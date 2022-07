La sociedad quiere disfrutar de las ventajas de la comodidad y esa comodidad puede llegar incluso a la puerta del portal. A día de hoy se puede automatizar una puerta de portal con bastante facilidad, de aquí que cada vez más comunidades de vecinos estén apostando por este tipo de tecnología.

En la gran mayoría de ocasiones la renovación de la puerta del portal se suele automatizar por comodidad, pero en otras muchas ocasiones para eliminar las barreras arquitectónicas como nos informan los expertos de metalblinds. Es decir, cuando en la comunidad de vecinos viven personas mayores, automatizar la puerta del portal puede ser de gran ayuda para ellos.

¿Qué es la automatización de la puerta del portal?

El objetivo principal de automatizar una puerta de portal es conseguir que la misma se pueda abrir y cerrar de manera automática. De esa manera se consigue una mayor comodidad por parte de todos los vecinos. Aunque los mayores beneficios los obtienen las personas mayores, las cuales en ocasiones pueden tener muchos problemas a la hora de abrir la puerta.

Gracias a los profesionales de metalblinds hemos podido saber que en muchas comunidades añaden a esta mejora otras. El objetivo es que cualquier persona con problemas pueda acceder y salir del portal sin problemas. Como nos comunican, las puertas van acompañadas de rampas para salvar posibles escaleras. Pero en ocasiones pueden ir acompañadas de pequeños ascensores o incluso salvaescaleras. Como venimos comentando, el objetivo es hacer que el acceso sea sencillo para todas las personas y así conseguir que la calidad de vida de los vecinos sea más alta.

No hay que olvidar que este tipo de puertas no solo se deben poner cuando hay algún vecino con discapacidad, sino que cualquier momento puede ser bueno. De esa manera se evita tener que empujar puertas pesadas, las cuales pueden provocar daños en los vecinos si no las abren correctamente.

¿Dónde adquirir una puerta automatizada de portal?

Tras la aprobación en la comunidad de vecinos el cambio de la puerta del portal tradicional por una automatizada es el momento de adquirir una de calidad. En el mercado hay muchas, pero no todas dan los mismos resultados.

Para poder obtener una buena experiencia, lo mejor es adquirir la puerta automatizada en Metalblinds.es. En esa web no solo se pueden encontrar los mejores modelos, sino que además se pueden encontrar a los mejores expertos del sector. Los mismos podrán resolver cualquier duda de los vecinos de la comunidad y además se pueden encargar si así se desea de la instalación. El objetivo es que la comunidad no se tenga que preocupar de nada, ellos se encargarán de todo.

Principales ventajas de las puertas automatizadas

Si hay vecinos de la comunidad que todavía tienen dudas de si aprobar en la reunión de vecinos la instalación de la puerta automatizada o no, te vamos a exponer un listado de ventajas. Cuando los vecinos se den cuenta de todos los beneficios que ofrecen, seguro que no tendrán ninguna duda de aprobar el cambio. Al fin y al cabo, no solo benefician a las personas mayores o discapacitadas, todos los vecinos se aprovecharán en mayor o menor medida.

Instalación sencilla : una de las principales ventajas que se van a poder obtener es que la instalación es realmente sencilla. No llevará apenas tiempo, sobre todo cuando se contrata de la mano de empresas profesionales como Metalblinds. Gracias a ese tipo de empresas, la comunidad no tendrá que preocuparse de nada. En un periodo muy pequeño de tiempo ya puede comenzar a disfrutar de las siguientes ventajas.

Integración con el portal : aunque pueda parecer mentira, hay puertas automatizadas para todo tipo de portales. Eso garantiza que la nueva puerta se va a integrar perfectamente con el diseño del portal, es decir, no provoca una ruptura decorativa. Además, las puertas se pueden pintar de varios colores, eso ayuda a que el portal pueda disfrutar de un plus de elegancia. De aquí que cada vez más comunidades de vecinos opten por ellas.

Bajo nivel de ruido : esta variedad de puertas se fabrica para molestar lo mínimo posible a los vecinos. Para conseguirlo, siempre van acompañadas de motores silenciosos. Ni los vecinos del bajo que estén al lado de la puerta se darán cuenta cuando la misma se abre y se cierra. Otro punto positivo a la hora de disfrutar de un plus de comunidad.

Seguridad: este tipo de puertas cuentan con diferentes detectores de movimiento. Los mismos están pensados para evitar aplastamientos, lo que quiere decir que usar este tipo de puerta no presenta ningún riesgo. Incluso las personas que accedan con lentitud a través de la puerta estarán seguras. Los detectores no permitirán el cierre hasta que detecten que no hay nada en el recorrido de la puerta.

Apertura automática sencilla: el funcionamiento de estas puertas es muy sencillo. Se puede abrir con una llave electrónica o un mando. Incluso las personas mayores se sienten muy cómodas, por lo que en este aspecto no hay ningún problema.

Con todas las ventajas que hemos mostrado podemos concluir que las puertas automatizadas son muy cómodas para todos los residentes en el edificio. Desde que se instala la puerta ya nunca más hay que volver a hacer el esfuerzo de abrir la puerta. Sin olvidar que impide que los ladrones puedan entrar, ya que se necesita del código de acceso y los mismos no disponen de dicho código.