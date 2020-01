Bassa (ERC): “Me importa un comino la gobernabilidad”

“Señor Sánchez: le hablo como una familiar de una presa política catalana”, ha emplezado Bassa, lo que ha provocado gritos de desaprobación de los bancos de la derecha.

“No se si se hacen idea de la rabia e impotencia que han causado a nuestras familias y en personas que seguiremos movilizándonos (…) No solo los jueces, también ustedes son verdugos porque está en su mano cambiar las leyes”.

Bassa ha asegurado que “la mitad del hemiciclo se alegra de nuestro dolor y lo querría aún mayor (…) Esto define su concepto de democracia”.

También se ha preguntado “dónde está el PSOE”, si “se alegra de nuestro dolor” y si se siente orgulloso de la actuación de las fuerzas de seguridad en Cataluña el 1-O.

“¿Cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y mi gobierno en la cárcel y el exilio?”, ha espetado Bassa a Sánchez. “Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España. La indignación me haría votar un ‘No'(…) Pero cuando visito [a los presos] me reciben con la sonrisa y me recuerdan que defendemos el diálogo y en la convivencia con España (…) No somos como ellos”.

“Votamos la abstención para darle esta oportunidad al diálogo”, ha anunciado finalmente la diputada de ERC, quien ha reivindicado la libertad inmediata de Oriol Junqueras y la nulidad de la sentencia del procés.

La intervención de Bassa ha estado trufada de insultos y gritos desde los bancos de la derecha, que la han llamado “golpista” y han dado vivas a la Guardia Civil.