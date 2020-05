Adace y galerías acusan a Marzà de “incumplir” el código de buenas prácticas al no prorrogar a Cortés en el IVAM

VALÈNCIA, La Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo de España (Adace) y el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo han expresado su apoyo al “buen trabajo” realizado por el director del IVAM, José Miguel G. Cortés, al tiempo que han criticado el “doble incumplimiento” por parte del conseller de Cultura, Vicent Marzà, del Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte.

Estas asociaciones de ámbito estatal han hecho público un comunicado después de que haya trascendido que el puesto de dirección del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) saldrá a concurso para resolverse el próximo mes de septiembre, cuando acaba el contrato del actual responsable, José Miguel G. Cortés, y tras descartarse la prórroga.

Al respecto, estos colectivos creen que Marzà “no ha procedido a la renovación, tras reconocer públicamente el buen trabajo realizado por su actual director, José Miguel García Cortés, tal y como recomienda el citado documento”.

Asimismo, consideran que “no ha respetado la competencia del Consejo Rector del IVAM, que él mismo preside, en esta cuestión imponiendo de antemano sus decisiones al hacer público el cese encubierto y el procedimiento a seguir tras la no renovación sin ni siquiera haber convocado y escuchado al citado organismo”.

“Este doble incumplimiento es especialmente grave en un momento de crisis como el actual y rompe el debido compromiso con el Documento de Buenas Prácticas de la Generalitat Valenciana”, apuntan.

En este punto, enumeran una serie de “motivos más que suficientes para haber procedido a la renovación de José Miguel García Cortés tras haber escuchado al Consejo Rector del IVAM”, como “las exposiciones, el desarrollo de un proyecto propio y diferenciador, la colaboración con prestigiosas instituciones artísticas nacionales e internacionales, la coherencia de su programa de adquisiciones y su compromiso con otras disciplinas como la arquitectura, el cómic y el diseño”.

También citan “el desarrollo de proyectos de formación y de investigación que contribuyen al desarrollo del contexto local y su implicación con el tejido social de la Comunidad Valenciana, el reconocimiento de la crítica y de los medios especializados, la presencia del museo en la prensa local, nacional e internacional o el aumento del número de visitas casi en un 400%”.

“SALTA POR LOS AIRES”

“La Conselleria ha obviado también al máximo órgano de decisión del IVAM al no convocarlo antes de que se anunciara la voluntad del conseller. No solo eso, sino que también ha redactado las bases de un futuro concurso y hablado con un posible jurado, sin tener en cuenta al Consejo Rector que no ha aprobado esa decisión. En esta situación el Código de Buenas Prácticas salta por los aires”, manifiestan.

A todo esto, añaden, “se une la situación de los subdirectores, cuyos contratos se hicieron por obra y servicio, algo incomprensible, puesto que son cargos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo del museo y su labor es consustancial a la actividad del mismo”.

Según estos colectivos, “debido a este tipo de contrato no pueden ser renovados un cuarto año, como se establecía en las bases de los concursos de los tres subdirectores y en el contrato de la subdirección de colección y exposiciones”.

Adace solicita, por tanto, “la reconsideración de las decisiones del conseller de la Generalitat Valenciana, respecto a la dirección y el equipo directivo del IVAM y el debido seguimiento del Código de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte”.