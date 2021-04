22/04/2021

– El president pide “una actuación fundamental y rápida” ante el proceso de erosión que sufren las playas del sur de los puertos de València, Gandia y Castelló

– Avanza que la semana próxima la Generalitat firmará el convenio con el Gobierno central para desarrollar el Plan Resistir Plus, con un total de 647 millones de euros, en el que se incluirá al calzado



València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado su voluntad de impulsar un plan extraordinario de defensa del litoral adaptación al cambio climático por un importe mínimo de 50 millones de euros, 15 de ellos aportados por el Puerto de València.



El responsable del Consell, que ha comparecido en la sesión de control de Les Corts, ha pedido una “actuación fundamental y rápida”, con la implicación del Ministerio de Transición Ecológica y de las entidades portuarias, para hacer frente al proceso de erosión “evidente y preocupante” que sufren especialmente las playas del sur de los puertos de València, Gandia y Castelló.



El president ha pedido también abordar con el “máximo rigor” y pensando en el “interés general” el debate suscitado en torno a la ampliación del Puerto de València, una infraestructura que constituye un “motor imprescindible” para la economía y el empleo de la Comunitat, con 40.000 familias que viven de la actividad económica que genera, más de 23.000 empresas (tanto pymes como grandes empresas) que utilizan sus instalaciones como salida de sus productos al exterior y con el 70% de las exportaciones de Ford que pasan también por ellas.



En este sentido, se ha mostrado partidario de un modelo que garantice “un Puerto más sostenible, más abierto en la ciudad y más competitivo”, un objetivo que debe abordarse desde el “cumplimiento estricto” de la normativa medioambiental, ámbito en el que, ha recordado, “son los técnicos, y no los políticos” los que se deben pronunciarse sobre la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental.



Además, se ha mostrado también a favor de acciones para su integración en la ciudad y el área metropolitana (ha recordado que la entidad portuaria invertirá 9 millones para la desembocadura del río y financiará parte de la prolongación de la L10) o para dar un “nuevo impulso” a la Marina de València, y ha considerado también prioritario avanzar en la consecución del Corredor Mediterráneo.



El calzado, en el Plan Resistir Plus



El president también ha anunciado que la semana próxima la Generalitat firmará el convenio con el Gobierno central para llevar a acabo el Plan Resistir Plus, con un total de 647 millones de euros para más de 100 sectores de actividad afectados por la crisis generada por la COVID-19, y ha avanzado que estará incluido entre ellos el del calzado, tal y como ha propuesto el Consell.



Puig ha subrayado, por otro lado, el apoyo “real”, materializado en “ayudas directas a autónomos, empresas y trabajadores”, desplegado en la Comunitat Valenciana, y se ha referido en este sentido a los 223 millones de euros contemplados para 34 líneas COVID de 2020 y a los hasta 530 millones de euros del Plan Resistir en 2021.



El jefe del Consell ha agradecido, por otro lado, “profundamente” a la sociedad valenciana y al personal sanitario el “esfuerzo realizado” en las últimas semanas, que ha llevado a que la Comunitat Valenciana se mantenga durante un mes con la menor incidencia acumulada de toda España.



“Máxima prudencia”



En este contexto, se ha mostrado partidario de actuar, no obstante, con la “máxima prudencia”. “No nos podemos relajar”, porque sigue estando “en peligro la vida de muchas personas”, ha señalado Puig, quien se ha referido a la importancia de continuar con una “estrategia coherente” de lucha contra la COVID-19, basada en la prevención, la vacunación y el rastreo.



Puig ha destacado en este sentido que la Comunitat continúa vacunando a la ciudadanía “con una gran intensidad”. “Tenemos capacidad para hacerlo, y lo estamos haciendo”, ha agregado el responsable del Ejecutivo valenciano, quien también ha aludido a la “altísima trazabilidad” lograda para identificar los focos de contagio, algo que cabe atribuir a que la valenciana es la autonomía que cuenta con más efectivos para el rastreo y también al “esfuerzo extraordinario” de los equipos de salud pública.



El president ha subrayado además que la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica es “la gran reivindicación de los valencianos” y, por tanto, también de la Generalitat, y ha añadido que constituye una prioridad, mientras se materializa esta reforma, lograr que lleguen más fondos a la Comunitat, como lo refleja que en 2021 la disposición de fondos prevista sea un 28 % superior a 2018.