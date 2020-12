17/12/2020

– El Consell restringe a 6 el número máximo de personas en reuniones sociales y familiares, tanto en espacios públicos como privados, sin excepciones

– También se incrementa la restricción a la movilidad nocturna, limitándose la circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, excepto en Nochebuena y Nochevieja que comenzará a las 12

– Se mantiene el confinamiento perimetral autonómico hasta el 15 de enero, con las únicas excepciones ya previstas en la normativa

– Anuncia que la Comunitat Valenciana está preparada para recibir, almacenar, distribuir y administrar 600.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19





València. El president de la Generalitat, Ximo Puig ha anunciado nuevas medidas excepcionales “para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y proteger mejor la salud de la población, por prudencia, seguridad y responsabillidad”, “por prudencia, seguridad y responsabilidad”, tras la reunión de la Mesa Interdepartemental para la Prevención y Actuación frente a la COVID-19.



El president, que ha comparecido junto a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha destacado que las nuevas medidas, que entrarán en vigor el próximo lunes, consisten en restringir a 6 el número máximo de personas en reuniones sociales y familiares, tanto en espacios públicos como privados, sin excepciones. Durante los días de Navidad, estas 6 personas podrán pertenecer como máximo a 2 grupos de convivencia.



Además, se incrementa la restricción a la movilidad nocturna, limitándose la circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, salvo las noches del 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, en las que la restricción de movilidad comenzará a las 12 de la noche.



En tercer lugar, el jefe del Consell ha anunciado que el confinamiento perimetral autonómico se mantiene inalterado, también durante todo el periodo navideño, y la restricción de entrar y salir al territorio de la Comunitat Valenciana seguirá vigente hasta el 15 de enero, con la única salvedad de los casos excepcionales contemplados en la norma. Se trata de casos como la vuelta a la residencia habitual, cuidado de familiar dependiente, exámenes oficiales, desplazamiento al lugar de trabajo, asistencia a centros sanitarios o casos de fuerza mayor.



Puig ha justificado las medidas debido a dos indicadores “que nos obligan a reaccionar”. Por un lado el aumento de la incidencia del virus en la última semana, que ha crecido un 27%, y por otro el registro de más de 2.000 casos diarios durante cuatro días consecutivos.



Además, ha asegurado que el objetivo de estas medidas es restringir los contactos sociales con la finalidad de “aplanar la curva de contagios que, como en toda Europa, también está repuntando en nuestra Comunitat”. “La velocidad con la que están creciendo los contagios a las puertas del invierno preocupa en toda Europa, en España y también en la Comunidad Valenciana. Por eso, y ante la proximidad de las fiestas de Navidad resulta inevitable adoptar decisiones”, ha añadido.



“Combatir mejor la pandemia”



Para el jefe del Consell, “es doloroso tener que restringir, más todavía, la Navidad, pero debemos hacerlo por prudencia, por seguridad y por responsabilidad”. Asimismo ha pedido disculpas porque las nuevas medidas suponen “trastocar los planes y la vida de miles de ciudadanos y familias” y aunque “no nos gusta generar incertidumbre ni corregir medidas anunciadas hace solo 12 días, la situación de la pandemia cambia y tenemos que adaptarnos a ella para poderla combatir mejor”.



Puig ha manifestado que “no podemos confundir las prioridades, porque no estamos jugándonos la Navidad sino la vida, el trabajo y el futuro de muchos valencianos”. “Ahora, -ha añadido- cuando la vacuna está tan cerca, cuando estamos en fase de salida de la pandemia, cuando hemos sufrido tanto para llegar hasta aquí con la ayuda de la ciencia y de tantas personas, ahora no podemos fallar”.



El president ha insistido en que “no se trata de infundir temor a una sociedad valenciana que se está esforzando y en est sentido ha destacado que los datos del Ministerio de Sanidad sitúan la Comunitat Valenciana como el segundo territorio de la península con una menor afección de la enfermedad a lo largo de toda la pandemia,



En concreto, ha recordado que desde el inicio, y respecto a la media española, Comunitat Valenciana ha registrado casi la mitad de incidencia, un 32% menos de hospitalizaciones, y la mitad de mortalidad. “Esto quiere decir que la sociedad valenciana lo ha hecho bien. Y les doy las gracias una vez más”, ha manifestado.



Más vigilancia y comienzo de la vacunación



Durante su intervención, el president también ha anunciado que se va a intensificar la vigilancia para comprobar que se respetan los límites de aforo y las normas obligatorias en espacios públicos como la restauración. Sin embargo ha destacado que “lo más efectivo es reforzar la responsabilidad individual”.



Y en este sentido ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en el cumplimiento de las restricciones y la solidaridad porque “saltarse las restricciones significa perjudicar al resto de personas en salud, trabajo y bienestar”, ha dicho.



“La pauta de esta Navidad -ha añadido- tiene que ser el domicilio particular, los desplazamientos seguros, las relaciones con la unidad de convivencia, y las compras escalonadas sin aglomeraciones. De esta manera haremos Navidad segura, con alegría responsable”.



Por último, ha asegurado que la Comunitat Valenciana ya está preparada para recibir, almacenar, distribuir y administrar hasta 600.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, dado que “tenemos preparado todo el material necesario para el proceso de vacunación y todo el equipo humano que lo pilotará”.