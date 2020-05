Cerdán (VOX) pregunta en la Comisión de Economía si va a haber test para todos los valencianos

Recrimina al Consell que gaste de 6 millones de euros en publicidad durante la pandemia y destine solo 200.000 euros a la compra de test

Lamenta que el material sanitario haya tarde y en malas condiciones

Valencia, 18 de mayo de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Ana María Cerdán, ha mostrado hoy su preocupación durante la comisión de Economía por la falta de test para todos los valencianos y ha criticado que de las 25 preguntas que ha realizado a María José Mira, comisionada de la Generalitat para la coordinación de suministros por el Covid-19, solo ha contestado dos.

Cerdán ha preguntado a Mira: “Somos cinco millones de valencianos ¿Vamos a tener test para todos?”. Pero no ha obtenido una respuesta concreta.

Asimismo, la diputada de VOX ha afeado a Mira que el Consell se haya gastado durante la crisis seis millones de euros en publicidad institucional, “autopropaganda”, y que en cambio solo se hayan destinado 200.000 euros para comprar test.

La portavoz de Economía de VOX ha lamentado la opacidad y la falta de transparencia del Consell con los contratos en la adquisición de productos sanitarios, unos productos que, como ha subrayado, “no han llegado al destino más urgente, al personal sanitario, Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de prisiones. Y cuando ha llegado, lo ha hecho tarde y en malas condiciones”.

Respecto a los hospitales de campaña, que están paralizados y sin uso tras un dispendio de 10 millones de euros para las arcas públicas, Cerdán ha cuestionado su construcción y que se hayan terminado mucho más tarde de lo previsto y prometido por Ximo Puig. Y ha preguntado si hay algún tipo de penalización por no cumplir con las previsiones pactadas.

Baile de millones

Por último, la diputada de VOX ha criticado el escandaloso “baile de millones” en los contratos por la compra de material sanitario para hacer frente a la pandemia. Unos gastos, que, como ha afirmado: “La oposición no puede controlar porque no se publican facturas y la Conselleria de Transparencia dice que no tiene la documentación”. Para Cerdán la actuación del Botánico es un auténtico engaño, una estafa a todos los valencianos.

Gabinete de Prensa y Comunicación G.P. VOX Comunidad Valenciana

agirones@valencia.voxespana.es





Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com