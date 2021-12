València, dijous 23 de desembre de 2021

A continuación en castellano

Els comptes ixen endavant amb els vots a favor de l’equip de govern i el rebuig de l’oposició

El Ple aprova el pressupost de 2022, que supera per primera volta els mil milions d’euros

El Ple ha donat llum verda este matí al pressupost de l’Ajuntament per a 2022, amb els vots a favor de l’equip de govern (Compromís i PSPV) i el rebuig de l’oposició. Els comptes superen per primera volta els mil milions d’euros, un 10,5 % més que els d’enguany, amb l’objectiu de la recuperació econòmica i social de la ciutat en el context de pandèmia. L’òrgan col·legiat també ha acordat la plantilla de personal municipal per a l’any vinent, que contempla, entre altres, la incorporació de més de 230 policies i el reforç del servici de llicències. La sessió, l’última de 2021, ha començat amb un minut silenci per l’assassinat de dos dones víctimes de la violència masclista este mes a València i l’Eliana.

El pressupost general municipal per a 2022 se situa en 1.010.878.200 euros, és a dir 96 milions més que enguany, amb la mirada posada en la reactivació econòmica de València en el marc de la crisi provocada por la covid-19. Esta xifra permetrà que l’any que ve hi haja una despesa per habitant de 1.263 euros. Creix en un 12 % la quantia dedicada a servicis socials i també es dupliquen les partides per a la promoció dels sectors econòmics, de fins als 40 milions d’euros, de manera que pugen les inversions destinades al comerç fins als 13 milions d’euros i a la promoció econòmica fins als 15 milions.

Destaca l’increment dels recursos municipals derivat de les entregues a compte de l’Estat, els 8,5 milions d’euros del retorn de l’IVA del 2007, els 15,9 milions de transferències de la Generalitat i els 60 milions d’euros procedents dels fons europeus Next Generation. Per despeses, la de personal creix en 19 milions d’euros; la corrent suma 37 milions d’euros més; la de capital (inversions) augmenta en 31,5 milions d’euros, i la financera se n’engrossix amb altres 8,3 milions. Es preveu que el deute estiga a finals del 2022 per sota del 30 %.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha destacat que es tracta d’un pressupost “històric” i que València és “líder” en la recuperació econòmica. En eixe sentit, s’ha referit a les dades de persones ocupades i cotitzadores de la ciutat, esta última, “la més alta des de 2010”. L’edil ha recalcat que “portem dos anys congelant tots els impostos i taxes” per tal d’ajudar els sectors més afectats per la pandèmia i promoure la dinamització econòmica, i ha mencionat el contracte programa de servicis socials a través del qual el consistori rebrà 82,4 milions d’euros de la Generalitat en quatre anys.

Els grups de l’oposició han votat en contra dels pressupostos per les seues discrepàncies amb la política fiscal de l’equip de govern, entre altres aspectes. La portaveu del PP, María José Catalá, ha criticat els “més de 500 milions d’euros d’impostos i taxes, 36,3 més que l’any passat, que pagaran els veïns de València”, mentre que “només es destina el 2 % d’allò recaptat a ajudes al comerç, l’hostaleria, l’activitat econòmica”. La popular ha reclamat l’ampliació de les terrasses en l’hostaleria, la baixada d’impostos i que no es plantege la implantació de la taxa turística en la ciutat. La síndica ha denunciat la pujada dels sous —dels regidors i les regidores— en un 2 %, el nombre d’assessors de l’equip de govern i les subvencions a entitats “pancatalanistes”.

Per la seua part, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha al·ludit a les reclamacions i suggeriments presentats pel seu grup per la “manifesta insuficiència d’ingressos”, sobretot les previsions per la plusvàlua municipal, “que no es compliran”. Segons Giner, els pressupostos no afronten “reptes”, com ara la construcció de residències per a persones majors en els barris, polítiques de salut mental o el xec escolar universal. El regidor també ha reivindicat la restauració de l’ampliació extraordinària de terrasses dels establiments d’hostaleria i “marge” per baixar els impostos.

En representació de Vox, el regidor Vicente Montañez ha qualificat els comptes municipals com a “dolents i mancats de coherència amb la realitat econòmica i social”, i ha assegurat que “portaran a la ruïna als valencians en un any crític” com a conseqüència de “la pujada d’impostos i taxes i les paguetes de misèria”. Per a Montañez, “es venen els pressupostos de la reactivació que pagarà Europa”, però que “paguen tots els valencians”. L’edil ha retret els “gastos superflus” que impliquen projectes com el Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS).

