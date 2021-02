– Subraya que la decisión de situar en la ciudad ilicitana la sede de la AVPT, que estará en pleno funcionamiento antes de que finalice el año, forma parte del proceso de “descentralización real” de las instituciones

Elche. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que Elche acogerá la sede de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), organismo autónomo de la Administración autonómica que se encargará de velar por la protección del suelo no urbanizable y el respeto a la legalidad urbanística.



Así lo ha explicado el responsable del Consell tras una reunión con el alcalde de la ciudad, Carlos González, a la que ha asistido también el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España.



El president ha subrayado que la decisión de ubicar en Elche esta agencia forma parte del proceso de “descentralización real” de las instituciones, que tuvo también su reflejo esta legislatura ubicando en Alicante la sede de la Conselleria de Innovación, y que resulta necesario para armonizar y cohesionar la Comunitat Valenciana.



Puig ha destacado también que la agencia, que estará en pleno funcionamiento antes de que finalice este año y que contará con 35 personas, será un “potente instrumento de coordinación” para los ayuntamientos, con los que tejerá “alianzas” para la protección del patrimonio rural de la Comunitat Valenciana, y además contribuirá a generar seguridad jurídica, con lo que tendrá un impacto positivo “muy importante”, por su rendimiento tangible e intangible en términos de potenciación económica y de preservación del paisaje.



Funciones de la agencia



La AVPT, regulada a través de la reforma acometida en 2019 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, se encargará de ejercer las potestades administrativas de protección de la legalidad urbanística de la Generalitat, respecto de infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido, y lo hará de forma exclusiva en los municipios que se adhieran y de forma compartida en los que no se adhieran.



La agencia tendrá, entre sus cometidos, fomentar la minimización del impacto territorial, ambiental y paisajístico de las viviendas surgidas al margen de la legalidad. Asimismo, también realizará el seguimiento de las actividades en suelo rural que carecen de título jurídico habilitante y se encargará de divulgar y actualizar la normativa y los instrumentos de protección del territorio.



Entre sus líneas de actuación, figura además la redacción del Plan de Inspección Urbanística de la Comunitat Valenciana, en coordinación con los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas y fuerzas de seguridad, y el mantenimiento de un sistema de información territorial actualizado, en materia de protección de la legalidad urbanística, mediante la Infraestructura de Datos Espacial de la Comunitat Valenciana.



También fomentará la investigación de técnicas de detección automatizada de cambios sobre el territorio y de seguimiento de la regularización de actividades en suelo rural que carezcan de título jurídico habilitante, así como de asesoramiento y asistencia a los municipios en las materias que son de su competencia.