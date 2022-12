AARO (Advanced Aerospace Threat Identification Office) es una oficna dentro del Pentágono que se dedica específicamente al estudio de objetos voladores no identificados (OVNIs). El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y es responsable de la organización y gestión de las fuerzas militares de los Estados Unidos.

En 2017, se informó que el Pentágono había establecido un programa llamado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales (AATIP) para investigar informes de fenómenos aéreos no identificados (UAP). Según los informes, el programa fue financiado por el Departamento de Defensa y administrado por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA). Sin embargo, según los informes, el programa se cerró en 2012 y su existencia no se reconoció públicamente hasta 2017.

No está claro si el programa AATIP, o cualquier programa similar, todavía está en funcionamiento o si ha sido renombrado como AARO. Sin más información, es difícil evaluar con precisión la validez de estas afirmaciones.

Si te dejó preocupado saber que en Florida ha habido 134 avistamientos de ovnis en los últimos seis meses, tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que el Pentágono ya tiene en marcha su nueva oficina dedicada por entero a controlar los objetos voladores no identificados. La mala, que este departamento de reciente creación ya ha registrado “cientos de avistamientos” de cuerpos voladores desconocidos.

Las últimas declaraciones públicas del Pentágono sobre este tema se remontan a 2021, cuando el organismo reveló una cifra no demasiado tranquilizadora: solo uno de cada 144 casos de avistamiento de ovnis se resuelve. Cuando los periodistas preguntaron al oficial al cargo en aquella rueda de prensa si alguno de los casos investigados suponía una amenaza para la seguridad nacional, el oficial dijo: “Sí”. Todo muy reconfortante.

Las investigaciones del Pentágono, que cubren incidentes relacionados con ovnis avistados desde 1996 hasta la actualidad, ya no están en manos de la oficina de Unidentified Aerial Phenomena —Fenómenos aéreos no identificados, en inglés—. Desde ahora, estos asuntos pasan por un nuevo departamento, renombrado AARO, por las siglas de All-Domain Anomaly Resolution Office —Oficina para la resolución de anomalías de todo tipo—, que prestará tanta atención a los objetos desconocidos que aparezcan en el espacio aéreo como a los que se avisten en la superficie o incluso bajo el agua. Parece que las tropas aéreas del ejército de Estados Unidos tienden a detectar muchos más objetos voladores no identificados de los declarados, pero no informan de su avistamiento por miedo al estigma. La nueva oficina se ha propuesto atajar ese problema.

Por el momento, ninguno de los cientos de avistamientos que han hecho saltar los radares del departamento para ovnis del Pentágono es de origen extraterrestre. O eso aseguraron los líderes de la nueva oficina en una rueda de prensa: “No hemos visto nada que nos lleve a pensar que alguno de los objetos que hemos avistado pueda ser de origen alienígena. Tampoco nada que sugiera que ha habido un contacto alienígena o que una nave alienígena se haya estrellado en la Tierra”. Eso nos deja mucho más tranquilos.

Sin embargo, el doctor Sean Kirkpatrick, líder de la recién formada AARO, se ha negado a ofrecer una cifra exacta de cuántos de los cerca de 400 ovnis que se están rastreando en este momento han sido correctamente identificados.