Ordenances fiscals

Amb el suport de l’equip de govern i el rebuig de l’oposició, l’Hemicicle ha acordat definitivament l’Ordenança fiscal general i la modificació de les ordenances fiscals reguladores sobre l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, l’impost sobre activitats econòmiques, i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. També s’ha aprovat provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública, en este cas, amb els vots a favor de Compromís i socialistes, el vot en contra del Partit Popular, i l’abstenció de Ciutadans i Vox.

En l’àmbit econòmic, la corporació ha autoritzat així mateix la huitena relació d’expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2021, amb el suport de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició. Igualment, s’ha donat compte dels informes generals d’Intervenció General de les actuacions de control financer permanent en matèria de despeses, d’ingressos i d’auditories del sector públic local de l’exercici 2020, i el Pla anual de control financer per a 2022.

Pla d’inclusió i cohesió social

Altre dels temes acordats esta jornada ha estat el III Pla d’Inclusió i Cohesió Social de l’Ajuntament de València per al període 2021-2025, que contempla un pressupost aproximat de més de 81 milions d’euros per als cinc anys, amb el suport de Compromís, socialistes i Ciutadans, l’abstenció de populars, i els vots en contra de Vox. Es tracta d’una ferramenta de planificació que conté 96 accions dirigides a superar els problemes de les persones que es troben en situació de risc o exclusió social, i que permeta reduir la desigualtat i la vulnerabilitat social. L’objectiu és promoure l’autonomia de les persones des de la seua inclusió activa en totes les àrees de la vida, la vida independent, el sentiment de pertinença a una col·lectivitat i l’arrelament a la ciutat de València. La principal diferència entre este pla i els dos anteriors és que este involucra la totalitat de les àrees municipals. A més, per a la redacció s’ha dut a terme un procés de participació en què nombroses entitats han fet arribar aportacions i propostes.

Mobilitat

En l’última sessió plenària de l’any, s’ha tractat la modificació de l’Ordenança de mobilitat per incloure la regulació dels VTC (vehicles de transport amb conductor). La proposta s’ha adoptat per majoria, amb l’abstenció de Populars i el vot en contra de Vox. La norma establix una hora mínima que haurà de transcórrer des de la reserva del vehicle fins a la prestació efectiva del servici. A més, els VTC no podran estacionar en la via pública i tindran prohibit aparcar a menys de 300 metres de llocs de concentració i generació de persones usuàries (ports, estacions, centres comercials i d’oci, centres esportius, centres sanitaris, hotels de més de 400 places i parades de taxi de més de nou places).

Entre les novetats del text també hi ha la prohibició de captació mitjançant geolocalització i l’obligació per als nous vehicles d’arrendament amb conductor que vullguen prestar servici a València de tindre la classificació ambiental zero emissions de la DGT. En este punt de l’orde del dia ha pres la paraula el president de la Federació Sindical de Taxis de València, Fernando del Molino, qui ha mostrat “satisfacció” per la modificació de l’ordenança en proporcionar seguretat al sector del taxi.

D’altra banda, s’ha donat llum verda a les tarifes de l’Empresa Municipal de Transports, que es congelen en tots els títols al 2022, per quint any consecutiu. Una mesura que ha eixit endavant amb els vots a favor de Compromís i PSPV, els vots en contra de PP i Vox, i l’abstenció de Ciutadans.

Urbanisme

Pel que fa a temes d’urbanisme, l’Hemicicle ha donat el vistiplau a sotmetre a informació pública la modificació puntual de les normes urbanístiques del PGOU per emparar les millores de l’accessibilitat i la implementació d’instal·lacions de l’autoconsum energètic en edificis. L’equip de govern ha donat suport a l’acord, mentre que els grups de l’oposició s’han abstingut.

Reglament d’Objectes Perduts

El Ple ha aprovat inicialment el Reglament d’Objectes Perduts, amb els vots a favor dels grups Compromís, Socialista i Popular, i l’abstenció de Ciutadans i Vox. Davant la manca d’una normativa específica, este document perseguix facilitar el treball del personal destinat en la Secció d’Objectes Perduts, adscrita a la Policia Local, així com el coneixement dels drets i obligacions tant de les persones propietàries com trobadores. El projecte contempla tots els passos del procediment administratiu des que es deposita un objecte fins que es lliura a la persona propietària.

