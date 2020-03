Carta  a la consellera por parte del presidente del Sindicato Médico, Andrés Cánovas

“A/A. SRA. CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA. –

DOÑA ANA BARCELO CHICO.-

Muy Sra. Nuestra:

Por medio de la presente atenta LE CONMINAMOS Y REQUERIMOS de modo fehaciente, y previo a la interposición de una querella criminal por presunto delito de calumnias e injurias, por un lado y contra los derechos de los trabajadores, (artículo 316 del C.P.), profesionales sanitarios y en especial a los médicos a los que representamos como SINDICATO MEDICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, CESM-C.V., con ocasión de las ofensivas e inaceptables manifestaciones que ha realizado esta misma mañana en rueda de prensa retrasmitida, en la que ante diversas preguntas que le han formulado los periodistas asistentes a la misma, que implican un cambio radical en nuestra postura de colaboración a pesar de todas las denuncias que le hemos formulado, así ha procedido a faltar a la verdad por un lado, al afirmar que:

1º.- “ no hay ningún hospital que no tenga material, ninguno, esa falta o esa carencia que íbamos algo ajustados ya lo hemos resuelto con el material que ha llegado estos días, por tanto ya no hay ningún problema .”, PUES SIMPLEMENTE A SABIENDAS HA PROCEDIDO A MENTIR E IGNORAR LO QUE ESTA OCURRIENDO EN LOS CENTROS DE SALUD Y EN LOS HOSPITALES, lo que demuestra más si cabe, la caótica, errática, carente de liderazgo y que atenta contra la integridad física y moral de los empleados públicos sanitarios, gestión que Ud. a la cabeza, ha llevado desde su Consellería y de la Generalitat en su conjunto, primero previamente, desde que fueron advertidos por la OMS y a la vista de lo que estaba ocurriendo en Italia, omisión de la diligencia debida, falta de previsión, e inacción, y en segundo lugar, tras su constatación y declaración de Estado de Alarma, por su inoperancia y falta de diligencia en liderar y dictar las ordenes adecuadas a la crisis, poniendo a cambio de su falta de saber hacer, en riesgo la vida e integridad de todos los profesionales sanitarios, especialmente de los médicos a los que representamos, (y al porcentaje real que no oficial nos remitimos), incumpliendo los más mínimos deberes de cuidado, obligando de forma tácita e incluso en algunos casos expresa, a realizar una labor, obligada por su juramento hipocrático y vocacional, que no legal, sin las debidas medidas de protección que la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, sus reglamentos y los Protocolos aprobados por su propia Consellería y los distintos Departamentos, cuya infracción nos llevan inexorablemente a entender cometido un delito contra los trabadores tipificado en el artículo 316 del vigente Código Penal, el cual establece que:

“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”

2º.- Comete Ud. una grave calumnia e injuria y afrenta a los profesionales cuando en esa misma rueda de prensa es capaz de afirmar que: “ tenemos una casuística muy elevada hay profesionales que entran en contacto o a través de la familia o de amigos y que se contagiaron, o bien otros profesionales que llevaron a cabo o hicieron un viaje y por tanto importaron el virus, la casuística es enorme ”, omitiendo, ignorando, ocultando, la VERDAD, cual es la falta absoluta con la que han tenido que “lidiar”, en esta crisis sanitaria los profesionales, de medios adecuados para afrontar con las mínimas garantías de su propia salud, medios que Uds. por su propia negligencia no han sabido o podido obtener, bien previamente ante las múltiples voces de alarma, posteriormente por su falta de conocimientos, supeditando a criterios políticos, echando culpas a terceros y como no al pasado, (le recuerdo que Uds. gobiernan desde el año 2.015), en vez de afrontar y asumir sus responsabilidades, se las imputa a los profesionales, que ignorantes de la realidad, han actuado temerariamente con familias, amigos, viajando, etc , LO CUAL ES VEJATORIO Y OFENSIVO, puesto que atenta contra el honor y la profesionalidad de los médicos que se ve forzado por Ud. como principal responsable a trabajar sin protección poniendo en riesgo, no solo su propia vida, sino de los ciudadanos que atiende, cuando por el contrario se encuentra frente a una actuación heroica y sin protección alguna de quien debería haber velado por ellos, permitiéndose incluso el lujo de imputarles públicamente temeridad.

Es evidente que la presente es un mero resumen de los hechos que desde el día 30 de enero ante las advertencias de la OMS, como muchos medios de comunicación han publicado, les hacen merecedores de todo reproche moral, si bien, desde este Sindicato ya le anunciamos que vamos a proceder en tiempo y forma a interponer las acciones legales que le hemos anticipado, por lo que le REQUERIMOS FORMALMENTE PARA QUE:

1º.- RECTIFIQUE DE FORMA INMEDIATA sus manifestaciones vejatorias e injuriosas contra los profesionales sanitarios y en especial frente a los médicos, facultativos que representamos y con la misma difusión que donde se han emitido las manifestaciones (rueda de prensa en TV), y no en un mero tuit.

2º.- PROCEDA DE PRESENTAR ANTE EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA su dimisión irrevocable, por su incapacidad manifiesta para hacer frente con las mínimas garantías a la crisis de pandemia COVID19 a la que nos enfrentamos.

3º.- Permita con su dimisión que quien tome el relevo, proceda de modo inmediato a centralizar en un mando único todas y cada una de las medidas, instrucciones, órdenes, etc , a fin de evitar que cada Departamento, Gerente, Director Médico, Jefe de Servicio, etc , adopte decisiones que afectan a los muchos profesionales sanitarios, médicos, que se encuentran en primera línea puedan desarrollar su trabajo en las debidas condiciones, con protección a su salud e integridad.

4º.- Caso contrario de no rectificar, tenga por anunciada la correspondiente querella por Calumnias e Injurias, y en todo caso por anunciada de modo irrevocable la interposición de una querella criminal contra UD. y los demás cargos directivos, especialmente los que han intervenido en las decisiones adoptadas hasta la fecha, por los delitos tipificados en los artículos 316 y 317 de vigente Código Penal, contra los derechos de los trabajadores.

Fdo. DR. ANDRES V. CANOVAS MARTINEZ

Secretario General Sindicato Médico-CESM C.V.

En nombre del Comité Ejecutivo. –”