Un estudio de INCLIVA y el Clínico muestra la incidencia de la prohibición de fumar en los ingresos hospitalarios por enfermedades asociadas al tabaquismo

El tabaquismo causa la muerte prematura a la mitad de las personas que lo padecen y aumenta la gravedad ante el COVID-19

Este año el Día Mundial sin Tabaco centra su lema en la prevención del consumo de tabaco entre los jóvenes

Valencia, 30 de mayo de 2020. Un estudio desarrollado por médicos investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA y del Hospital Clínico de Valencia entre los años 1995 y 2013 muestra que la prohibición integral de fumar en España ha tenido una incidencia relevante en la salud pública, al mostrar una reducción notable de la tasa de ingresos hospitalarios por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, principalmente enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

En el estudio de cohorte retrospectivo se evaluó, durante un período de 19 años sobre una población de cinco millones de personas en la Comunidad Valenciana, el impacto que la legislación española en prevención del consumo de tabaco (leyes 28/2005 y 42/2010) ha tenido en las tasas de admisión hospitalaria por enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer relacionado con tabaco. Para ello, se realizaron análisis de tendencias en los períodos anteriores y posteriores a la aprobación de la ley de 2005, mediante modelos de regresión lineal de mínimos cuadrados.

Las tasas de ingreso hospitalario ajustadas por 100.000 habitantes, disminuyeron significativamente para las enfermedades cardiovasculares después de la Ley de 2005 (de 550,0/100.000 en 2005 a 500,5/100.000 en 2007), con una disminución adicional (a 434,6/100.000) en 2013, después de la Ley de 2010. Las tasas de ingreso hospitalario por enfermedades respiratorias mostraron una reducción de menor magnitud, mientras que en el caso de los ingresos por cáncer relacionados con el tabaquismo, se encontró un leve descenso solo entre los hombres.

La investigación -en la que han participado los doctores F. Carrión Valero, J. Quiles Izquierdo, C. González Monte, F. Taberner Alberola, J.A. Lluch Rodrigo, F. J. Chorro, y J.M. Martin Moreno-, se ha publicado recientemente en la revista de la Royal Society for Public Health con el título ‘Impact of the 2005 and 2010 Spanish smoking laws on hospital admissions for tobacco-related diseases in Valencia, Spain’.

Tabaquismo y COVID-19

Desde el Grupo de Investigación de Enfermedades Respiratorias de INCLIVA, dirigido por el Dr. Jaime Signes-Costa, jefe del servicio de Neumología del Hospital Clínico y coordinador del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), se quiere insistir en la necesidad de abandonar el tabaquismo en estos momentos de pandemia por el COVID-19. Esta enfermedad presenta una mayor gravedad, con mayor número de complicaciones, en los fumadores. Además la trasmisión del SARS-CoV-2 podría verse aumentada con la exhalación del humo de los cigarrillos convencionales y los vapores del cigarrillo electrónico.

700.000 personas mueren cada año en Europa a causa del tabaquismo

El 31 de mayo la OMS celebra el Día Mundial Sin Tabaco, con el objetivo de informar y sensibilizar a la opinión pública sobre las consecuencias del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo del tabaco. El lema elegido para este año 2020 es ‘Proteger a la juventud de la manipulación de la industria y prevenir del consumo de tabaco y nicotina’.

El tabaquismo es una enfermedad crónica, capaz de causar la muerte prematura a más de la mitad de las personas que la padecen y representa el principal problema sanitario de los países desarrollados. En la Unión Europea es responsable de 700.000 muertes cada año.

En 2016 murieron en España 56.124 personas como consecuencia del consumo de tabaco, de las que el 84% eran hombres (47.000). El 50% de la mortalidad atribuible al tabaquismo fue por tumores, principalmente el cáncer de pulmón. Una de cada siete muertes que ocurrieron en España en ese año tenían su origen en el tabaquismo.

En la Comunidad Valenciana 1 de cada 5 personas adultas es fumadora y se calcula que cada año mueren casi 6.000 personas por causas relacionadas con el tabaco, Aproximadamente el 13% del total de las defunciones que ocurren en la población mayor de 35 años son consecuencia del tabaco.

Link de imágenes de la OMS sobre el consumo de tabaco y COVID-19:

https://who.canto.global/v/coronavirus/library?keyword=tobacco&viewIndex=1&gSortingForward=true&gOrderProp=uploadDate&display=thumbnail&from=list&filter=%7B%22tagLiteral%22:%22%5C%22COVID-19%5C%22%22,%22displayCreated%22:%222020-05-05..2020-05-05%22%7D



