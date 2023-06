VALENCIA NOTICIAS | Noticias de Valencia, Alicante y Castellón

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) expresa su rechazo a la práctica de realizar pruebas de embarazo a las mujeres que aspiran a ingresar en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Consideramos que esta medida constituye una intromisión en el derecho a la intimidad de las aspirantes y evidencia la necesidad de cambios urgentes en la institución para adaptarse a los nuevos tiempos.

AUGC tuvo conocimiento la semana pasada de que se estaba llevando a cabo esta prueba médica consistente en análisis de sangre y orina para detectar el embarazo en las mujeres que se presentan a las oposiciones. Ante esta situación, solicitamos explicaciones urgentes a la Subdirección General de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil, para que nos explicara el motivo médico que justifica esta práctica.

La respuesta recibida por parte del Mando de Personal fue la siguiente: «La prueba de embarazo está habilitada para que el personal médico ginecológico, en su exploración, en el supuesto que así lo considerase necesario, pudiera solicitar la realización de la prueba para garantizar el estado de salud de la aspirante y, en caso de dar positivo, asegurar la protección normativa existente de aplicación a aquellas aspirantes que en el proceso selectivo pudieran estar embarazadas. Además, la prueba está a disposición de las aspirantes que, a iniciativa propia, pudieran solicitarla por sospechas o dudas de poder estar embarazadas».

Desde AUGC consideramos que esta práctica constituye una grave intromisión en la vida privada de las mujeres que se presentan a las oposiciones. Es un ejemplo más del exceso de control y del comportamiento paternalista que prevalece en la mentalidad de quienes están al frente de la Guardia Civil. Esta institución carece de relaciones laborales modernas y adaptadas al siglo XXI.

Nos oponemos a esta prueba, ya que es responsabilidad exclusiva de cada mujer conocer su estado y tomar sus propias decisiones al respecto. No entendemos qué autoridad se otorga el Mando de Personal para llevar a cabo esta prueba, que no está establecida como requisito de ingreso en la Guardia Civil. Además, en la sociedad actual es muy fácil adquirir un test de embarazo, y las mujeres que se presentan a las oposiciones son adultas y conscientes de su propio estado.

También nos preguntamos hasta qué punto la Guardia Civil pretende inmiscuirse en la vida privada de las mujeres de este colectivo, incluso antes de que formen parte de la institución. Si se trata de aplicar la normativa vigente que protege la maternidad, ¿se realizarán pruebas de embarazo durante todo el período académico o a lo largo de toda la carrera profesional de las mujeres en la Guardia Civil?

AUGC solicita la retirada inmediata de la prueba de embarazo y que sea eliminada de las pruebas médicas en la convocatoria de ingreso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Además, exigimos que este tipo de acciones, que ponen de manifiesto las deficiencias en las políticas de personal de la Guardia Civil, tengan consecuencias.

AUGC es la asociación profesional más antigua y con mayor número de afiliados en la Guardia Civil. Tenemos represent

ación en todo el territorio español, en todas las unidades y especialidades del cuerpo. Desde el inicio de la democracia, hemos liderado el movimiento asociativo en la institución, luchando por la democratización y el respeto a los derechos humanos. En 2010, recibimos el Premio Nacional de Derechos Humanos otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

Consideramos que esta medida de realizar pruebas de embarazo a las mujeres aspirantes es injustificada y discriminatoria. No existe ninguna razón médica válida que respalde esta práctica, y va en contra del derecho a la intimidad y autonomía de las mujeres. Además, la Dirección General de la Guardia Civil no tiene autoridad para determinar cuándo se debe realizar esta prueba, ya que no está establecida como requisito de ingreso.

Exigimos que se elimine esta práctica de las pruebas médicas de ingreso a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, y que se tomen medidas para garantizar que las políticas de personal sean modernas y respeten los derechos individuales de las personas. La institución debe adaptarse a los nuevos tiempos y abandonar actitudes paternalistas y controladoras.

AUGC seguirá trabajando para defender los derechos de los guardias civiles y promover cambios positivos en la institución. Instamos a la Dirección General de la Guardia Civil a rectificar esta medida y asegurar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas que aspiran a formar parte del cuerpo.

Continuaremos informando sobre cualquier desarrollo relacionado con esta cuestión y seguiremos luchando por una Guardia Civil moderna, inclusiva y respetuosa con los derechos de todas las personas.