VOX no participará esta noche en el “lavado de imagen de Ribó” con las víctimas del COVID-19

Valencia, 23 de julio de 2020. El Grupo Municipal VOX no acudirá esta noche al llamado «homenaje oficial» a las víctimas del VOCID-19 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, por considerarlo una ceremonia exculpatoria de Joan Ribó, alcalde de Valencia, cuyo único objetivo es ocultar su nefasta gestión de la crisis producida por la pandemia.

Para Pepe Gosálbez, portavoz del Grupo, “tanto la Comisión de Reconstrucción como este «homenaje» no son más que un intento de lavado de la imagen política de Ribó, que ha dejado atrás a miles de valencianos, no ha asumido ninguna responsabilidad, no ha pedido disculpas y pretende ocultar su pésima gestión de la crisis”.

Gosálbez ha hecho suya la reflexión de VOX hace una semana con respecto al acto organizado a nivel nacional: “Fernando Simón aseguró hace unas semanas que hay 13.000 españoles muertos, entre ellos muchos valencianos, que «están por ahí» y los tienen que buscar. Este acto es un insulto a los fallecidos, a sus familiares y, general, a todos los valencianos”.

El Gobierno de Valencia dejó fuera de las ayudas, ente otros, al 92% de los autónomos, retiró las subvenciones al Banco de Alimentos y ayer hizo público que no utilizará el superávit del Ayuntamiento para apoyar a pequeños comerciantes y empresarios de la ciudad. Ante esta situación, Gosálbez ha señalado que “los valencianos no necesitan pólvora y festejos asépticos en su memoria. Lo que necesitan es que se les recuerde, seguridad para que esta situación no vuelva a ocurrir y ayuda para que no pierdan sus empleos y sus negocios”.

En este sentido, el edil ha afirmado que “el sentir de VOX cuenta con el respaldo de miles de valencianos que coinciden con nosotros en la defensa de la dignidad, la verdad y la justicia. El mejor homenaje a las víctimas del coronavirus es que se haga justicia ante la deplorable y ruinosa gestión de Ribó”. Como hiciera Abascal hace una semana, el concejal ha pedido a todos los valencianos que “recuerden la verdad de lo ocurrido”.