Administració electrònica

Així mateix, s’ha donat compte de l’informe final de la Sindicatura de Comptes relatiu als controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament corresponent a 2019, després de les al·legacions presentades.

Las cuentas salen adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y el rechazo de la oposición

El Pleno aprueba el presupuesto de 2022, que supera por primera vez los mil millones de euros

El Pleno ha dado luz verde esta mañana al presupuesto del Ayuntamiento para 2022, con los votos a favor del equipo de gobierno (Compromís y PSPV) y el rechazo de la oposición. Las cuentas superan por primera vez los mil millones de euros, un 10,5 % más que los de este año, con el objetivo de la recuperación económica y social de la ciudad en el contexto de pandemia. El órgano colegiado también ha acordado la plantilla de personal municipal para el año próximo, que contempla, entre otros, la incorporación de más de 230 policías y el refuerzo del servicio de licencias. La sesión, la última de 2021, ha comenzado con un minuto silencio por el asesinato de dos mujeres víctimas de la violencia machista este mes en València y L’Eliana.

El presupuesto general municipal para 2022 se sitúa en 1.010.878.200 euros, es decir 96 millones más que este año, con la mirada puesta en la reactivación económica de València en el marco de la crisis provocada por la covid-19. Esta cifra permitirá que el año que viene haya un gasto por habitante de 1.263 euros. Crece en un 12 % la cuantía dedicada a servicios sociales y también se duplican las partidas para la promoción de los sectores económicos, de hasta los 40 millones de euros, de forma que suben las inversiones destinadas al comercio hasta los 13 millones de euros y a la promoción económica hasta los 15 millones.

Destaca el incremento de los recursos municipales derivado de las entregas por anticipado del Estado, los 8,5 millones de euros del retorno del IVA de 2007, los 15,9 millones de transferencias de la Generalitat y los 60 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Por gastos, el de personal crece en 19 millones de euros; el corriente suma 37 millones de euros más; el de capital (inversiones) aumenta en 31,5 millones de euros, y el financiero se engrosa con otros 8,3 millones. Se prevé que la deuda esté a finales del 2022 por debajo del 30 %.

El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha destacado que se trata de un presupuesto “histórico” y que València es “líder” en la recuperación económica. En ese sentido, se ha referido a los datos de personas empleadas y cotizantes de la ciudad, este último, “el más alta desde 2010”. El edil ha recalcado que “llevamos dos años congelando todos los impuestos y tasas” para ayudar a los sectores más afectados por la pandemia y promover la dinamización económica, y ha mencionado el contrato programa de servicios sociales a través del cual el consistorio recibirá 82,4 millones de euros de la Generalitat en cuatro años.

Los grupos de la oposición han votado en contra de los presupuestos por sus discrepancias con la política fiscal del equipo de gobierno, entre otros aspectos. La portavoz del PP, María José Catalá, ha criticado los “más de 500 millones de euros de impuestos y tasas, 36,3 más que el año pasado, que pagarán los vecinos de València”, mientras que “solo se destina el 2 % de lo recaudado a ayudas al comercio, la hostelería, la actividad económica”. La popular ha reclamado la ampliación de las terrazas en la hostelería, la bajada de impuestos y que no se plantee la implantación de la tasa turística en la ciudad. La síndica ha denunciado la subida de los sueldos —de los regidores y las regidoras— en un 2 %, el número de asesores del equipo de gobierno y las subvenciones a entidades “pancatalanistas”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha aludido a las reclamaciones y sugerencias presentadas por su grupo por la “manifiesta insuficiencia de ingresos”, sobre todo las previsiones por la plusvalía municipal, “que no se cumplirán”. Según Giner, los presupuestos no afrontan “retos”, como la construcción de residencias para personas mayores en los barrios, políticas de salud mental o el cheque escolar universal. El regidor también ha reivindicado la restauración de la ampliación extraordinaria de terrazas de los establecimientos de hostelería y “margen” para bajar los impuestos.

En representación de Vox, el concejal Vicente Montañez ha calificado las cuentas municipales como “desalmadas y carentes de coherencia con la realidad económica y social”, y ha asegurado que “llevarán a la ruina a los valencianos en un año crítico” como consecuencia de “la subida de impuestos y tasas y las paguitas de miseria”. Para Montañez, “se venden los presupuestos de la reactivación que pagará Europa”, pero que “pagan todos los valencianos”. El edil ha reprochado los “gastos superfluos” que implican proyectos como el Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS).

