que vive en España y no en un país donde la mujer está sometida por ley a la voluntad del hombre. “Eso no existe en España”, ha aseverado.

Criado ha afirmado que “en VOX pensamos que hombres y mujeres son iguales, son complementarios”. Y le ha preguntado a la vicepresidenta y consellera si para ella el hombre es una especie de bestia, un animal salvaje, un maltratador, un violador y un asesino en potencia. “Me pregunto por qué no protege a todas las víctimas de violencia intrafamiliar por igual. ¿Por qué las estadísticas no contemplan las agresiones de madres a hijos, o de mujeres a hombres? Muéstreme una sola ley en España que discrimine a la mujer respecto al hombre”.

