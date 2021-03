‘12/03/2021

– El president de la Generalitat se ha reunido con el equipo investigador que trabaja en el proyecto de simulación computacional para bloquear la proteína que permite la reproducción del SARS-COV-2

– El proyecto ha sido financiado con fondos procedentes de las donaciones COVID-19, realizadas a la Generalitat por la ciudadanía, colectivos y empresas, para hacer frente a la pandemia





Burjassot. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado el papel “fundamental” de la universidad en la investigación de antivirales “más selectivos y eficaces” que impidan la reproducción del virus de la COVID-19.



Así lo ha manifestado tras la reunión mantenida con el equipo investigador del proyecto sobre desarrollo de antivirales mediante modelos obtenidos por los equipos de supercomputación de la Universitat de València, liderado por el catedrático del departamento de Química Física Iñaki Tuñón, en la que también ha participado la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, y la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre.



En el transcurso del acto, el president ha valorado la “cooperación y la voluntad de entrega al servicio de toda la sociedad valenciana” de la universidad y ha asegurado que, en proyectos como el de la simulación computacional para la mejora de antivirales, “se constata el trabajo de la ciencia y de los científicos por mejorar la vida de los ciudadanos”.



Asimismo, el president se ha referido a la fusión entre tecnología y la investigación de base química del proyecto que se está desarrollando en la Universitat de València, y ha asegurado que “la ciencia y la investigación nos van a sacar de la crisis generada por la pandemia”.



El jefe del Consell ha señalado que la lucha contra el virus de la COVID-19 se realiza desde el triple frente de la prevención, la vacunación y los antivirales, y ha calificado de “fundamental” el avance logrado en los últimos meses en los que se han obtenido cuatro vacunas, y se está mejorando la eficacia de los antivirales.



La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual ha destacado que “la inversión sostenida en ciencia nos permite que en momentos críticos podamos reaccionar”, por lo que ha apostado por “dotar de estabilidad inversora al sistema investigador valenciano, con el fin de potenciar su excelencia”.



“Esta pandemia nos ha demostrado que la ciencia tiene que ser una apuesta constante y vital”, ha resaltado Pascual, quien ha subrayado que la aportación que ha realizado la Generalitat Valenciana para este proyecto “ha permitido la contratación de un nuevo miembro del equipo investigador, que podrá desarrollar su trabajo científico y aportar su talento a nuestro sistema científico”.



Por su parte, la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre, ha remarcado la importancia de la ciencia para superar los desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad, como es actualmente la COVID-19, y ha destacado la necesidad de “ir de la mano” con la Generalitat y con las universidades públicas valencianas con todo el potencial de investigación, de formación y de transferencia de conocimientos, porque solo ello nos va a permitir salir de la pandemia.



Mestre ha señalado que el proyecto de mejora de los antivirales es “complementario a las vacunas” y pone de relieve “la necesidad de la supercomputación para avanzar en la investigación en salud”.



Proyecto financiado con fondos procedentes de donaciones



En concreto, el proyecto cuenta con un presupuesto de 152.000 euros, y consiste en la mejora de antivirales contra la COVID-19, utilizando simulaciones matemáticas mediante la supercomputación del Nodo Tirant, una de las infraestructuras científicas singulares que alberga la Comunitat Valenciana.



Se trata además de uno de los proyectos elegidos por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital para financiar con fondos procedentes de las donaciones COVID-19 realizadas por la ciudadanía valenciana, así como colectivos y empresas, radicadas en su mayor parte en la Comunitat, para hacer frente de forma solidaria y altruista a la lucha contra la pandemia. Estos fondos superan actualmente los 1,2 millones de euros y, tal y como decidió el Consell, se destinan de forma íntegra a proyectos de investigación contra el virus.



Bloqueo de la proteasa



Cabe destacar que el proyecto aplica la misma estrategia médica que ya se sigue en la formulación de antivirales contra el VIH, consistente en actuar en la proteína que permite que el virus se replique.



De esta manera, el director del proyecto, Iñaki Tuñón, ha explicado que “los antivirales pueden actuar contra esta proteína, de modo que, aunque se produzca un contagio, el virus no pueda reproducirse y, de esta manera, se logre contener la infección y sus posibles consecuencias”.



Según ha señalado, “un fármaco capaz de bloquear específicamente la proteasa principal dejaría al virus sin las proteínas necesarias y probablemente no tendría efectos secundarios importantes al no bloquear ninguna actividad esencial en la célula infectada”. En este sentido, cabe destacar que, actualmente, el equipo de investigación ya ha descrito el mecanismo detallado de inhibición de la proteasa principal del SARS-CoV-2 con algunos de los antivirales propuestos.



Además, Tuñón ha indicado que otra de las ventajas del fármaco es que podría ser efectivo ante posibles mutaciones del SARS-CoV-2 y también “frente a nuevos coronavirus que puedan dar el salto a la especie humana en un futuro próximo”.



Supercomputación “Nodo Tirant”



Para lograr el objetivo, la investigación que se está desarrollando utiliza las capacidades de los superordenadores, en este caso del Nodo Tirant, para proporcionar una información detallada de la actividad de la proteasa que pueda ser usada en el diseño de estos antivirales. “A través de la supercomputación esta información puede ser obtenida con un nivel de precisión sin precedentes”, ha indicado el investigador de la UV, quien también ha detallado que al conocer cómo actúan los inhibidores “pueden ser optimizados con la finalidad de mejorar su capacidad de inhabilitar la proteína, además de potenciados para usar la menor cantidad posible de fármaco”.



El supercomputador Nodo Tirant forma parte de la Red Española de Supercomputación (RES), que gestiona recursos de computación de alto rendimiento con el objetivo de impulsar el avance de la ciencia y la innovación en España y está formada por 13 instituciones y sus supercomputadores. Se encuentra instalado en el campus de Burjassot de la Universitat de València y es gestionado por el Servei d’Informàtica (SIUV).