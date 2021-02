– El president de la Generalitat ha presidido la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19 en la que se ha acordado la decisión

– La medida ha sido adoptada porque “la evolución de los datos es positiva” pero la situación “todavía no es buena”

– Puig anuncia un nuevo paquete de ayudas de 18 millones de euros para el sector turístico que podrán solicitar a partir de 22 de febrero

– Destaca que la próxima semana dará comienzo la vacunación en los Centros de Día, así como de las personas mayores de 90 años y de los grandes dependientes



València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19, la prórroga de las medidas vigentes para frenar la pandemia de COVID-19 hasta el 1 de marzo.



El president ha justificado la decisión adoptada en que “la evolución de los datos es positiva” pero la situación “todavía no es buena”. Además Ximo Puig ha hecho alusión a los datos e indicadores de la incidencia del coronavirus en la Comunitat Valenciana, así como a la recomendación de los expertos, y a la advertencia realizada a España por la Organización Mundial de la Salud de que deben mantenerse las restricciones vigentes.



Durante su intervención, ha asegurado que las restricciones “limitan derechos y generan situaciones injustas”, pero sin embargo “no se pueden relajar porque no sería responsable”, por lo que “durarán el tiempo que resulte necesario”.



El jefe del Consell ha destacado el gran esfuerzo realizado por la sociedad valenciana en las dos últimas semanas que según ha manifestado se ha traducido en unos resultados esperanzadores”.



En este sentido ha señalado que durante los últimos 15 días de restricciones se ha registrado un descenso del 39% en las hospitalizaciones; ya inferiores a las 3.000, y se ha reducido la incidencia un 41%, con una caída de 682 puntos, lo que supone registrar 777 casos por 100.000 habitantes.



Asimismo, ha destacado que actualmente las altas hospitalarias “casi triplican” los nuevos casos en esta última semana, es decir que por cada nuevo positivo se registran 2,5 altas; y en los últimos 10 días el número de personas enfermas por COVID-19 se ha reducido en 30.000, así como el número de hospitalizados en 2.000, en 17 días.



Además, también ha explicado que en las grandes ciudades perimetradas los fines de semana, la caída de la incidencia ronda el 40% de media en los últimos 15 días.



Por todo ello, Puig ha insistido en que las medidas están funcionando “de una manera más rápida de la que podíamos esperar”, y en este sentido ha instado a la sociedad a mantener la esperanza porque, según ha manifestado, “no todos los días son iguales”.



En la reunión de la comisión interdepartamental han participado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau; la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà; la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, y los consellers de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, y de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.



Plan Resistir y nuevas ayudas al sector turístico



En el transcurso de la rueda de prensa, el president ha hecho referencia al Plan Resistir con el que la Generalitat está intentando compensar a los sectores más afectados por las restricciones para frenar la pandemia, y ha recordado que está dotado con más de 400 millones de euros en ayudas directas.



Puig ha asegurado comprender el malestar de los afectados y por ello ha insistido en que la Generalitat les compensará de la manera “más ágil y eficaz posible”, porque según ha manifestado “tenemos que salvar vidas y también salvar autónomos, pymes y trabajos”.



En este sentido, ha anunciado que esta misma tarde, el Diario Oficial de la Generalitat ha publicado un nuevo paquete de ayudas dirigidas al sector turístico. Las nuevas ayudas cuentan con 18 millones de euros que llegarán a 5.000 empresas dedicadas al alojamiento, agencias de viajes, restaurantes, festivales de música y otras empresas, quienes podrán solicitarlas a partir del 22 de febrero.



Proceso de vacunación



Respecto del proceso de vacunación, al que se ha referido como “el gran activo para superar la pandemia” y “la puerta de la esperanza”, el president ha destacado que ya han sido administradas más de 210.000 dosis en la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha asegurado que, al finalizar esta semana, 100.000 valencianas y valencianos habrán recibido ya las 2 dosis.



Además, el jefe del Consell ha asegurado que “se está avanzando mucho en la protección de las personas más vulnerables” y que a partir de la próxima semana dará comienzo y se completará la vacunación en los Centros de Día, así como de las personas mayores de 90 años y de los grandes dependientes.