150 aniversario de la Policía Local de València

Finalmente, el Pleno ha aprobado hoy una moción con motivo del 150 aniversario de la creación del cuerpo de la Policía Local de València, una moción que iba a ser Declaración Institucional pero que no ha sido posible por el voto negativo del Grupo Municipal Vox. El concejal de Protección Ciudadana, Aaron Cano, lo ha lamentado “profundamente”. Unas palabras que no han obtenido respuesta por parte del Grupo Municipal Vox, que no ha explicado los argumentos que les ha conducido a votar “no”. Cano ha aprovechado su intervención para homenajear a un colectivo que “ha sabido ganarse el respeto y la admiración de la ciudadanía”. Con especial relevancia, el concejal de Protección Ciudadana ha destacado el papel “fundamental” que ejerce la Policía Local para “combatir una lacra como la violencia machista, con la defensa y protección de las mujeres para asegurar su vida en completa libertad en nuestras calles”. En este sentido, ha reconocido la labor del grupo GAMA, Unidad especializada de la Policía Local, para “garantizar la seguridad de las mujeres”.



