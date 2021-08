6 de agosto de 2021. – Tres artistas se unen a la celebración del 25 aniversario de Pokémon en el nuevo disco “Pokémon 25: The Red EP” que, además de dos canciones nuevas interpretadas por Vince Staples y Cyn, incluye la canción “Take It Home” de Mabel, estrenada el mes pasado.



Reflejando la larga tradición de lanzamientos duales para la serie de videojuegos Pokémon, cada uno con diferencias matizadas del otro, y rindiendo homenaje a los videojuegos originales Pokémon Red y Pokémon Blue, “Pokémon 25: The Blue EP” también llegará a finales de este mes. Contará con remezclas de las canciones de The Red EP a cargo del artista nominado al Grammy, ZHU, quien acaba de lanzar su tercer álbum, DREAMLAND 2021, agotando 6 fechas en el Red Rocks Amphitheatre de Colorado.



En la melódica y atmosférica “Got ‘Em”, Vince Staples se enfrenta a los desafíos de la vida, tomando inspiración de los personajes icónicos de Pokémon, Mew y Raichu. Recientemente, Staples lanzó su album homónimo, el cuarto en su carrera, a través de Blacksmith Recordings / Motown Records. Obteniendo críticas positivas de Rolling Stone, Pitchfork, NPR Music y NME, entre otros, el LP debutó en primera posición dentro de la categoría Álbum de Rap y se hizo con la posición 21 en la lista Billboard 200 la misma semana de su lanzamiento. Staples también se encuentra trabajando en “The Vince Staples Show”, que se emitirá en Netflix.



“Siempre he sido fan de Pokémon, así que fue particularmente especial que me pidieran participar en esta celebración del 25 aniversario“, afirma Staples. “Estoy emocionado de que la gente escuche “Got ‘Em”, y espero que la canción resuene con los fans, especialmente aquellos que crecieron con Pokémon como yo.“



Cyn, por su parte, está fichada por Unsub Records (discográfica fundada por Katy Perry) yha contribuido recientemente con dos canciones a la banda sonora de la película ganadora del Oscar “Promising Young Woman”. Su aportación al EP es “Wonderful”, una canción brillante que celebra la amistad y la alegría de estar vivo.



Cyn comparte: “¡Estoy tan emocionada de lanzar una de mis canciones favoritas en celebración de los 25 años de Pokémon! Esta canción es muy especial porque siento que narra los problemas de crecer y al mismo tiempo los describe como un bonito viaje hacia un destino lleno de magia. Los huevos eclosionan cuando quieren o, por decirlo de otro modo, cuándo están preparados. Cuando escribí esta canción, mi hijo recién nacido estaba en la habitación; la influencia de ser madre primeriza se percibe en la canción, por lo que siempre será importante para mí”.



“Los videojuegos de Pokémon Rojo y Pokémon Azul introdujeron al mundo a Pokémon hace 25 años y queremos reconocer esa parte importante de la franquicia en las celebraciones de nuestro 25° aniversario dentro de la campaña P25 Music”, afirma Colin Palmer, vicepresidente de marketing de The Pokémon Company International. “Los fans de Pokémon apreciarán el guiño a los primeros videojuegos Pokémon con estos EP, mientras que los fans de la música disfrutarán de nuevas canciones y remezclas de emocionantes artistas en esta colección dual.”



“The Red EP” comienza con “Take It Home“, una canción original de la ganadora del BRIT Award, Mabel. Sobre el sencillo, PAPER Magazine señaló: “decir que es un temazo sería quedarse corto…. ‘Take It Home’ está lleno de ritmos brillantes y vibrantes.” El video oficial, comenta People Magazine, “encuentra a la estrella persiguiendo a Jigglypuff en un mundo de ensueño lleno de conjuntos coloridos y una coreografía de estrella pop.”



Las canciones de “The Red EP” aparecerán también en el próximo álbum recopilatorio “P25 Music”, que será lanzado este otoño por Capitol Records como parte de una campaña musical masiva organizada por The Pokémon Company International en colaboración con Universal Music Group. Los remixes de ZHU se incluirán en la edición digital del álbum. En el disco, Vince Staples, Cyn, ZHU y Mabel se unen a otros artistas de gran calibre como Katy Perry, Post Malone, J Balvin .



Los fans podrán mantenerse al día con las últimas noticias de “P25 Music” y más celebraciones en la página web del 25 aniversario de Pokémon en 25.pokemon.com/es-es/ y pre-guardar “Pokémon 25: The Blue EP” a través del siguiente link: https://CapitolRecords.lnk.to/saveP25PR/. Además, están invitados a unirse a la conversación online mencionando a @Pokemon o utilizando el hashtag #Pokemon25.