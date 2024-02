La campaña pretende acabar con las malas excusas y animar a la gente a hacer más paellas.

Valencia, 22 de febrero de 2024 / Se presentó la nueva campaña publicitaria de la marca valenciana Arroz Dacsa, creada por la agencia Kids y producida por Jakiens, que esta vez lleva por título ‘Excusas’. Tras el éxito de su última campaña ‘El Veredicto’, la marca nos presenta una sátira sobre todas esas personas que nunca reconocen sus errores a la hora de cocinar una paella valenciana, con un mensaje final que invita a seguir practicando para perfeccionar la técnica. La campaña mantiene el código cinematográfico de las anteriores propuestas, y este año destaca especialmente por el trabajo de maquillaje y dirección de arte, con una estética inspirada en las películas y series distópicas de humor surrealista.

‘Excusas’ ha sido protagonizada por el actor y director Abdelatif Hwidar, conocido por su aparición en películas y series como The Crown, y premiado con un Goya en 2008. La nueva campaña de Arroz Dacsa nos presenta un extraño departamento anti-excusas, donde se dan cita multitud de personajes, a cuál más extravagante, que intentan justificarse por haber hecho una mala paella. Excusas como ‘la leña no era de naranjo’ o ’hacía mucho viento’ son habituales en la mayoría de hogares valencianos cuando una paella no sale como se esperaba, por lo que desde Arroz Dacsa se hace un llamamiento para acabar con tanto pretexto y perfeccionar la técnica: menos excusas y más paellas.

A nivel de difusión, la campaña pone el foco en el medio digital, con una pieza de vídeo principal de unos tres minutos de duración y algunas piezas cortas, aunque también contará con sus adaptaciones para televisión local, radio, exterior y acciones especiales.

Arroz con D.O. Valencia

Dacsa es el principal productor de arroz con Denominación de Origen Valencia, un sello de calidad que certifica el origen y la procedencia del arroz valenciano, y el primero en obtener el sello de Producto Natural de L’Albufera, que concede la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

El Consejo Regulador de la D.O. Valencia es la entidad pública encargada de certificar ese sello de calidad a las variedades del arroz y su proceso de elaboración y dejar constancia que el arroz ha sido cultivado y recogido por agricultores locales en el entorno del Parque Natural de la Albufera o el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva y contribuye al cuidado del medio ambiente. El arroz D.O. Valencia, además de ser valenciano, se convierte en un excelente conductor del sabor debido a su alto nivel de absorción.