Ordenanzas fiscales

Con el apoyo del equipo de gobierno y el rechazo de la oposición, el Hemiciclo ha acordado definitivamente la Ordenanza fiscal general y la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, el impuesto sobre actividades económicas, y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. También se ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos en la vía pública, en este caso, con los votos a favor de Compromís y socialistas, el voto en contra del Partido Popular, y la abstención de Ciudadanos y Vox.

En el ámbito económico, la corporación ha autorizado asimismo la octava relación de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos y obligaciones de 2021, con el apoyo del equipo de gobierno y la abstención de la oposición. Igualmente, se ha dado cuenta de los informes generales de Intervención General de las actuaciones de control financiero permanente en materia de gastos, de ingresos y de auditorías del sector público local del ejercicio 2020, y el Plan anual de control financiero para 2022.

Pla de inclusión y cohesión social

Otro de los temas acordados esta jornada ha sido el III Plan de Inclusión y Cohesión Social del Ayuntamiento de València para el período 2021-2025, que contempla un presupuesto aproximado de más de 81 millones de euros para los cinco años, con el apoyo de Compromís, socialistas y Ciudadanos, la abstención de populares, y los votos en contra de Vox. Se trata de una herramienta de planificación que contiene 96 acciones dirigidas a superar los problemas de las personas que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social, y que permite reducir la desigualdad y la vulnerabilidad social. El objetivo es promover la autonomía de las personas desde su inclusión activa en todas las áreas de la vida, la vida independiente, el sentimiento de pertenencia a una colectividad y el arraigo en la ciudad de València. La principal diferencia entre este plan y los dos anteriores es que se involucra a la totalidad de las áreas municipales. Además, para la redacción se ha llevado a cabo un proceso de participación en el numerosas entidades han hecho llegar aportaciones y propuestas.

Movilidad

En la última sesión plenaria del año, se ha abordado la modificación de la Ordenanza de movilidad para incluir la regulación de los VTC (vehículos de transporte con conductor). La propuesta se ha adoptado por mayoría, con la abstención de Populares y el voto en contra de Vox. La norma establece una hora mínima que tendrá que transcurrir desde la reserva del vehículo hasta la prestación efectiva del servicio. Además, los VTC no podrán estacionar en la vía pública y tendrán prohibido aparcar a menos de 300 metros de lugares de concentración y generación de personas usuarias (puertos, estaciones, centros comerciales y de ocio, centros deportivos, centros sanitarios, hoteles de más de 400 plazas y paradas de taxi de más de nueve plazas).

Entre las novedades del texto también figura la prohibición de captación mediante geolocalización y la obligación para los nuevos vehículos de arrendamiento con conductor que quieran prestar servicio en València de tener la clasificación ambiental cero emisiones de la DGT. En este punto del orden del día ha tomado la palabra el presidente de la Federación Sindical de Taxis de València, Fernando del Molino, quien ha mostrado “satisfacción” por la modificación de la ordenanza al proporcionar seguridad al sector del taxi.

Por otro lado, se ha dado luz verde a las tarifas de la Empresa Municipal de Transportes, que se congelan en todos los títulos en 2022, por quinto año consecutivo. Una medida que ha salido adelante con los votos a favor de Compromís y PSPV, los votos en contra de PP y Vox, y la abstención de Ciudadanos.

Urbanismo

En cuanto a temas de urbanismo, el Hemiciclo ha dado el visto bueno a someter a información pública la modificación puntual de las normas urbanísticas del PGOU para amparar las mejoras de la accesibilidad y la implementación de instalaciones del autoconsumo energético en edificios. El equipo de gobierno ha apoyado el acuerdo, mientras que los grupos de la oposición se han abstenido.

Reglamento de Objetos Perdidos

El Pleno ha aprobado inicialmente el Reglamento de Objetos Perdidos, con los votos a favor de los grupos Compromís, Socialista y Popular, y la abstención de Ciudadanos y Vox. Ante la carencia de una normativa específica, este documento persigue facilitar el trabajo del personal destinado en la Sección de Objetos Perdidos, adscrita a la Policía Local, así como el conocimiento de los derechos y obligaciones tanto de las personas propietarias como halladoras. El proyecto contempla todos los pasos del procedimiento administrativo desde que se deposita un objeto hasta que se entrega a la persona propietaria.

Administración electrónica

Asimismo, se ha dado cuenta del informe final de la Sindicatura de Comptes relativo a los controles básicos de ciberseguridad del Ayuntamiento correspondiente a 2019, después de las alegaciones presentadas.