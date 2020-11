Valencia, 3 de noviembre de 2020. El Grupo Municipal VOX ha denunciado esta mañana que el Ayuntamiento de Valencia tarda más de un año en tramitar las ayudas a la dependencia y que, hasta los primeros diez meses de 2020, existía una lista de espera de más de 6.500 solicitudes que se encontraban pendientes de un informe de valoración por parte del Consistorio.

De enero a octubre de este año, desde el Ayuntamiento de Valencia informan que tan solo “han tramitado 2.326 informes sociales de entorno y 1.957 informes de valoración para la resolución del grado dependencia”. Según el portavoz de VOX, Pepe Gosálbez, “El Ayuntamiento se ha negado a contestarnos cuántos de esos expedientes a la ley de dependencia se han resuelto favorablemente, es decir, cuánta gente ha recibido la ayuda a la dependencia, por lo que le reiteraremos la pregunta”.

A las preguntas de VOX sobre las ayudas, el Ayuntamiento ha contestado que “el periodo medio para emitir un informe sobre la valoración de dependencia es de 378 días”. Esto es, más de un año, sin contar el mes que transcurre hasta la publicación de la resolución del informe y el tiempo que esperan los ciudadanos a recibir la ayuda que, en algunos casos como en la prestación para el cuidador no profesional, puede alargarse hasta los tres meses. Para Gosálbez, “Ribó y su pésimo Gobierno está más preocupado por pintar carriles bici que en ayudar a los valencianos. No saben gestionar, no saben gobernar. Hay gente dependiente que puede que haya fallecido en el momento de recibir la ayuda”.

Durante los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Valencia ha incrementado en 92 el número de plazas de trabajadores sociales, lo que supone un aumento de la plantilla del 34,28%. Justo ayer la concejal delegada de Servicios Sociales, Isabel Lozano, señalaba que este incremento “es un compromiso claro con el refuerzo del sistema de servicios sociales municipales para avanzar hacia el cumplimiento del nivel de atención y profesionales que marca la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana y hacia la garantía de derechos subjetivos de las personas”. El concejal de VOX ha criticado a Lozano por estas declaraciones “porque cómo es posible que, aumentando la plantilla de trabajadores sociales, haya una lista de espera tan larga y los dependientes tengan que esperar más de un año simplemente para saber si podrán acceder a una ayuda o no. A la izquierda nunca le ha gustado trabajar. A pesar de colocar a más gente siguen retrasando las ayudas. Su desastrosa gestión la pagamos todos los valencianos”.