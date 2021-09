Vox Alfafar rectifica y borra las imágenes de menores que publicaron sin permiso y sin ser de su propiedad de la concentración antitaurina y por la defensa de la infancia a las puertas del Ayuntamiento

La plataforma antitaurina Alfafar celebra que al verse acorralado por una posible demanda o querella vox Alfafar haya eliminado el post dónde utilizaban imágenes de la concentración antitaurina y por la infancia del pasado 21 de Agosto que son propiedad de la plataforma antitaurina de Alfafar y cogieron sin permiso y donde aparecían menores de edad a los que no tapan la cara, Diego Nevado Martínez, responsable de la plataforma indica: “Nos alegra el ganar la batalla a la ultraderecha pero sin embargo vamos a seguir estudiando con nuestro equipo jurídico que colabora con la plataforma posibles acciones legales por la utilización de imágenes que son propiedad nuestra e incluso por publicar fotos de menores sin permiso y para atacar a los animalistas y especialmente a los partidos políticos con un claro fin propagandístico y electoral, lo que vox no sabía es que en la plataforma antitaurina de Alfafar somos valientes y combatimos pacíficamente a la ultraderecha que ni siquiera tiene representación en Alfafar y lo único que hace siempre es confrontar y enfrentar a las vecinas y vecinos”

“Además está muy mal informado ya que también han difundido en otro post unos carteles de la protesta que son de hace 2 años pensando que eran de 2021, nos han acusado de no hacer nada por la subida de la luz pero hemos aportado la foto dónde salgo concentrándome por la subida de la luz ante la delegación de gobierno de Valencia convocados por Facua, lo que vox ha hecho es utilizar nuestra imagen y la de los menores para intentar hacerse publicidad atacando a sus adversarios políticos que participaron en nuestra concentración pero lo cierto es que a nuestro entender no es un partido capacitado para gobernar Alfafar ya que les parece mal algo tan sencillo como el derecho a libre concentración por los derechos de los animales a la no violencia, las subvenciones de 9.000 € del Ayuntamiento de Alfafar a festejos taurinos en contra de la mayoría de las vecinas y vecinos y para el cumplimiento de la ley de protección de la infancia y recomendaciones de los máximos expertos como la ONU, sabemos que echan de menos siglos anteriores pero en este nos podemos manifestar libremente por las causas sociales”

La plataforma antitaurina de Alfafar nació en 2019 para plantar cara a los festejos crueles y desde entonces han hecho 4 protestas a las puertas del Ayuntamiento de Alfafar en un ambiente pacífico y cumpliendo con todas las normas.”Lo que vox no puede soportar es que nuestras concentraciones sean tan exitosas y se den cuenta que el maltrato animal demostrado en informes veterinarios y que tanta ilusión les hace y tanto placer les causa no tiene cabida en este pueblo y no queremos que se subvencione con un solo céntimo y además también les molesta que protejamos a las niñas y niños a los que ellos señalan día si día también, no hay más que ver su constante obsesión con los “menas”, no se pronuncian ni se van a pronunciar para proteger a los menores de los festejos taurinos haciendo cumplir la ley y las recomendaciones de los máximos expertos y encima por si fuera poco publican fotos de niñas y niños sin permiso por lo que una vez más la ultraderecha queda en muy mal lugar y ya lo demostraron en el peor momento de la ciudad de Ceuta que lo único que hicieron fue crispar y enfrentar a los ceutíes y por ello su líder nacional fue nombrado persona non grata por la gravedad de las falsedades difundidas en la ciudad, pero les guste o no desde nuestra libertad de expresión vamos a seguir trabajando voluntariamente y de forma pacífica para acabar con la crueldad impuesta por el PP mientras el PSOE mira para otro lado y las vecinas y vecinos siguen pagándolo con dinero de sus impuestos vulnerándose además los derechos de la infancia, quien quiera mejorar Alfafar en estos aspectos puede escribir a la plataforma al WhatsApp 691093886″ zanja el responsable de la plataforma.