· Califica de “fracaso” la política de vivienda de Ribó y recuerda que el equipo de gobierno tan solo subió 200.000 euros la subvención a pesar de que el año pasado ya se quedaron 230 personas fuera

Valencia, viernes 13 de enero de 2023. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha considerado una “absoluta vergüenza” que 500 personas se hayan quedado fuera de las ayudas al alquiler por falta de crédito en la ciudad de Valencia. “Ya lo avisamos en su momento: el presupuesto para las ayudas al alquiler era absolutamente insuficiente, y más teniendo en cuenta que el año pasado ya se quedaron 230 personas sin acceder a la subvención por falta de dinero. ¿Y qué es lo que aprendió el gobierno de Ribó de eso? Nada”, ha aseverado.

Así, ha detallado que en 2021 se quedaron fuera de las ayudas al alquiler 230 personas con un presupuesto de 2,2 millones de euros. “Ante esa situación, la respuesta del equipo de gobierno fue subir el presupuesto 200.000 euros para 2022, hasta los 2,4 millones. Una cantidad que obviamente no iba a ser suficiente para cubrir la demanda en la ciudad de Valencia, y mucho menos en un momento de crisis como el que estamos viviendo”, ha indicado.

“La insuficiencia de crédito era absolutamente predecible, pero el gobierno de Ribó no solo decidió ponerse una venda en los ojos, sino que además aún tuvo las agallas de salir a sacar pecho por el ínfimo aumento del crédito. Pues bien, aquí tenemos el resultado: 500 personas que cumplen absolutamente todos los requisitos no van a recibir la ayuda simplemente porque no hay suficiente dinero. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que este Ayuntamiento tenga un presupuesto para el año 2023 de 1.000 millones de euros y tan solo haya dedicado dos y medio a favorecer el acceso de la vivienda de las personas que más dificultades están atravesando?”, se ha cuestionado en este sentido.

“Estaban prevenidos por la experiencia del año anterior y aun así no han estado a la altura de las circunstancias. Esta es la factura que nos deja en Valencia el gobierno más social de la historia”, ha criticado, al tiempo que también ha recordado la “ínfima” ejecución de vivienda social en Valencia. “Lo que está claro es que el acceso a la vivienda no es una prioridad de este gobierno. Entre el Ayuntamiento y Aumsa tienen alrededor de 900 viviendas para alquiler público, cuando la lista de espera supera las 3.600 personas”, ha denunciado.

“El gobierno de Ribó no es capaz de ofrecer viviendas públicas y tampoco compensa con las ayudas al alquiler, lo que al final convierte a Valencia en una ciudad totalmente inaccesible en un pleno contexto de crisis”, ha lamentado, y ha exigido que para el año que viene “se planifique correctamente la convocatoria de estas ayudas para que los valencianos no tengan que volver a sufrir la incompetencia de este gobierno”. “El acceso a la vivienda no es ningún juego. Pido más seriedad”, ha finalizado.