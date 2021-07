14/07/2021

– El president asegura que no es comprensible que este organismo, que coordina y controla la eficiencia de los puertos de titularidad estatal, se sitúe a 350 kilómetros del mar

– Avanza la celebración de un encuentro en septiembre con altos representantes de la Comisión Europea para propiciar que las empresas valencianas se integren en la nueva estrategia industrial de la UE

– Pide la complicidad del empresariado para seguir avanzando en la recuperación de la crisis sanitaria y económica, asegurando que las medidas restrictivas se mantendrán “lo estrictamente necesario”

– El president de la Generalitat ha participado en la en la junta general de la Asociación Valenciana de Empresarios, donde también ha intervenido Josep Antoni Durán i Lleida



València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado, durante su intervención en la junta general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que ha solicitado formalmente al Gobierno central el traslado del organismo público Puertos del Estado, que actualmente se encuentra en Madrid, a la Comunitat Valenciana.



El president ha señalado que no es comprensible que este organismo, que coordina y controla la eficiencia de los puertos de titularidad estatal, se sitúe a 350 kilómetros del mar, por lo que ha remitido una carta al presidente del Gobierno en la que le insta a ubicar la sede del organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la Comunitat Valenciana.



Asimismo ha asegurado que el “centralismo ineficiente que absorbe recursos·y drena riqueza” no es el único desafío al que se enfrenta la Comunitat Valenciana, y ha calificado como reivindicaciones inaplazables la financiación autonómica o el Corredor Mediterráneo.



En este sentido, ha abogado por establecer alianzas territoriales que hagan posible el “progreso de la España de Españas”, “en la que no todo pase por Madrid”. Como ejemplo de los “puentes” entre territorios que la Comunitat Valenciana está impulsando, el president se ha referido a la reciente cumbre celebrada en Palma, así como a la próxima reunión que sobre el sistema de financiación se mantendrán en Andalucía.



Encuentro con altos representantes de la CE



En el transcurso del acto, en el que también ha intervenido Josep Antoni Durán i Lleida, el president también ha anunciado que el próximo mes de septiembre se celebrará en València un encuentro con altos representantes de la Comisión Europea con el fin de que las empresas valencianas conozcan la nueva estrategia industrial de la Unión Europea y puedan formar parte de las alianzas empresariales europeas.



El encuentro contribuirá a que las empresas valencianas puedan aprovechar la “oportunidad histórica” que supone participar en grandes alianzas empresariales·como las ya anunciadas para la fabricación de baterías eléctricas, el hidrógeno verde, o la aviación de cero emisiones.



A este respecto, Puig ha manifestado que “pese a las dificultades del presente, tenemos que empezar a pensar en un futuro” por ello el Consell está impulsando alianzas estratégicas, pero son las empresas quienes deben decidir integrarse en ellas. Estas alianzas contribuirán a diversificar los proveedores y reducir la dependencia de China y Estados Unidos, aplicando los principios de “autonomía estratégica abierta” de Bruselas.



Complicidad para superar la crisis



Por otro lado, el president ha reclamado la complicidad del empresariado para seguir avanzando en la recuperación de la crisis sanitaria y económica, asegurando que las medidas restrictivas para contener la pandemia “se mantendrán durante lo estrictamente necesario”, y que irán acompañadas de una nueva convocatoria de ayudas del Plan Resistir Plus que permitirá que todos las empresas puedan solicitarlas con independencia del sector al que pertenezcan y de si tienen deuda comercial.



Puig ha asegurado que se ha recuperado el nivel de empleo, pero el virus permanece y se debe seguir actuando en consecuencia y “ser corresponsables”.



Por último, ha manifestado sentirse orgulloso por el empresariado de la Comunitat Valenciana que representan más de 150 empresas líderes,·270.000 empleos, y una facturación del 65% del PIB de la Comunitat Valenciana.