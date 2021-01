19/01/2021

– El president solicitará al Gobierno de España que permita avanzar a las 8 de la tarde la restricción de la movilidad nocturna

– El cierre perimetral de los 29 municipios hasta ahora confinados no se prorrogará

– El jefe del Consell ha presidido la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación frente a la COVID-19 en la que se ha acordado las nuevas medidas que estarán vigentes durante 14 días



València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado nuevas medidas para frenar la pandemia que incluyen el cierre total de la hostelería de la Comunitat Valenciana, así como del comercio a partir de las 6 de la tarde y de las instalaciones deportivas. Estas medidas entrarán en vigor a partir del jueves 21 de enero y se mantendrán durante los próximos 14 días.



Así lo ha avanzado en rueda de prensa el jefe del Consell, junto a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19, en la que se han acordado nuevas medidas restrictivas generales para proteger la salud de la ciudadanía ante el avance de la pandemia.



El president ha manifestado la “enorme preocupación” ante los “altos niveles de incidencia del virus” en la Comunitat Valenciana que “exigen nuevas actuaciones de carácter inmediato”. Así, ha señalado que “el aumento de la curva de contagios y la situación de tensión que sufre el sistema hospitalario valenciano, nos obliga a actuar ya”, con el objetivo de reducir los contactos sociales, “que se han convertido en la principal causa de contagio”.



Respecto del cierre de la hostelería, el president ha señalado que solo se permitirá el servicio de comida para llevar, sea distribuido en el propio local o por repartidores, y que sigan abiertos los servicios de cafetería y restaurante de los hoteles, solo para los clientes y con los aforos restringidos.



Asimismo, Puig ha explicado que se cerrará toda actividad comercial a partir de las 6 de la tarde, a excepción de los establecimientos alimentarios, farmacias y servicios esenciales, y todas las instalaciones deportivas, salvo para los deportistas profesionales y competiciones oficiales de carácter estatal.



Por otro lado, el president ha asegurado que la Generalitat solicitará mañana al Gobierno de España, en el Consejo Interterritorial, que permita avanzar a las 8 de la tarde la restricción de la movilidad nocturna, aunque por el momento continúa vigente el actual horario que limita la circulación de las personas a partir de las 10 de la noche.



Confinamientos perimetrales no prorrogados



Respecto a los confinamientos perimetrales de las 29 poblaciones de la Comunitat Valenciana que decaen este miércoles por la noche, el president ha destacado que no se van a prorrogar.



Sin embargo ha recordado que el resto de restricciones en vigor, tales como el perimetraje autonómico o el número máximo de 6 personas en las reuniones, continúan vigentes hasta el 31 de enero, tal y como estaba previsto.



A la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación frente a la COVID-19 han asistido, además del president de la Generalitat y la consellera de Sanidad, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau; la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà; el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent y el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.



También han participado en el encuentro el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro.



Confinamiento domiciliario



Respecto al confinamiento domiciliario, el jefe del Consell ha querido aclarar que la Generalitat no tiene competencias en esta restricción, que ha calificado como “medida extrema” que solo puede ser decretada por el Gobierno español, “que en este momento la descarta”.



En este sentido ha señalado que el confinamiento comporta graves efectos secundarios y lleva asociados problemas de salud física y mental, al tiempo que genera profundas desigualdades en muchos colectivos, por lo que “hace falta ponderar muy bien una medida de tal magnitud”.



El president ha asegurado que “más allá de la incidencia del virus, no estamos en la misma situación de marzo, cuando no había mascarillas y no se podía salir a la calle o al trabajo con seguridad”. Así pues ha destacado que “ahora, si cumplimos las indicaciones y no nos quitamos la mascarilla, por lo que el riesgo de estar en el espacio abierto no tiene nada a ver con el de marzo”.



70.000 propuestas de sanción



El jefe del Consell ha insistido en pedir “prudencia” y “máxima responsabilidad” a la ciudadanía, puesto que a pesar de que la gran mayoría de los valencianos y las valencianas cumple las medidas, el número de propuestas de sanción relacionadas por el incumplimiento de las restricciones por la pandemia llegan ya a 70.000 en la Comunitat Valenciana.



Ha explicado que frente a las 150 propuestas de sanción diarias registradas en el mes de agosto, el pasado mes de diciembre se recibieron 580 sanciones en el día, lo que supone multiplicar por cuatro el número de infracciones. Por ello, el president ha instado nuevamente a la ciudadanía a cumplir de manera estricta las medidas.



Detalle de las medidas



Por su parte, la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha detallado las medidas establecidas para los próximos 14 días, y que serán publicadas en el DOGV del miércoles 20 de enero. En concreto ha explicado que consistirán en el cierre de centros recreativos de mayores y jóvenes, y de actividades festeras; el cierre de la hostelería, el de salas de bingo, casinos, salones recreativos, juegos y apuestas, y de la actividad comercial a partir de las 6.



Asimismo, se contempla el cierre de instalaciones y centros deportivos, y la reducción de aforos en zonas comunes de residencias de estudiantes, así como en velatorios, entierros y celebraciones.



Cierre cautelar de establecimientos, espacios y actividades



Se cierran los centros recreativos de mayores (hogares del jubilado) y de jóvenes (ludotecas, centros de ocio juvenil ) con suspensión de la actividad, así como de los centros donde se desarrollen actividades festeras tradicionales, de las previstas en el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell. Con suspensión en dichos centros o locales de las actividades festeras tradicionales.



También se establece el cierre de bares, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos de ocio, salvo que en los mismos se preste servicio de recogida de comida y/o bebida en el local o envío a domicilio. Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales, establecimientos y actividades que, en virtud de sus especiales características, presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible.



Por lo tanto se exceptúan los servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de profesionales; servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados en los mismos; servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados; servicio de comedor escolar en guarderías y centros docentes de enseñanza reglada (Colegios de Educación Primaria, Institutos y Universidades). Asimismo, se exceptúan los servicios de restauración en áreas de servicio de vías de comunicación.



Cierre de locales comerciales



También se determina el cierre los locales comerciales y superficies comerciales a partir de las 6 de la tarde. Se exceptúa de lo anterior, la actividad comercial de los establecimientos y locales comerciales dedicados a la actividad comercial esencial de alimentación, higiene, farmacias, ortopedias, ópticas, servicios de peluquería y centros de veterinaria, únicamente para la venta de dichos productos, así como departamentos dedicados a todas las actividades mencionadas que se puedan encontrar en el interior de los establecimientos.



Además, se determina el cierre de los establecimientos y cese de actividades en salas de bingo, casinos, salones recreativos, juegos y apuestas.



Cierre cautelar de espacios deportivos



Se determina el cierre de instalaciones y centros deportivos, excepto aquellos destinados a la práctica de deporte profesional en competiciones oficiales. No se podrá practicar actividad física o deporte en centros deportivos, clubs, gimnasios, centros de entrenamiento, complejos deportivos, etc.



El detalle de estas medidas podrá consultarse en la resolución que será publicada mañana en el DOGV.



Medidas relativas a residencias de estudiantes, velatorios, entierros y celebraciones



En las residencias de estudiantes se limita el uso de zonas comunes al 30% del aforo (incluidos comedores, donde se pueden establecer turnos) y siempre garantizando las medidas de distanciamiento e higiene y prevención, y se prohíbe las visitas a las residencias de estudiantes.



Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo de 15 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes y siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad. Estas medidas también serán de aplicación a las ceremonias no religiosas que puedan realizarse en instalaciones públicas o privadas.