– El president de la Generalitat ha presidido la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19, en la que se han acordado las nuevas medidas vigentes hasta el 27 de septiembre

– Apuesta por una “apertura segura, progresiva y gradual” para seguir reduciendo la transmisión del virus y avanzar en la inmunidad de grupo

– Realiza un llamamiento para que la población que todavía no se ha vacunado lo haga en los puntos de vacunación masiva donde no será necesario pedir cita previa

– Destaca el objetivo de llegar al 9 d’Octubre con el 90% de la población inmunizada



València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que a partir de mañana martes 7 de septiembre decae la restricción a la movilidad nocturna y por lo tanto habrá libertad plena de movimiento en toda la Comunitat Valenciana.



Así lo ha manifiesto tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19 en la que han sido acordadas las nuevas medidas que se aplicarán hasta el 27 de septiembre para contener la pandemia por coronavirus en la Comunitat Valenciana.



Durante su intervención en rueda de prensa, el president ha explicado que también decae la prohibición de celebrar reuniones sociales con un máximo de 10 personas, y ha avanzado la reapertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada.



En concreto, el aforo máximo de los locales de ocio nocturno será del 50% en interior, se podrá utilizar la barra para la retirada de consumiciones, no se permitirá el baile, y la hora máxima de cierre será las 3 de la madrugada, pudiéndose realizar la última consumición a las 2.30 horas.



Por otro lado, en cuanto a la hostelería y restauración se incrementa la ocupación de mesas en interior, que pasa de 6 a 8 personas, y se mantiene el límite de ocupación en exteriores, fijado en 10 personas por mesa. Asimismo se permite el uso de la barra únicamente para retirada de consumiciones.



En cuanto a la celebración de eventos multitudinarios en interior se mantiene el aforo del 50%, con un máximo de 1.500 personas; y en el caso de que se pueda dividir el espacio por sectores, se permitirá un máximo de dos sectores de hasta 1.000 personas cada uno.



En los eventos al aire libre, el aforo máximo se incrementa al 75%, hasta las 3.000 personas, limite que se incrementa en el caso de poder establecer divisiones del espacio, dado que se permite establecer hasta cinco sectores con 1.000 personas cada uno.



Respecto de las competiciones deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, la Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), si se celebran en pabellones cubiertos el aforo máximo será del 40% con un límite de 4.000 personas, y en espacios abiertos el aforo se incrementa hasta el 60% con un máximo de 20.000 personas.



Reapertura progresiva, segura y gradual



El president ha destacado que se realizará una “reapertura progresiva, segura y gradual” para seguir reduciendo la transmisión del virus y avanzar en la inmunidad de grupo, si continúa la evolución favorable de la situación pandémica, y teniendo en cuenta que en el mes de septiembre se produce la vuelta al trabajo, el inicio del curso escolar y universitario, y un mayor uso del transporte público.



Asimismo, se ha referido al objetivo de llegar al 9 d’Octubre con el 90% de la población vacunada, y ha hecho una llamada a la minoría de la población que aún no se ha vacunado a hacerlo, recordando que este martes 7 de septiembre comienza la vacunación sin cita previa en los 133 puntos de vacunación masiva.



Líder en la vacunación mundial



El jefe del Consell ha destacado que la Comunitat Valenciana lidera la vacunación a nivel mundial gracias a una “actitud cívica ejemplar”, puesto que ya ha administrado 7,1 millones de dosis y cuenta con el 81% de la población a vacunar con la pauta completa. Estos datos sitúan a la Comunitat por delante de todos los países europeos de gran tamaño, como Alemania, Francia o Gran Bretaña, y también por delante de Estados Unidos, Japón o Israel.



Respecto al alumnado que comienza esta semana el curso escolar, el president ha señalado que el 50% de los estudiantes de ESO y Bachillerato ya tienen las dos dosis de la vacuna, cifra que llegará al 80% en dos semanas. Además, también ha indicado que ya está muy avanzada la inmunización completa del alumnado universitario, reivindicando el “trabajo, esfuerzo y actitud” de toda la comunidad educativa valenciana.



Durante su intervención, el president también ha destacado la evolución positiva de todos los indicadores, lo que ha permitido pasar de estar en alerta 4 a situarse en alerta 2, y registrar una incidencia 3 veces inferior respecto a la de hace un mes. Además, Puig ha señalado que actualmente la Comunitat Valenciana presenta la tercera incidencia más baja de España y unos niveles inferiores a los de todos los países del entorno.



En la Mesa Interdepartamental han participado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau; la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà; la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló; el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.